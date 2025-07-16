الطبقة الناشئة الأولى تثير التوقعات: هل يمكن لـ Monad أن تعطل السوق؟

إن Monad هو مشروع بلوكتشين عالي الأداء من الطبقة 1 مصمم للتغلب على قيود معدل نقل المعاملات وقابلية التوسع في البلوكتشين التقليدية مثل الإيثيريوم ، مع الحفاظ على التوافق الكامل مع Ethereum Virtual Machine (EVM).









مع استمرار توسع تقنية البلوكتشين، زاد النمو السريع للتطبيقات اللامركزية (dApps)، مثل التمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والألعاب القائمة على البلوكتشين، من الضغوط على أداء البلوكتشين. ومع ذلك، ومع الارتفاع الهائل في أحجام المعاملات وبدء ازدحام الشبكة في إرهاق النظام، ازدادت مشاكل قابلية توسع الإيثريوم وضوحًا. في مواجهة رسوم الغاز المرتفعة وانخفاض معدل المعالجة، سعى المستخدمون والمطورون بشكل متزايد إلى إيجاد بدائل، وهي تحديات صُممت Monad لحلها من خلال شبكة البلوكتشين الفعّالة وسهلة الاستخدام.













يحقق Monad أداءً عاليًا وقابليةً للتوسع من خلال الابتكارات الأساسية التالية:





آلية توافق MonadBFT: مبنية على خوارزميات توافق كلاسيكية مثل Tendermint وHotStuff، وتُقدم Monad تحسينات رئيسية. تستخدم Monad نهجًا ثنائي الجولتين، يركز على القائد، للتوزيع والتوزيع لضمان سرعة تأكيدات الكتل واكتمالها، مع تقليل تكاليف الاتصالات وزمن الوصول.





التنفيذ المتوازي: يدعم Monad تشغيل عدة نسخ من EVM بشكل متزامن، مما يُكسر قيود معالجة المعاملات التسلسلية في الإيثيريوم، ويزيد بشكل كبير من إنتاجية المعاملات.





التنفيذ المتأخر: من خلال فصل التوافق عن التنفيذ، يسمح Monad للعقد بإكمال ترتيب المعاملات خلال مرحلة التوافق، مع تنفيذ المعاملات بشكل مستقل في مرحلة التنفيذ اللاحقة، مما يُعزز كفاءة الموارد.





MonadDB: نظام تخزين قيم رئيسية مُحسّن للتحقق من صحة سلسلة الكتل وأداء الاستعلام. إنه يتميز بعمليات قراءة/كتابة عالية السرعة، وتخزين تحقق محسن، وحمل أجهزة ضئيل، ويدعم تنفيذ Monad المتوازي وعمليات الإدخال/الإخراج غير المتزامنة.













أداء عالٍ: قادر على معالجة ما يصل إلى 10,000 معاملة في الثانية، متفوقًا بشكل كبير على منصات حالية مثل إيثريوم.





زمن وصول منخفض: وقت تأكيد الكتلة ثانية واحدة، مما يتيح إجراء معاملات فورية.





رسوم منخفضة للغاية: يُخفّض تكاليف المعاملات، مما يجعل التمويل اللامركزي (DeFi)، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والألعاب القائمة على تقنية البلوكتشين أكثر سهولة في الوصول والاستخدام.





توافق كامل مع EVM: يمكن للمطورين نقل تطبيقاتهم اللامركزية (dApps) إلى Monad دون الحاجة إلى تعديلات كبيرة على عقود إيثريوم الذكية الحالية، مما يُقلل من العوائق التقنية أمام الدخول.













فبراير 2022: بدأ الفريق المؤسس لشركة Monad في وضع تصور وتصميم لبروتوكول البلوكتشين.

فبراير 2023: تم بنجاح جمع 19 مليون دولار أمريكي من التمويل الأولي لدعم تطوير التكنولوجيا في المراحل المبكرة.

أبريل 2024: أكملت جولة تمويل من السلسلة A بقيمة 225 مليون دولار، بقيادة Paradigm، مما يدل على ثقة السوق القوية في الإمكانات التكنولوجية لشركة Monad.

ديسمبر 2024: تم إنشاء مؤسسة Monad للإشراف على حوكمة البروتوكول، وبرامج تمويل المطورين، ونمو النظام البيئي، والترقيات التقنية.

فبراير 2025: تم إطلاق شبكة الاختبار العامة، مما يوفر للمطورين بيئة اختبار متوافقة مع EVM.









بعد جمع أكثر من 244 مليون دولار عبر جولتين تمويليتين، استقطبت Monad دعمًا من مستثمرين بارزين مثل Paradigm وCastle Island Ventures وBrevan Howard Digital.









aPriori: منصة لإيداع السيولة في نظام Monad البيئي، تُركز على القيمة القابلة للاستخراج من قِبل المُعدّنين (MEV)، وتُقدم للمستخدمين حلول فعّالة لإيداع السيولة.





Kintsu: بروتوكول لإيداع السيولة يُتيح للمستخدمين إيداع الأصول مع الحفاظ على مرونة استخدامها.





Kuru: منصة تداول لامركزية لدفتر الطلبات (CLOB) مُصممة لتحسين تجربة تداول المستخدم من خلال آلية فعّالة لدفتر الطلبات.





Monad Pad: منصة لإطلاق التوكن والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) تعتمد على Monad، تُمكّن فرق المشاريع أو المطورين من جمع التبرعات مُبكرًا من خلال المبيعات المُسبقة أو العامة للتوكن أو الرموز غير القابلة للاستبدال.













توفر بنية Monad عالية الإنتاجية، التي تدعم ما يصل إلى 10000 معاملة في الثانية (TPS)، بنية تحتية قابلة للتطوير لمنصات DeFi وأنظمة GameFi وتطبيقات المؤسسات، مما يدفع إلى اعتماد تقنيات Web3 على نطاق واسع.









بفضل زمن كتلة يبلغ ثانية واحدة ونهائية في فتحة واحدة، تُمكّن موناد من تأكيد المعاملات فورًا دون الحاجة إلى تأكيدات كتل متعددة، على عكس إيثريوم. تُعد هذه الميزة منخفضة الكمون أساسية لتوفير تجربة أكثر سلاسة في سيناريوهات الاستجابة السريعة، مما يُفيد المستخدمين العاديين.









تجعل رسوم Monad المنخفضة للغاية إجراء المعاملات الصغيرة والمتكررة أمرًا ممكنًا، مما يتيح لمستخدمي DeFi واللاعبين والمستخدمين اليوميين المشاركة في تطبيقات Web3 بتكلفة أقل بكثير، مما يؤدي إلى توسيع قاعدة المستخدمين الإجمالية.









يوفر توافق Monad الكامل مع آلة الإيثيريوم الافتراضية (EVM) للمطورين حلاً سلسًا للانتقال. هذا التوافق لا يجعل Monad بديلاً أكثر جاذبية للإيثيريوم فحسب، بل يُسرّع أيضًا نمو النظام البيئي من خلال تقليل عوائق التطوير، مما يُسهم في اعتماد تقنيات Web3 على نطاق أوسع.





بالنسبة للمستثمرين والمطورين المهتمين بتطوير تقنية البلوكتشين واعتماد Web3، يُعدّ Monad بلا شك مشروعًا جديرًا بالمتابعة. وبصفتها قوةً رائدةً في قطاع البلوكتشين، تُواصل MEXC التزامها بدعم المشاريع الواعدة مثل Monad، مع تقديم خدمات شاملة واحترافية لمستخدميها. في MEXC، يُمكنك الاستمتاع بتجارب تداول أكثر سلاسةً والوصول إلى مشاريع من الطراز الأول اختارها فريق خبرائنا بعناية، مما يمنحك فرصةً مُسبقةً لاغتنام فرص الاستثمار.





إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تُعتبر توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC " هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُقدم نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.