دليل شامل لجني الأرباح ووقف الخسارة في العقود الآجلة: أساسيات إدارة المخاطر ونصائح عملية للمبتدئين





في أسواق العملات المشفرة، قد تكون تحركات الأسعار شديدة التقلب، وقد تحدث الأرباح أو الخسائر في لحظة. بالنسبة لمتداولي العقود الآجلة، لا تُعد أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة أدوات أساسية لإدارة المخاطر فحسب، بل تُعدّ أيضًا أساسية لتحسين معدلات نجاح التداول وتقليل الانفعالات في اتخاذ القرارات.





*BTN-ابدأ رحلة تداول العقود الآجلة&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT









يعد جني الأرباح (TP) ووقف الخسارة (SL) أدوات شائعة لإدارة المخاطر يستخدمها المتداولون.





- جني الأرباح (TP): عند وصول السعر إلى هدف مُحدد مسبقًا، يُغلق النظام الصفقة تلقائيًا لتثبيت الأرباح.

- إيقاف الخسارة (SL): عند انخفاض السعر عن الحد المُحدد مسبقًا، يُغلق النظام الصفقة تلقائيًا لمنع المزيد من الخسائر.





على منصة MEXC، تنقسم طلبات جني الأرباح ووقف الخسارة إلى فئتين رئيسيتين:





طلبات TP/SL المُحددة مسبقًا: طلبات تُضبط قبل فتح صفقة تداول عن طريق تحديد شروط تفعيل مثل العائد ( % ) أو PNL (USDT) . عندما يصل السعر الأخير ، أو السعر العادل ، أو سعر المؤشر إلى سعر التشغيل، يُنفذ النظام بأفضل سعر سوقي متاح لضمان الأرباح أو الحد من الخسائر.

طلبات TP/SL: طلبات تُضبط أثناء الاحتفاظ بصفقة تداول، باستخدام دالة TP/SL لسعر السوق. يُمكن للمتداولين تطبيق هذه الدالة على الصفقة بالكامل أو الصفقة الجزئية (عبر الإنترنت). بتحديد شروط تفعيل مثل العائد على حقوق الملكية (ROE)، أو PNL، أو سعر التشغيل، يُنفذ النظام تلقائيًا بمجرد الوصول إلى سعر التفعيل.





بالإضافة إلى ذلك، توفر MEXC ميزات TP العكسي وSL العكسي، مما يسمح للمتداولين بالتبديل بشكل مرن بين الاستراتيجيات الطويلة والقصيرة في الأسواق ثنائية الاتجاه.









يُعد تحديد جني الأرباح ووقف الخسارة مسبقًا لصفقة جديدة نهجًا تداوليًا منضبطًا، مما يعني أن لديك استراتيجية خروج واضحة قبل دخول السوق. عند فتح صفقة، يمكنك تحديد خيار "تحديد TP/SL"، ثم اختيار السعر الأخير، أو السعر العادل، أو سعر المؤشر كسعر تفعيل. بمجرد تنفيذ الطلب، سواءً جزئيًا أو كليًا، عند الحد الأقصى أو السوق، سيُطبّق النظام فورًا طلب TP/SL بناءً على سعر التشغيل المُحدد مسبقًا.





يمكن للمستخدمين الاختيار من بين ثلاثة أوضاع إعداد: USDT (سعر التشغيل)، أو ROE، أو PNL. على سبيل المثال، إذا حددت TP/SL بناءً على ROE، فسيتم حساب سعر التشغيل وقيمة PNL المُقدّرة وفقًا لذلك.





ملاحظة: يدعم النظام تحديد طلبات جني TP/SL بناءً على ROE أو PNL، ولكن هذه الأرقام هي للإشارة فقط. قد تختلف النتائج الفعلية بسبب رسوم التداول، والتغيرات في متوسط سعر الدخول، والسعر النهائي المُفعّل. ستؤدي الإضافة إلى صفقة إلى تغيير متوسط سعر الدخول، ولكن يبقى سعر تشغيل TP/SL ثابتًا بعد تحديده ولن يتغير.





عند الاحتفاظ بصفقة، توفر MEXC نوعين من خيارات TP/SL: الصفقة بالكامل والصفقة الجزئية (الويب).









لكامل الصفقة (سواءً زاد أو نقص)، يمكنك تحديد طلبات الإغلاق مسبقًا باختيار شروط التشغيل مثل العائد على حقوق الملكية (ROE) أو الربح والخسارة (PNL) أو سعر التشغيل. عندما يصل السعر الأخير أو السعر العادل أو سعر المؤشر إلى مستوى التشغيل المحدد مسبقًا، سينفذ النظام أفضل سعر سوقي متاح بناءً على السعر والكمية المحددين مسبقًا.





بمجرد إغلاق الصفقة، سيتم إلغاء طلب TP/SL المقابل تلقائيًا بواسطة النظام.









في حال اختيار خيار عكس جني الأرباح عند تحديد سعر جني الأرباح لصفقة ما، سيفتح النظام طلب سوق في الاتجاه المعاكس بنفس الكمية بعد إغلاق الصفقة بالكامل عند تفعيل سعر جني الأرباح. نظرًا لتقلبات السوق، قد لا يتم تنفيذ طلب الانعكاس بالكامل. في هذه الحالات، ستُعلمك MEXC عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ورسائل التطبيق.









في حال اختيار خيار إيقاف الخسارة العكسي عند ضبط إيقاف الخسارة لصفقة ما، سيفتح النظام طلب سوق في الاتجاه المعاكس بنفس الكمية بعد إغلاق الصفقة بالكامل عند تفعيل إيقاف الخسارة. نظرًا لتقلبات السوق، قد لا يتم تنفيذ طلب العكس بالكامل. في هذه الحالات، ستُعلمك MEXC أيضًا عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ورسائل التطبيق.









بالنسبة للصفقات الجزئية، يُمكن للمتداولين تحديد طلبات الإغلاق مسبقًا بشروط تشغيل مثل العائد على ROE أو PNL أو سعر التشغيل. عندما يصل السعر الأخير، أو السعر العادل، أو سعر المؤشر إلى مستوى التشغيل المُحدد مسبقًا، يُنفذ النظام أفضل سعر سوقي متاح وفقًا لسعر التشغيل والكمية المُحددة.

بمجرد إغلاق الصفقة، سيتم إلغاء طلب TP/SL المقابل تلقائيًا بواسطة النظام.





ملاحظة: قد تفشل طلبات TP/SL بسبب تقلبات السوق الحادة أو عدم كفاية حجم الصفقة القابلة للإغلاق. في حال نجاح تفعيلها، سيُدخل النظام طلب إغلاق السوق. مع ذلك، نظرًا لتقلبات الأسعار، قد لا يُنفذ طلب السوق بالكامل، وقد يختلف السعر النهائي المُنفذ عن سعر التنفيذ المُحدد مسبقًا.





يمكن للمتداولين الذهاب إلى الصفقة الحالية ← TP/SL، والنقر فوق إضافة، وتعيين TP/SL لصفقة موجودة عن طريق تحديد شرط التشغيل المطلوب (ROE أو PNL أو سعر التشغيل) والكمية.





الميزة الأساسية لجني الأرباح ووقف الخسارة هي مساعدتهما للمتداولين على تحقيق الأرباح، والحد من الخسائر، وتقليل مخاطر التصفية. بتحديد نقاط الخروج مسبقًا، لا يحتاج المتداولون إلى مراقبة السوق باستمرار، ويمكنهم تجنب القرارات الانفعالية التي يحركها الجشع أو الخوف. هذا يجعل عملية التداول أكثر عقلانية وانضباطًا. على المدى الطويل، يُحسّن الاستخدام السليم لجني الأرباح ووقف الخسارة كفاءة رأس المال، ويدعم تطوير نظام تداول قوي.

















الخطوة 1: انتقل إلى الموقع الرسمي لبورصة MEXC، وأدخل صفحة تداول العقود الآجلة، وقم بتعيين TP/SL داخل واجهة التداول.









الخطوة 2: قم بتعيين سعر تشغيل TP (السعر الأخير أو السعر العادل أو سعر المؤشر) واختر شرط التشغيل (ROE أو PNL).

















الخطوة 1: في الصفقات المفتوحة، انقر فوق إضافة ← الصفقة بالكامل.









الخطوة 2: في إعدادات جني الأرباح، حدد ROE أو PNL أو سعر التشغيل، بالإضافة إلى السعر الأخير أو السعر العادل أو سعر المؤشر.









في هذه المرحلة، يمكنك تفعيل خاصية جني الأرباح العكسي ووقف الخسارة العكسي.













الخطوة 1: في الصفقات المفتوحة، انقر فوق إضافة ← صفقة جزئية.









الخطوة 2: في إعدادات جني الأرباح، حدد ROE أو PNL أو سعر التشغيل وقم بتعيين الكمية، إلى جانب السعر الأخير أو السعر العادل أو سعر المؤشر.









الخطوة 1: من الصفحة الرئيسية لتطبيق MEXC، انتقل إلى العقود الآجلة. على يمين واجهة التداول، افتح "متقدم" لضبط TP/SL.





الخطوة 2: قم بتعيين سعر تشغيل TP (السعر الأخير أو السعر العادل أو سعر المؤشر) واختر شرط التشغيل % أو PNL أو USDT.

















الخطوة 1: في الصفقات، انقر فوق إضافة ← صفقة TP/SL.









الخطوة 2: في إعدادات TP/SL، حدد % أو PNL أو USDT، بالإضافة إلى السعر الأخير أو السعر العادل أو سعر المؤشر.









في هذه المرحلة، يمكنك تفعيل خاصية جني الأرباح العكسي ووقف الخسارة العكسي.













الخطوة 1: في الصفقات، انقر فوق إضافة ← TP/SL على الدفعات.









الخطوة 2: في إعدادات TP/SL، حدد % أو PNL أو USDT وقم بتعيين المبلغ، إلى جانب السعر الأخير أو السعر العادل أو سعر المؤشر.













- حدد مستويات وقف الخسارة بحكمة: يُنصح بألا تتجاوز الخسارة في الصفقة الواحدة 2%-5% من إجمالي رصيد الحساب.

- نهجان مختلفان للصفقات الطويلة والقصيرة: في الاتجاه الصاعد، يُنصح بجني الأرباح على مراحل، بينما في الأسواق ذات النطاق السعري المحدود، قد تكون مستويات وقف الخسارة الأضيق أكثر فعالية.





- استراتيجية عكس الاتجاه: في الأسواق ذات الاتجاه السائد، يمكن استخدام وقف الخسارة العكسي لتغيير الاتجاه بسرعة، ولكن توخَّ الحذر من مخاطر الانزلاق خلال التقلبات الحادة.





- استخدم المؤشرات الفنية: يجب أن تستند إعدادات جني الأرباح/وقف الخسارة إلى مستويات الدعم/المقاومة، أو المتوسطات المتحركة، أو أنماط الشموع، بدلاً من الاعتماد على الحدس وحده.









يُعدّ جني الأرباح ووقف الخسارة أدواتٍ أساسية لإدارة المخاطر في تداول العقود الآجلة. فهما يُساعدان المتداولين على جني الأرباح، وتقليل الانخفاضات، والتحكم في المخاطر في الأسواق غير المواتية، ومنع التصفية، وتعزيز انضباط التداول من خلال الحد من القرارات الانفعالية. ومع ذلك، فهما ليسا مضمونين تمامًا. ففي ظروف السوق القاسية، قد يحدث انزلاق أو فشل في تفعيل الطلبات. لتحسين نجاح التداول بشكل أشمل، ينبغي على المتداولين الجمع بين جني الأرباح ووقف الخسارة والتحليل الفني وإدارة المراكز واستراتيجيات إدارة رأس المال.





إخلاء مسؤولية: لا تُشكل هذه المادة نصيحةً بشأن الاستثمارات، أو الضرائب، أو الشؤون القانونية، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاستشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها ليست توصيةً بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" معلوماتٍ للرجوع إليها فقط، ولا تُشكل نصيحةً استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة والاستثمار بحذر. جميع قرارات الاستثمار ونتائجها تقع على عاتق المستخدم وحده.



