الذكاء الاصطناعي × البلوكتشين × علم البيانات: كيف تُحدث Codatta تحولًا في اقتصاد بيانات Web3





في ظل التقارب المتسارع بين تقنيتي البلوكتشين والذكاء الاصطناعي، تظهر Codatta كبروتوكول بيانات لامركزي ثوري يعالج أحد التحديات الأساسية في Web3 : بناء وإدارة وتحقيق الدخل من بنية تحتية عالية الجودة للبيانات. مع تزايد الطلب من الذكاء الاصطناعي على بيانات ضخمة وموثوقة وقابلة للتحقق، تعمل Codatta على ربط منشئي البيانات ومطوري الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء سوق خالٍ من الأذونات يحوّل المعلومات الخام إلى موارد قيّمة مدعومة بالأصول.





توكن الحوكمة الأصلي لها، XNY، يدعم هذا النظام البيئي المبتكر — حيث يسهل المعاملات، ويحفز المشاركة، ويمكّن الحوكمة الديمقراطية. بدعم من مستثمرين رائدين في الصناعة وبتكامل مع شبكات بلوكتشين بارزة مثل Metis ، تقف Codatta عند تقاطع الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين وعلوم البيانات، مما يُظهر إمكانات استثمارية جذابة.













تواجه ثورة الذكاء الاصطناعي الحديثة عنق زجاجة أساسي: الحصول على بيانات عالية الجودة وموثقة. وتعاني أسواق البيانات المركزية التقليدية من عدة قيود:





نقص في مصدر البيانات: صعوبة التحقق من أصل البيانات ومصداقيتها

قنوات تحقيق دخل محدودة: يكافح منشئو البيانات لتحقيق قيمة مستدامة

عدم كفاية ضمان الجودة: لا توجد آلية موثوقة لضمان دقة البيانات

مخاطر الخصوصية والأمان: التخزين المركزي يشكل نقطة فشل واحدة ومصدرًا للقلق

اختناقات في التوسع: لا يمكن للأنظمة التقليدية التعامل بكفاءة مع متطلبات البيانات الضخمة للذكاء الاصطناعي





تتغلب Codatta على هذه التحديات من خلال نهج ثوري — حيث تجمع بين تقنية البلوكتشين وآليات تحقق مدفوعة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء ما تطلق عليه المؤسسات "أول بروتوكول بيانات لامركزي موثوق علميًا في العالم".









كمنصة عالمية للتصنيف والتوسيم، تقوم Codatta بتحويل الذكاء البشري إلى مجموعات بيانات قابلة للاستخدام في الذكاء الاصطناعي، وتستند قيمتها الأساسية إلى ثلاثة أعمدة:









تعزز Codatta نظامًا بيئيًا مفتوحًا يتيح لمنشئي البيانات المساهمة بمعلومات قيّمة دون الحاجة لموافقة مركزية. يضمن هذا النموذج الديمقراطي مشاركة مصادر بيانات عالية الجودة من جميع أنحاء العالم في اقتصاد الذكاء الاصطناعي.









على عكس منصات البيانات التقليدية التي تعتمد على تقييمات جودة ذاتية، تطبق Codatta نظام تقييم ثقة صارم يوفر مقاييس قابلة للقياس لموثوقية البيانات، مما يمكّن مطوري الذكاء الاصطناعي من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن جودة البيانات وملاءمتها.









من أبرز ميزات Codatta نظام العوائد المدمج الذي يضمن حصول المساهمين في البيانات على فائدة مستمرة من استخدام أعمالهم، مما يخلق حوافز مستدامة لإنتاج بيانات عالية الجودة والحفاظ على مشاركة طويلة الأجل.













تعتمد تقنية Codatta على تحليل متقدم للبيانات الوصفية على البلوكتشين، مع التركيز على فك رموز العناوين المجهولة المدعمة ببيانات وصفية دلالية. يحول هذا المعاملات المعقدة على السلسلة إلى رؤى قابلة للتنفيذ، خاصة في:





الامتثال وإدارة المخاطر: مساعدة المؤسسات المالية والبروتوكولات على تلبية المتطلبات التنظيمية

تحليل الاتجاهات: توفير ذكاء السوق من خلال التعرف على أنماط البيانات على البلوكتشين

التحقق من الاعتماديات: تحويل السلوك على السلسلة إلى درجات موثوقة للائتمان والسمعة









مصمم خصيصًا لبيانات البلوكتشين الوصفية، يتيح هذا البروتوكول:





تقييم جودة البيانات تلقائيًا: خوارزميات تعلم الآلة تقيم وتقيّم مساهمات البيانات باستمرار

المطابقة الذكية: توصل أنظمة الذكاء الاصطناعي منشئي البيانات بأطراف الطلب الأكثر صلة

التحليلات التنبؤية: تدعم الخوارزميات المتقدمة التنبؤ بالطلب على البيانات واتجاهات السوق









تدعم بنية Codatta شبكات بلوكتشين متعددة، مما يضمن توافقًا واسعًا وأقصى قدر من الفائدة. تسلط شراكتها الأخيرة مع Metis الضوء على التزامها بالوظائف متعددة السلاسل، بينما يعمل توكن الحوكمة XNY على سلسلة BNB، موفرًا للمستخدمين معاملات منخفضة التكلفة وعالية الإنتاجية.













في صميم ابتكار Codatta التكنولوجي يوجد إطار تحقق لامركزي يضمن سلامة البيانات من خلال تحقق متعدد الطبقات:





الطبقة الأولى: تقييم سمعة المساهم





يحتفظ كل مساهم في البيانات بدرجة سمعة ديناميكية تستند إلى جودة المساهمات التاريخية والمراجعات من الأقران والتقييمات الخوارزمية، مما يعزز نظامًا ذاتي التنظيم يبرز فيه المساهمون المتميزون بطبيعتهم.





الطبقة الثانية: التحقق من مصادر متعددة

تمر البيانات الحيوية بعملية تحقق من مصادر متعددة، وتتطلب تأكيدًا من مساهمين مستقلين قبل الموافقة النهائية. يقلل هذا النهج التوافقي بشكل كبير من احتمالية دخول بيانات زائفة أو مضللة إلى النظام.





الطبقة الثالثة: مراقبة الجودة بمساعدة الذكاء الاصطناعي





تراقب خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة مساهمات البيانات باستمرار، وتحدد الشذوذات أو التناقضات أو مشكلات الجودة، وتحسن الدقة تدريجيًا استنادًا إلى الأنماط التاريخية.









تستخدم Codatta تقنيات خصوصية متقدمة لحماية المعلومات الحساسة مع الحفاظ على قابلية استخدام البيانات:





تكامل إثبات المعرفة الصفرية: يتيح التحقق من البيانات دون الكشف عن المعلومات الحساسة الأساسية، مما يضمن الامتثال للخصوصية.

الخصوصية التفاضلية: تضيف ضوضاء محسوبة بدقة إلى مجموعات البيانات، مما يحمي خصوصية الأفراد مع الحفاظ على الفائدة الإحصائية لتدريب الذكاء الاصطناعي.

الحوسبة متعددة الأطراف الآمنة: للمهام الحساسة للغاية، تستخدم بروتوكولات الحوسبة متعددة الأطراف لإجراء التحليل دون كشف البيانات الأولية لأي طرف بمفرده.













توكن XNY، توكن الحوكمة والفائدة الأصلي لـ Codatta، يعمل على سلسلة BNB الذكية، ويوفر معاملات منخفضة التكلفة وسريعة، ويلعب أدوارًا محورية متعددة داخل النظام:





الحوكمة: يتمتع حاملو XNY بحقوق التصويت على قرارات البروتوكول الأساسية مثل تعديلات المعايير، إطلاق الميزات الجديدة، الموافقة على الشراكات، إدارة الخزينة، وتغييرات السياسة الاقتصادية.

الفائدة: يُستخدم في مدفوعات الوصول إلى البيانات، ومكافآت التخزين للمحققين على الشبكة، وآليات ضمان الجودة، وحوافز لمقدمي البيانات.









مع اقتراب المشروع من حدث إنشاء التوكن (TGE)، لا تزال بعض التفاصيل الاقتصادية قيد الإعداد. ومع ذلك، تشير المعلومات الحالية إلى نموذج مصمم بعناية يركز على الاستدامة طويلة الأجل:





آلية التحكم في العرض: توازن بين التضخم ونمو الشبكة لضمان توافق قيمة التوكن مع فائدة المنصة واعتمادها.

إطار التوزيع الاستراتيجي: يتبع أفضل الممارسات الصناعية، ويوزع التوكن على مكافآت المجتمع، والفريق والمستشارين (مع جداول استحقاق)، والشراكات الاستراتيجية وتطوير النظام البيئي، واحتياطات الاستدامة للبروتوكول، والمشاركين في البيع العام.









6.1 تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة





سوق بيانات التدريب: يشمل مجموعات بيانات للرؤية الحاسوبية (القيادة الذاتية، التصوير الطبي، إلخ)، بيانات معالجة اللغة الطبيعية (الدردشة الآلية، الترجمة، إلخ)، بيانات السلاسل الزمنية والمالية (التداول الخوارزمي، إلخ).





التحقق من النماذج والاختبار: ينشئ مجموعات بيانات معيارية لدعم مقارنة عادلة لنماذج الذكاء الاصطناعي، ويحدد ويخفف من تحيزات البيانات التدريبية من خلال قاعدة مساهمين متنوعة.









يوفر بنية تحتية أساسية لمشاركة البيانات وتحقيق الدخل منها في البحوث الأكاديمية، ويدعم شبكات التعاون البحثي اللامركزي، ويتبنى آليات مراجعة النظراء العلمية، ويضمن إمكانية إعادة إنتاج الأبحاث.









تمثل شراكة Codatta الاستراتيجية مع Metis علامة فارقة، وتركز على تعزيز تحليلات البلوكتشين من خلال التكامل مع الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الوصول إلى بنية تحتية بلوكتشين عالية الأداء، وتحليل بيانات عبر السلاسل، وتوسيع نظام المطورين. بفضل تمويل أولي بقيادة OKX Ventures، يتجلى الثقة المؤسسية في رؤيتها، مع تسريع التكامل مع نظام Binance البيئي (مثل Binance Wallet، وتطبيقات BNB Chain).



