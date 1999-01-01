SKATE

Skate هو مشروع بنية تحتية متعدد الآلات الافتراضية، يُمكّن أي تطبيق لامركزي من العمل بسلاسة عبر سلاسل كتل متعددة، بما في ذلك آلات القيمة الافتراضية الإلكترونية (EVM) والآلات الافتراضية البديلة. كما يوفر وصولاً أصليًا إلى التطبيقات الخاصة بالآلات الافتراضية على سلاسل أخرى، على سبيل المثال، مما يسمح لتطبيقات آلات القيمة الافتراضية الإلكترونية بالعمل مباشرةً ضمن بيئات SVM أو TON.

اسم العملة المشفرةSKATE

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةSkate هو مشروع بنية تحتية متعدد الآلات الافتراضية، يُمكّن أي تطبيق لامركزي من العمل بسلاسة عبر سلاسل كتل متعددة، بما في ذلك آلات القيمة الافتراضية الإلكترونية (EVM) والآلات الافتراضية البديلة. كما يوفر وصولاً أصليًا إلى التطبيقات الخاصة بالآلات الافتراضية على سلاسل أخرى، على سبيل المثال، مما يسمح لتطبيقات آلات القيمة الافتراضية الإلكترونية بالعمل مباشرةً ضمن بيئات SVM أو TON.

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
SKATE/USDT
Skate
--
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24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (SKATE)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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