طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبك في سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبطلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبك في سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المب
تعلم/دليل المبتدئين/العقود الآجلة/كيفية استخد...كلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

11/11/2025MEXC
0m
#العقود الآجلة
Gitcoin
GTC$0.1842+0.54%

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبك
في سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبتدئين، فقط على طلبات السوق الأساسية وطلبات الحد. قد يؤدي هذا إلى ضياع فرص التداول أو ارتفاع تكاليف التداول بسبب الانزلاق السعري.

في الواقع، توفر منصات مثل MEXC أنواعًا متعددة من الطلبات، كل منها مصمم لسيناريوهات تداول محددة. يتيح إتقان هذه الأدوات للمتداولين تنفيذ استراتيجياتهم بدقة وتحكم أكبر.

تقدم هذه المقالة نظرة عامة شاملة على أنواع الطلبات المختلفة المتاحة في تداول العقود الآجلة لـ MEXC، وتشرح كيفية استخدامها معًا لبناء صفقات تداول بسرعة وكفاءة وبتكلفة أقل.

تقدم MEXC خمسة أنواع من الطلبات لتداول العقود الآجلة: طلب الحد، طلب السوق، طلب التشغيل، طلب إيقاف الخسارة المتحرك، وطلب النشر فقط. يتميز كل نوع بميزات فريدة، ويمكن للمتداولين الاختيار بناءً على احتياجاتهم وأهدافهم في التداول.

*BTN-ابدأ رحلة تداول العقود الآجلة&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT*

1. طلب الحد


1.1 تعريف


طلب الحد هو طلب شراء أو بيع بمجرد وصول السوق إلى سعر محدد. يتيح هذا الطلب للمتداولين تحديد سعر الطلب، وسيتم تنفيذ الصفقة عند هذا السعر أو بسعر أفضل. عند تقديم طلب حد، إذا كانت هناك طلبات في سجل الطلبات بنفس السعر أو بسعر أفضل، فسيتم تنفيذه فورًا بأفضل سعر متاح. وإلا، فسيبقى طلب الحد في سجل الطلبات حتى يتم مطابقته، مما يساهم أيضًا في عمق السوق.

1.2 المزايا والعيوب


المزايا: تحكم دقيق في التكلفة
- عدم وجود انزلاق: لن يكون سعر التنفيذ أسوأ من الحد الذي حددته، مما يساعدك على التحكم في تكاليف الدخول بدقة.
- دور صانع السوق: إذا لم يتطابق طلبك فورًا مع الطلبات الحالية ولكنه بقي في سجل الطلبات، فستستفيد غالبًا من رسوم صانع السوق المنخفضة.

العيوب:
- التنفيذ غير مضمون، إذ يعتمد على ظروف السوق.
- قد تبقى الطلبات معلقة لبعض الوقت قبل تنفيذها.

1.3 حالات الاستخدام


تُستخدم طلبات الحد عادةً عندما يرغب المتداولون في الشراء أو البيع بسعر ثابت محدد. فيما يلي مثالان شائعان على استخدام طلب الحد:

المثال 1: يتداول المتداول "أ" عقود بيتكوين الآجلة الدائمة. السعر الحالي هو 40,000 دولار أمريكي. إذا أراد "أ" الشراء بسعر 39,000 دولار أمريكي، فيمكنه وضع طلب حد. بمجرد انخفاض سعر السوق إلى 39,000 دولار أمريكي أو أقل، سيتم تفعيل الطلب وتنفيذه.

المثال 2: السعر الحالي لعقود بيتكوين الآجلة الدائمة هو 40,000 دولار أمريكي. إذا أراد "أ" البيع بسعر 41,000 دولار أمريكي، فيمكنه وضع طلب حد. بمجرد ارتفاع سعر السوق إلى 41,000 دولار أمريكي أو أعلى، سيتم تفعيل الطلب وتنفيذه.

1.4 خيارات التحكم في الزمن

عند وضع طلب محدد، يمكنك الاختيار من بين ثلاثة إعدادات مختلفة لوقت التنفيذ: GTC (التنفيذ حتى الإلغاء)، وIOC (التنفيذ الفوري أو الإلغاء)، وFOK (التنفيذ أو الإلغاء).

  • طلب GTC (التنفيذ حتى الإلغاء): يبقى الطلب نشطًا حتى يتم تنفيذه بالكامل أو إلغاؤه يدويًا.
  • طلب IOC (التنفيذ الفوري أو الإلغاء): سيُنفذ الطلب فورًا. سيتم إلغاء أي جزء لا يمكن تنفيذه بالسعر المحدد.
  • طلب FOK (التنفيذ أو الإلغاء):
  • يجب تعبئة النموذج فورًا بالسعر المحدد. وإلا، فسيتم إلغاؤه نهائيًا.

1.5 كيفية وضع طلب حد


الويب: انتقل إلى صفحة تداول العقود الآجلة، وحدد الحد، وأدخل السعر والكمية، ثم انقر فوق فتح طويل أو فتح قصير.


التطبيق: انتقل إلى صفحة تداول العقود الآجلة، وحدد الحد، وأدخل السعر والكمية، ثم انقر فوق فتح طويل أو فتح قصير.

2. طلب السوق


2.1 تعريف


طلب السوق هو نوع من الطلبات التي يتم تنفيذها على الفور بأفضل سعر متاح في السوق.

2.2 المزايا والعيوب


  • المزايا: لا يتطلب طلب السوق من المستخدم تحديد سعر، مما يسمح بتنفيذ الطلب بسرعة.
  • العيوب: على الرغم من أن طلبات السوق تضمن سرعة التنفيذ، إلا أنها لا تضمن سعر التنفيذ. قد تتقلب أسعار السوق بسرعة، مما يؤدي إلى انزلاق سعري عن السعر المتوقع. للتخفيف من هذه المخاطر، يمكنك تفعيل ميزة حماية السعر على MEXC، والتي تساعد على منع عمليات إيقاف الخسارة أو جني الأرباح غير الطبيعية خلال فترات التقلبات الشديدة.

2.3 حالات الاستخدام


تُستخدم طلبات السوق عادةً عندما يرغب المتداولون في الشراء أو البيع بسرعة بسعر السوق الحالي. مثالان شائعان:

المثال 1: يتجاوز سعر عقود بيتكوين الآجلة الدائمة بسرعة 40,000 دولار أمريكي. يرغب المتداول (أ) بالشراء فورًا وهو على استعداد لقبول سعر السوق للدخول في صفقة. في هذه الحالة، يمكن للمتداول (أ) استخدام طلب سوق للشراء.

المثال 2: ينخفض سعر عقود بيتكوين الآجلة الدائمة بسرعة إلى ما دون 39,000 دولار أمريكي. يرغب المتداول (أ) بالبيع فورًا وهو على استعداد لقبول سعر السوق للخروج. في هذه الحالة، يمكن للمتداول (أ) استخدام طلب سوق للبيع.

2.4 كيفية وضع طلب السوق


الويب: انتقل إلى صفحة تداول العقود الآجلة، وحدد السوق، وأدخل الكمية، ثم انقر فوق فتح طويل أو فتح قصير.


التطبيق: انتقل إلى صفحة تداول العقود الآجلة، وحدد السوق، وأدخل الكمية، ثم انقر فوق فتح طويل أو فتح قصير.


*BTN-ابدأ رحلة تداول العقود الآجلة&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT*

3. طلب التشغيل


3.1 تعريف


يتيح طلب التشغيل للمستخدمين تحديد سعر التشغيل وسعر الطلب والكمية مسبقًا. عندما يصل سعر السوق إلى سعر التشغيل، يُدخل النظام تلقائيًا طلبًا بالسعر المحدد. قبل تفعيل طلب الإيقاف، لن يتم تجميد أي صفقة أو هامش.

3.2 المزايا والعيوب


المزايا: تُقلل طلبات التفعيل من الحاجة إلى المراقبة المستمرة، مما يسمح للمستخدمين بالتخطيط المُسبق لنقاط الدخول والخروج. كما تُساعد على تحقيق الأرباح أو الحد من الخسائر أثناء التداول.
العيوب: قد لا يتم تفعيل طلب التفعيل بنجاح دائمًا بسبب حدود الصفقة، أو عدم كفاية الهامش، أو ظروف السوق.

3.3 حالات الاستخدام


تُستخدم طلبات التشغيل عادةً لتحديد أسعار الدخول والخروج مسبقًا.

السيناريو 1: إيقاف الخسارة. يمتلك المتداول "أ" صفقة شراء طويل الأجل لعقود بيتكوين الآجلة الدائمة بسعر دخول 40,000 دولار أمريكي. يعتقد "أ" أن مستوى 39,000 دولار أمريكي هو مستوى دعم رئيسي، وإذا انخفض السعر دونه، فمن المرجح حدوث المزيد من الانخفاضات. يمكن للمتداول "أ" تحديد سعر التشغيل عند 39,000 دولار أمريكي، وسعر الطلب عند 39,000 دولار أمريكي أو أقل في السوق. إذا انخفض السعر إلى 39,000 دولار أمريكي، فسيتم تفعيل طلب التشغيل ، ويضع النظام طلبًا لإغلاق صفقة الشراء.

السيناريو 2: دخول عند اختراق. يرى المتداول "أ" أن عقود بيتكوين الآجلة الدائمة تُتداول عند 39,000 دولار أمريكي، ويعتقد أنه إذا ارتفع السعر فوق 40,000 دولار أمريكي، فقد يبدأ اتجاهًا صعوديًا قويًا. يمكن تحديد سعر التشغيل عند 40,000 USDT ، وسعر الطلب عند 40,000 USDT أو أعلى في السوق. إذا ارتفع السعر إلى 40,000 USDT، فسيتم تفعيل طلب التفعيل، ويُوضع طلب لفتح صفقة شراء.

3.4 ثلاثة أنواع من الأسعار


عند استخدام طلب تشغيل، يجب أن تكون على دراية بوجود ثلاثة أنواع من أسعار التشغيل: السعر الأخير، والسعر العادل، وسعر المؤشر.

- السعر الأخير: أحدث سعر معاملة في سجل طلبات العقود الآجلة لبورصة MEXC.
- السعر العادل: آلية وقائية مُصممة لمنع الخسائر الناتجة عن تقلبات الأسعار غير الطبيعية على منصة واحدة. يُحسب هذا السعر باستخدام بيانات الأسعار المرجحة من البورصات الرئيسية، ويعكس سعر السوق بشكل أكثر عدالة.
- سعر المؤشر: تحسبه بورصة MEXC بناءً على الأسعار الفورية من عدة بورصات رائدة، مع تطبيق أوزان مختلفة.

3.5 كيفية وضع طلب تشغيل


الويب: انتقل إلى صفحة تداول العقود الآجلة، وحدد طلب التشغيل، وأدخل سعر التشغيل والسعر والكمية، ثم انقر فوق فتح طويل أو فتح قصير.

التطبيق: انتقل إلى صفحة تداول العقود الآجلة، وحدد طلب التشغيل، وأدخل سعر التشغيل والسعر والكمية، ثم انقر فوق فتح طويل أو فتح قصير.


4. طلب الإيقاف المتحرك


4.1 تعريف


طلب الإيقاف المتحرك هو طلب استراتيجية مشروط يُدخل الصفقة إلى السوق بعد حدوث تراجع. عندما يصل سعر السوق للعقد الآجل إلى سعر التنشيط المُحدد مُسبقًا للمستخدم والنسبة المئوية (أو المبلغ) المتتبع، يُفعّل الطلب. حساب سعر التفعيل:

لطلبات البيع:
- سعر التفعيل = أعلى سعر تم الوصول إليه - تباين المسار (مسافة السعر)
- سعر التفعيل = أعلى سعر تم الوصول إليه × (1) - نسبة تباين المسار (النسبة المئوية)

لطلبات الشراء:
- سعر التفعيل = أدنى سعر تم الوصول إليه + تباين المسار (مسافة السعر)
- سعر التفعيل = أدنى سعر تم الوصول إليه × (1) + نسبة تباين المسار (النسبة المئوية)

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تحديد سعر تفعيل، وهو شرط لتفعيل طلب إيقاف متحرك. سيبدأ النظام بتتبع وحساب سعر التفعيل الفعلي فقط عندما يصل السوق إلى سعر التفعيل أو يتجاوزه بناءً على نوع السعر المحدد. في حال عدم تحديد سعر تفعيل، سيتم تفعيل الطلب فورًا بعد وضعه. يمكن تحديد سعر التفعيل بناءً على ثلاثة أنواع من الأسعار: السعر الأخير، السعر العادل، أو سعر المؤشر.

4.2 المزايا والعيوب


المزايا: يُتيح تحكمًا أفضل بالأرباح، ويُمكّن المتداولين من تكرار استراتيجيات التداول بشكل أكثر منهجية.
العيوب: سوق العملات المشفرة شديد التقلب، مما يُصعّب تحديد نسبة استرجاع مناسبة.

4.3 حالات الاستخدام


تُستخدم طلبات الإيقاف المتحرك عادةً للشراء خلال فترات الارتداد من أدنى مستويات السوق أو للبيع خلال فترات التراجع بعد ارتفاع الأسعار. فيما يلي مثالان:

السيناريو 1: الشراء عند الارتداد. لنفترض أن سعر سوق عقود بيتكوين الآجلة الدائمة انخفض إلى 39,000 دولار أمريكي. يعتقد المتداول "أ" أن السعر سيستمر في الانخفاض، لكنه يتوقع ارتدادًا عند حوالي 37,000 دولار أمريكي. يرغب "أ" في الشراء بمجرد وصول الارتداد إلى 1%. لذلك، يضع "أ" طلب إيقاف متحرك بسعر تفعيل 37,000 دولار أمريكي، وتباين مسار 1%، ويضع طلب إيقاف متحرك "شراء طويل".

السيناريو 2: البيع عند الارتداد. لنفترض أن سعر سوق عقود بيتكوين الآجلة الدائمة ارتفع إلى 40,000 دولار أمريكي. يعتقد المتداول "أ" أن السعر سيستمر في الارتفاع، لكنه قد يتراجع بعد وصوله إلى 42,000 دولار أمريكي. يرغب "أ" في البيع بمجرد وصول الانخفاض إلى 1%. لذلك، يقوم A بتعيين طلب إيقاف متحرك بسعر تنشيط يبلغ 42000 USDT، وتباين تتبع بنسبة 1%، ويضع طلب إيقاف متحرك بيع قصير.

4.4 كيفية وضع طلب وقف الإيقاف المتحرك


الويب: قم بالدخول إلى صفحة تداول العقود الآجلة، وحدد الإيقاف المتحرك، وأدخل النسبة والمبلغ، ثم اضغط على فتح طويل أو فتح قصير.


التطبيق: قم بالدخول إلى صفحة تداول العقود الآجلة، وحدد الإيقاف المتحرك، وأدخل النسبة والمبلغ، ثم اضغط على فتح طويل أو فتح قصير.


*BTN-ابدأ رحلة تداول العقود الآجلة&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT*

5. النشر فقط


5.1 تعريف


يضمن لك خيار "النشر فقط" عدم تنفيذ طلبك فورًا، بل يضمن لك أن تكون دائمًا صانع الطلب. إذا تطابق الطلب مع طلب موجود فورًا، فسيتم إلغاؤه تلقائيًا.

صانع الطلب هو متداول يضع طلبات محدودة بأسعار وكميات محددة، منتظرًا من مستخدمين آخرين تنفيذها، مما يزيد السيولة في السوق. أما المتلقي، فينفذ طلبات محدودة أو طلبات سوقية حالية مباشرةً، مستهلكًا بذلك السيولة من السوق.

5.2 المزايا والعيوب


- المزايا: في تداول عقود MEXC الآجلة، تكون رسوم طلبات صانع السوق أقل بكثير مقارنةً بطلبات المتلقي. يضمن استخدام "النشر فقط" عدم دفع أي رسوم.
- العيوب: بما أن "النشر فقط" يُدخل الطلبات المعلقة بدلاً من تلقي الطلبات الحالية، فلا يوجد ضمان للتنفيذ الفوري.

5.3 حالات الاستخدام


يستخدم مزودو السيولة عادةً خيار "النشر فقط" للاستفادة من الرسوم. فيما يلي مثالان:

المثال 1 (حالة صعودية): لنفترض أن المتداول "أ" متفائل بشأن سعر بيتكوين. سعر بيتكوين الدائم الحالي هو 40,000 دولار أمريكي. إذا وضع "أ" طلب شراء عند 39,000 دولار أمريكي (أقل من سعر السوق)، فلن يُنفذ الطلب فورًا. تم نشر الطلب بنجاح، مما جعل "أ" صانعًا. ومع ذلك، إذا وضع "أ" طلب شراء عند 41,000 دولار أمريكي (أعلى من سعر السوق)، فسيتم تنفيذ الطلب فورًا، وبالتالي سيتم إلغاؤه، مما يضمن بقاء "أ" صانعًا.

المثال 2 (حالة هبوطية): لنفترض أن المتداول "أ" متفائل بشأن سعر بيتكوين. سعر بيتكوين الدائم الحالي هو 40,000 دولار أمريكي. إذا وضع "أ" طلب بيع عند 41,000 دولار أمريكي (أعلى من سعر السوق)، فلن يُنفذ الطلب فورًا. تم نشر الطلب بنجاح، مما جعل "أ" صانعًا. ومع ذلك، إذا قام A بوضع طلب بيع عند 39000 USDT (أقل من سعر السوق)، فسيتم تنفيذ الطلب على الفور وبالتالي سيتم إلغاؤه، مما يضمن بقاء A صانعًا.

5.4 كيفية تقديم طلب النشر فقط


الويب: انتقل إلى صفحة تداول العقود الآجلة، وحدد "النشر فقط"، وأدخل السعر والمبلغ، ثم انقر فوق "فتح طويل" أو "فتح قصير".


التطبيق: انتقل إلى صفحة تداول العقود الآجلة، وحدد "النشر فقط"، وأدخل السعر والمبلغ، ثم انقر فوق "فتح طويل" أو "فتح قصير".


6.1 التعريف


طلب حد التتبع هو نوع من طلبات الحد يُوضع بأفضل سعر عرض أو طلب متاح، ويتكيف تلقائيًا مع ظروف السوق المتغيرة حتى يتم تنفيذ الطلب أو إلغاؤه أو بلوغه أقصى مسافة مطاردة. يُرجى العلم أن طلب حد التتبع مدعومة فقط في وضع التحوط.

6.2 المزايا والعيوب


المزايا:
  • تنفيذ أسرع: يسمح طلب حد التتبع الأقصى بالتنفيذ بسعر السوق الفوري ضمن حد حماية محدد، مما يزيد من فرص التنفيذ السريع.
  • اغتنام فرص السوق: يُمكّن المتداولين من الاستجابة السريعة لتقلبات السوق واغتنام تحركات الأسعار المواتية.

العيوب:
  • عدم اليقين السعري: قد يختلف السعر المُنفذ عن التوقعات. قد تُنفذ طلبات الشراء بأسعار أعلى أو طلبات البيع بأسعار أقل من المتوقع.
  • خطر الانزلاق: خلال تحركات الأسعار الحادة، قد ينحرف سعر التنفيذ الفعلي بشكل كبير عن السعر الأولي المتوقع، مما يؤدي إلى الانزلاق.

6.3 حالات الاستخدام


طلب حد التتبع مثالية للأسواق سريعة الحركة، حيث يسعى المتداولون إلى التنفيذ السريع مع الحفاظ على سقف أو حد أدنى للسعر للحد من الانزلاق السعري. تجمع هذه الطلبات بين سرعة تنفيذ طلب السوق والتحكم في سعر طلب الحد الأقصى، مما يجعلها مناسبة للمتداولين الذين يقدرون سرعة الاستجابة ودقة الأسعار.

6.4 كيفية تقديم طلب حد التتبع


على الموقع الرسمي: انتقل إلى صفحة تداول العقود الآجلة، وقم بتمكين وضع التحوط، وحدد طلب حد التتبع واضبط سعر التتبع، وأدخل الكمية، ثم انقر فوق فتح طويل أو فتح قصير.


يُمثل إتقان أنواع الطلبات المختلفة في بورصة MEXC الانتقال من قبول الأسعار بشكل سلبي إلى إدارة الصفقات بفعالية. يتطلب هذا من المتداولين ليس فقط المشاركة في السوق، بل أيضًا العمل كخبراء استراتيجيين ومنفذين لخططهم. تُساعدك طلبات الحد على التحكم في التكاليف، بينما تضمن طلبات السوق سرعة التنفيذ، بينما تُدمج طلبات التفعيل وطلبات إيقاف الخسارة/جني الأرباح الانضباط والاستراتيجية في كل صفقة. من الآن فصاعدًا، حاول دمج هذه الأنواع من الطلبات في تداولك. ستجد أن فتح الصفقات أصبح أكثر ترويًا وكفاءةً وفعاليةً من حيث التكلفة.

قراءات موصى بها:


إخلاء مسؤولية: لا تُشكل هذه المادة نصيحةً بشأن الاستثمارات، أو الضرائب، أو الشؤون القانونية، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاستشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها ليست توصيةً بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC " معلوماتٍ للرجوع إليها فقط، ولا تُشكل نصيحةً استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة، والاستثمار بحذر. جميع قرارات الاستثمار ونتائجها تقع على عاتق المستخدم وحده.

المقالات الشعبية

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

ما هو بروتوكول Aria؟ أول بروتوكول Web3 يرمز حقوق الملكية الفكرية الموسيقية

ما هو بروتوكول Aria؟ أول بروتوكول Web3 يرمز حقوق الملكية الفكرية الموسيقية

المخلص1) يُحوّل بروتوكول Aria حقوق التأليف والنشر الموسيقية إلى توكنات قابلة للتداول، مما يُمكّن مستثمري التجزئة من الاستثمار في أصول الملكية الفكرية التي كانت تقتصر سابقًا على المؤسسات.2) جمع بروتوكو

مقالات ذات صلة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

كيفية تداول العقود الآجلة للأسهم على MEXC

كيفية تداول العقود الآجلة للأسهم على MEXC

العقود الآجلة للأسهم المشفرة هي مشتقات مالية تدمج الأسهم الأمريكية (أسهم الشركات الأمريكية المدرجة في البورصة) مع سوق العملات المشفرة من خلال تداول العقود الآجلة. تتيح هذه الأدوات للمستثمرين المضاربة

الأسئلة الشائعة — التصفية في تداول العقود الآجلة

الأسئلة الشائعة — التصفية في تداول العقود الآجلة

1.ما هي التصفية؟التصفية، المعروفة أيضًا بالإغلاق القسري أو نداء الهامش، تحدث عندما تُغلق المنصة تلقائيًا صفقة المستخدم. في MEXC، يُعدّ معدل هامش الصيانة (MMR) المؤشر الرئيسي لمخاطر صفقة المستخدم والتع

ما هي التصفية الإجبارية؟

ما هي التصفية الإجبارية؟

1. ما هي التصفية الإجباريةتحدث التصفية الإجبارية عندما يصل هامشك إلى مستوى هامش الصيانة، مما يؤدي إلى الحاجة إلى تصفية مركزك، مما يؤدي إلى خسارة كل هامش الصيانة لديك. عندما يصل السعر العادل إلى سعر ال

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص