Skate: إحداث ثورة في البنية التحتية عبر السلاسل لتحقيق التوافق بين السلاسل المتعددة









Skate (المعروف سابقًا باسم Range Protocol) هو ابتكارٌ رائد في البنية التحتية لتقنية البلوك تشين، ويُعدّ أول طبقة تطبيق شاملة تدعم التفاعل السلس بين عدة آلات افتراضية (VMs). يُعالج المشروع مباشرةً إحدى المشكلات الجوهرية في منظومة البلوك تشين الحالية، ألا وهي تجزئة السيولة وتجربة المستخدم عبر مختلف السلاسل. من خلال بناء طبقة تنسيق تربط بين الآلات الافتراضية الرئيسية، مثل آلة إيثريوم الافتراضية (EVM)، وآلة سولانا الافتراضية (SVM)، وآلة TON الافتراضية (TVM)، وآلة Move الافتراضية، يهدف Skate إلى إعادة صياغة تجربة المستخدم وسير عمل المطورين جذريًا في قطاع التمويل اللامركزي

(DeFi).









تتمثل المهمة الأساسية لشركة Skate في إزالة الحواجز بين مختلف أنظمة بلوكتشين. على الرغم من أن مختلف الآلات الافتراضية (VMs) توفر مزايا تقنية متميزة، إلا أن تجزئة التطبيقات وقلة السيولة قد حدّت بشكل كبير من تجارب كلٍّ من المستخدم والمطور. يتمثل حل Skate في بناء طبقة بنية تحتية موحدة تُمكّن التطبيقات من العمل عبر آلاف من أنظمة بلوكتشين مع الحفاظ على حالة تطبيق واحدة، مما يحقق مبدأ "التطوير مرة واحدة، والنشر عبر سلاسل متعددة".









تجربة مستخدم متدهورة: توفر الآلات الافتراضية الناشئة مثل SVM وTVM وMove VM مزايا فريدة، ولكن العمليات عبر السلسلة غالبًا ما تتطلب ربطًا معقدًا وإعدادات متعددة للمحافظ وفهمًا للهندسة المعمارية التقنية المختلفة، مما يجعل من الصعب على المستخدمين العاديين التنقل بكفاءة.





زيادة تعقيد التطوير: يتطلب بناء تطبيقات متعددة السلاسل التكيف مع مختلف الحزم التقنية، ولغات العقود الذكية، ومنطق التكامل بين السلاسل. وهذا يؤدي إلى دورات تطوير أطول، وتكاليف أعلى، ومخاطر أمنية متزايدة.





تجزئة السيولة: على الرغم من أن الإيثريوم يتمتع بأعلى مستويات السيولة، إلا أن سلاسل الكتل تواجه صعوبات في الوصول إلى هذه السيولة ودمجها دون حلول ربط فعّالة. وهذا غالبًا ما يؤدي إلى تدهور تجربة المستخدم وضعف الأمان.









يُقدّم Skate طبقة تنسيق مُبتكرة تُتيح اتصالاً سلساً عبر أجهزة افتراضية مُتعددة دون الحاجة إلى مُغادرة المستخدمين لبيئات سلاسلهم الأصلية. على سبيل المثال، يُمكن لمستخدمي شبكة TON التفاعل مُباشرةً مع التطبيقات على EVM وSolana وسلاسل أخرى، مع الحفاظ على الخصائص المُميزة لكل سلسلة مع إزالة الاحتكاك المُعتاد في عمليات السلاسل المُتقاطعة.









تعمل هذه الطبقة كمركز رئيسي يربط بين مختلف الأجهزة الافتراضية، فتُزيل تعقيدات الاتصال عبر السلاسل، وتوجيه المعاملات، ومزامنة الحالات. ويمكن للمستخدمين الوصول بسلاسة إلى تطبيقات السلاسل المتعددة دون الحاجة إلى فهم البنية التحتية التقنية الأساسية أو التفاعل معها.









توافق EVM: دعم كامل لإيثريوم وشبكات الطبقة الثانية، مما يتيح تكاملاً سلساً مع نظام التمويل اللامركزي (DeFi) القائم.

تكامل SVM: يستفيد من إنتاجية سولانا العالية وتكاليف المعاملات المنخفضة لتحسين الأداء.

وصول TVM: يتصل بقاعدة واسعة من المستخدمين ضمن نظام TON.

دعم Move VM: يوسع التوافق ليشمل سلاسل مثل Aptos وSui، التي تُعطي الأولوية لأمن العقود الذكية.









من خلال الجمع بين آليات صانع السوق الآلي (AMM) وإطار التداول على السلسلة، تُنشئ Skate مجمع سيولة واحد يُمكن الوصول إليه من أي سلسلة متصلة. هذا يُلغي حاجة المستخدمين لإدارة الأصول عبر السلاسل، ويُتيح للمطورين الوصول إلى سيولة عميقة وموحدة.





يُعيد Skate تعريف نموذج "الحالة المعزولة عن السلسلة" التقليدي، مُمكّنًا التطبيقات من الحفاظ على حالة موحدة عبر جميع السلاسل المتصلة. يُقلل هذا بشكل كبير من تعقيد التطوير، ويُخفف من مخاطر الأمان المرتبطة بتضارب الحالات.













بصفتها المحور الرئيسي للنظام البيئي، توفر Skatepark للمستخدمين واجهة موحدة لاستكشاف تطبيقات الآلات الافتراضية، مما يُعيد تعريف كيفية تفاعل المستخدمين مع منصات التداول اللامركزية (DEXs) والخدمات على السلسلة. تدعم Skatepark ما يلي:





الوصول إلى التطبيقات عبر جميع الأجهزة الافتراضية المتصلة

تنفيذ عمليات التمويل اللامركزي (DeFi) عبر السلاسل ضمن بيئات السلاسل الأصلية

المشاركة في أنشطة النظام البيئي لكسب المكافآت

اكتشاف بروتوكولات وتطبيقات ناشئة متعددة السلاسل









تُعدّ Ollies جوهر آلية الحوافز في النظام البيئي، فهي تُكافئ المستخدمين الذين يتفاعلون بنشاط مع تطبيقات الآلات الافتراضية ويُساهمون في نمو النظام. يُنشئ هذا حلقة تغذية راجعة إيجابية، حيث تُؤدي زيادة المشاركة إلى مكافآت أكبر، مما يجذب بدوره المزيد من المستخدمين، مما يُعزز في نهاية المطاف مشاركة المجتمع وتأثيرات الشبكة.













يُعد SKATE بمثابة الرمز الأصلي للنظام البيئي، حيث يؤدي وظائف حيوية متعددة عبر الحوكمة والأمن والحوافز الاقتصادية:





الحوكمة: يمكن لحاملي التوكن التصويت على القرارات الاستراتيجية الرئيسية، مثل ترقيات البروتوكول وتغييرات المعلمات.

آلية التخزين : يُعزز تخزين SKATE أمان الشبكة، ويحصل المشاركون على مكافآت.

رسوم المعاملات: تُستخدم كرمز دفع للمعاملات عبر سلاسل التوريد على المنصة.

حوافز السيولة: تُوزّع المكافآت على المساهمين في مجمع السيولة الموحد.









نجاح الجولة التمويلية الأولية: جمعنا 3.75 مليون دولار أمريكي من مستثمرين مؤسسيين، منهم HashKey Capital وMirana Ventures وSpark Digital Capital، مما ضمن لنا الدعم المالي والاستراتيجي.

خطط الطرح الأولي للعملة: نخطط لإطلاق عرض رمزي أولي بقيمة مليون دولار أمريكي عبر منصة Legion Launchpad، مع الموازنة بين الاستثمار المؤسسي والمشاركة المجتمعية.













تجميع العائدات عبر السلاسل: شارك في تعدين السيولة عبر سلاسل متعددة بنقرة واحدة، مما يُغني عن إدارة مراكز التداول يدويًا عبر السلاسل.

بروتوكولات إقراض موحدة: جمّع السيولة عبر سلاسل متعددة لتقديم أسعار فائدة أفضل وخيارات ضمان متنوعة.

تجميع منصات التداول اللامركزية متعددة السلاسل: نفّذ عمليات التداول من خلال توجيه ذكي لأفضل الأسعار وأعمق مصادر السيولة عبر السلاسل.









ألعاب متعددة السلاسل: استفد من أداء سولانا العالي لتنفيذ اللعب مع إدارة ملكية الأصول على إيثريوم.

سوق موحد للرموز غير القابلة للاستبدال: جمّع أصول الرموز غير القابلة للاستبدال عبر سلاسل متعددة لتوسيع نطاق التجميع والتداول.

أصول ألعاب متوافقة: مكّن من نقل عناصر وشخصيات اللعبة بسلاسة عبر سلاسل كتل مختلفة.









إدارة سلسلة التوريد: تنسيق مراحل سلسلة التوريد المختلفة عبر سلاسل بلوكتشين متعددة مع الحفاظ على رؤية وتحكم موحدين.

أنظمة الهوية عبر السلاسل: بناء هوية رقمية موحدة تمتد عبر شبكات بلوك تشين متعددة.

التمويل اللامركزي للمؤسسات: الوصول إلى الخدمات المالية متعددة السلاسل من خلال واجهة واحدة، مما يُبسط إدارة رأس المال.













الجسور التقليدية بين السلاسل: تتطلب عمليات نقل أصول، غالبًا ما تكون بطيئة ومكلفة وعرضة لمخاطر أمنية. في المقابل، يُمكّن Skate التفاعلات الأصلية بين السلاسل دون الحاجة إلى إنشاء جسور.

بروتوكولات متعددة السلاسل: تحافظ على إدارة حالة معزولة لكل سلسلة، بينما يُحقق Skate حالة تطبيق موحدة عبر جميع السلاسل.

حلول الطبقة الثانية: تُركز على تحسين الأداء ضمن سلسلة واحدة، دون التطرق إلى قابلية التشغيل البيني. مع ذلك، يربط Skate بين نظامي الطبقة الثانية والشبكة الرئيسية.









تجربة سلسلة أصلية: يتفاعل المستخدمون مباشرةً ضمن بيئة سلسلتهم الرئيسية دون الحاجة إلى تبديل الشبكات.

إدارة موحدة للحالة: تضمن اتساق حالة التطبيق عبر جميع السلاسل المتصلة.

دعم شامل للآلات الافتراضية: متوافق مع جميع الآلات الافتراضية الرئيسية (EVM، SVM، TVM، Move VM).

بنية سهلة الاستخدام للمطورين: تُبسط عملية التطوير عبر السلاسل.

دعم مؤسسي: مصادقة قوية من خلال استثمارات من شركات رأس المال الاستثماري الرائدة، مما يعزز مصداقية القطاع.













توسيع نطاق دعم الآلات الافتراضية الناشئة.

تحسين سرعة المعاملات، وكفاءة التكلفة، وتجربة المستخدم.

تحسين عمليات تدقيق الأمان عبر السلسلة وإدارة الحالة.

تحسين مجموعات أدوات المطورين، بما في ذلك حزم تطوير البرامج (SDKs) وواجهات برمجة التطبيقات (APIs).









إقامة شراكات استراتيجية مع مشاريع رائدة في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والألعاب، وتقنية بلوكتشين للمؤسسات.

إطلاق برامج تحفيزية للمطورين وموارد تعليمية.

التركيز على توسيع السوق في المناطق ذات معدلات استخدام عالية لتقنية بلوكتشين.









من خلال بنيتها المبتكرة لطبقة التطبيقات الشاملة، تُعالج منصة Skate مشكلة التجزئة الجوهرية في أنظمة البلوك تشين. من خلال الجمع بين تجربة السلسلة الأصلية، والإدارة الموحدة للحالة، والدعم الكامل للآلات الافتراضية، تُقدم المنصة للمستخدمين والمطورين نموذجًا جديدًا كليًا للتفاعل بين السلاسل. وتتوافق اقتصاديات الرموز الخاصة بها بشكل وثيق مع مشاركة النظام البيئي، بينما يدعم الدعم المؤسسي وخارطة طريق واضحة تطويرها على المدى الطويل. ومع استمرار تقارب الأنظمة البيئية متعددة السلاسل، تتقدم Skate بخطى ثابتة لتصبح لاعبًا رئيسيًا في البنية التحتية بين السلاسل، مما يفتح آفاقًا جديدة لتبني البلوك تشين على نطاق واسع.





توكن SKATE متوفر الآن على منصة MEXC . لشراء SKATE، اتبع الخطوات التالية:





1) افتح تطبيق MEXC وقم بتسجيل الدخول إليه أو قم بزيارة الموقع الرسمي.

2) في شريط البحث، أدخل SKATE وحدد التداول الفوري أو التداول الآجل.

3) اختر نوع الطلب وأدخل الكمية والسعر وأكمل المعاملة.







