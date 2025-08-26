ما هو Bitlayer (BTR)؟ دليل إلى حل الطبقة الثانية الجديد للبيتكوين





مع ترسيخ بيتكوين لمكانتها كأكثر شبكات بلوكتشين أمانًا ولامركزية، أصبحت محدودية قابليتها للتوسع والبرمجة واضحة بشكل متزايد. في حين تُمثل شبكة بيتكوين الرئيسية معيارًا رائدًا في مجال الأمان واللامركزية، إلا أن هذه القوة تأتي على حساب سرعة المعاملات وكفاءة التكلفة، مما يؤدي إلى بطء أوقات التأكيد وارتفاع الرسوم. لا يدعم بيتكوين العقود الذكية بشكل أصلي، مما يُصعّب تلبية الطلب المتزايد على التطبيقات اللامركزية. علاوة على ذلك، فإن عدم وجود جسر أصلي بين السلاسل، لا يعتمد على الثقة، مع شبكات بلوكتشين أخرى، يحد من توسع منظومة بيتكوين.





تتمتع حلول الطبقة الثانية بالقدرة على معالجة قيود إنتاجية بيتكوين وقابلية برمجتها من خلال البناء على نموذجها الأمني، مع إضافة جسر بيتكوين اللامركزي، وعقود Turing-complete الذكية، وإنتاجية شبكة أعلى بكثير. طُوّرت بتلاير مع وضع هذه الأهداف في الاعتبار: فهي تُزيل القيود التقنية لبيتكوين دون المساس باللامركزية أو الأمان. وبصفتها طبقة عقود ذكية وتوسعية مصممة خصيصًا، تُتيح Bitlayer فرص استخدام جديدة وإمكانات نمو في منظومة بيتكوين.









مشروع Bitlayer هي أول طبقة بيتكوين ثانية مبنية على BitVM، تحافظ على مستوى أمان بيتكوين أثناء عملها كطبقة حوسبة. تُضفي هذه الطبقة قابلية التوسع على شبكة بيتكوين دون المساس بالأمان، مما يوفر معاملات عالية الإنتاجية ومنخفضة التكلفة.





بُنيت منصة Bitlayer على آلية إجماع إثبات الحصة (PoS)، وهي متوافقة مع EVM، مما يسمح للمطورين بنشر وتشغيل مجموعة واسعة من التطبيقات اللامركزية (dApps) مثل DeFi وNFTs وGameFi، مما يُثري منظومة Bitcoin بشكل كبير. يعتمد تصميمها على Bitcoin كطبقة أمان أساسية، مما يُعزز الإنتاجية، ويُخفض تكاليف المعاملات، ويُحسّن سهولة الاستخدام من خلال بنيتها من الطبقة الثانية.









توكن BTR هو التوكن الأصلي لنظام Bitlayer البيئي، ويُستخدم بشكل أساسي لحوافز البروتوكول والحوكمة. يبلغ إجمالي العرض مليار BTR كحد أقصى. سعر BTR حاليًا هو 0.00 دولار أمريكي.









حوافز النظام البيئي: تُستخدم BTR لمكافأة المشاركين النشطين في نظام Bitlayer البيئي، مما يحفز المطورين والمستخدمين والشركاء على دفع عجلة نمو النظام البيئي.

الحوكمة: يمكن لحاملي نقاط BTR المشاركة في حوكمة نظام Bitlayer البيئي، بما في ذلك تقديم المقترحات والتصويت عليها، وتعديل معايير البروتوكول، وتعزيز حوكمة المجتمع اللامركزية.









Bitlayer: https://www.btrscan.com/token/0x0e4cf4affdb72b39ea91fa726d291781cbd020bf

Ethereum: لم يتم الإعلان عنها بعد اعتبارًا من وقت كتابة هذا التقرير.





سيتأثر سعر BTR بعوامل متعددة ، بما في ذلك إمدادات السوق والطلب، واتجاهات سوق الكريبتو الشاملة، ونمو النظام الإيكولوجي في BitLayer، والشراكات الاستراتيجية، وحالات الاستخدام في العالم الحقيقي. بصفته بروتوكول تحجيم Bitcoin الناشئ، يمكن أن يوفر الابتكار التكنولوجي لـ Bitlayer وتوسيع النظام الإيكولوجي دعمًا أساسيًا لقيمة BTR. ومع ذلك، فإن أصول الكريبتو متقلبة للغاية، ومن الصعب التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية على وجه اليقين. يجب على المستثمرين مراقبة التقدم الفني لـ BitLayer بشكل وثيق ، وتطوير النظام الإيكولوجي، واتجاهات الصناعة الأوسع، والبيانات المرجعية من المنصات السائدة مثل MEXC لإجراء تقييمات للمخاطر العقلانية، وتجنب السلوك المضاربة أو القوي.









بصرف النظر عن التمويل الداخلي غير المعلوم ، أكملت BitLayer ثلاث جولات تمويل عامة: SEED ، السلسلة A ، والسلسلة +A.





في 27 مارس 2024، أعلنت Bitlayer عن إكمال جولة تمويل أولية (Seed) بقيمة 5 ملايين دولار، قادتها بشكل مشترك كل من Framework Ventures وABCDE. وشارك في الجولة مستثمرون آخرون، من بينهم StarkWare وOKX Ventures وAlliance DAO وUTXO Management وAsymmetric Capital وKenetic Capital وPivot Global وWeb3Port وMindfulness Capital وC6E Capital وPAKA وComma3 Capital وKronos Ventures، بالإضافة إلى عشرات المؤسسات الأخرى، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة في مجتمع البيتكوين ورواد الأعمال في مجال Web3 والمستثمرين الملائكيين، مثل دان هيلد (Dan Held)، والرئيس التنفيذي لشركة Messari ريان سلكيس (Ryan Selkis)، والمؤسس المشارك لشركة Messari دان ماكاردل (Dan McArdle).





في 23 يوليو ، 2024 ، أكملت BitLayer جولة 11 مليون دولار في التقييم بقيمة 300 مليون دولار. كانت الجولة مشتركة من قبل أفضل المؤسسات فرانكلين تيمبلتون و ABCDE Capital ، بمشاركة من مجموعة Stake Capital Group و Wagmi Ventures و Skyland Ventures و Flow Traders و GSR Ventures و Falconx و Metalpha و 280 Capital و Presto Labs و Caladan ، وكذلك الأفراد البارزين مثل Brc-20.





في 8 أكتوبر 2024، أكملت Bitlayer جولة تمويل من الفئة A+ بقيمة 9 ملايين دولار، مع الحفاظ على نفس التقييم البالغ 300 مليون دولار. وقد قادت هذه الجولة Polychain Capital، بمشاركة Franklin Templeton كمستثمر مشارك رئيسي، بالإضافة إلى SCB Limited وSelini Capital وG-20.Group ومستثمرين آخرين.





استخدمت Bitlayer في كلٍ من جولتي التمويل من الفئة A والفئة A+ نموذج "الاتفاق البسيط للأسهم المستقبلية" (SAFE)، مع تضمين حقوق الحصول على التوكن، مما يغطي كلًا من تقييم الأسهم وتقييم التوكنات بعد التخفيض الكامل. وبعد الجولة الأخيرة، بلغ إجمالي التمويل الذي حصلت عليه Bitlayer 25 مليون دولار.









في مراحله المبكرة، أجرى مشروع Bitlayer عدة جولات من فعاليات "مهرجان التعدين التأسيسي" وقدم آليات توزيع مرتبطة بإيردروب الجواهر والنقاط، بالإضافة إلى برنامج حوافز توكن للمستخدمين الأوائل. يمكن للمستخدمين الراغبين في التأهل للحصول على إيردروب BTR المشاركة بنشاط في فعاليات Bitlayer، سواء من خلال الحملات التسويقية أو التفاعلات على الشبكة، من أجل تجميع نقاط Bitlayer، وقد يحصلون أيضاً على إيردروب مباشر من توكن BTR عبر فعاليات محددة.





بمجرد تسجيل الدخول إلى موقع Bitlayer وربط محفظتك في مركز Racer ، يمكنك عرض عدد جواهر Bitlayer التي حصلت عليها عبر الإيردروب، والتحقق من النقاط التي قمت بتجميعها من التفاعلات السابقة، والمطالبة بالشارات الشرفية التي حصلت عليها من فعاليات Bitlayer السابقة.





من المهم ملاحظة ما يلي:

1) لم يقم مشروع Bitlayer حتى الآن بالكشف عن التوكنوميكس الخاصة به، كما لم يتم الإعلان عن معدل التحويل بين الجواهر والنقاط وتوكن BTR. يجب على المستخدمين متابعة الإعلانات الرسمية بشكل مستمر للحصول على آخر التحديثات.

2) حالياً، الحد الأدنى للحصول على النقاط منخفض جداً، وقد يؤدي المشاركة باستخدام حسابات متعددة إلى مخاطر متعلقة بهجمات Sybil.













