كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

في سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبتدئين، فقط على طلبات السوق الأساسية وطلبات الحد. قد يؤدي هذا إلى ضياع فرص التداول أو ارتفاع تكاليف التداول بسبب الانزلاق السعري.





في الواقع، توفر منصات مثل MEXC أنواعًا متعددة من الطلبات، كل منها مصمم لسيناريوهات تداول محددة. يتيح إتقان هذه الأدوات للمتداولين تنفيذ استراتيجياتهم بدقة وتحكم أكبر.





تقدم هذه المقالة نظرة عامة شاملة على أنواع الطلبات المختلفة المتاحة في تداول العقود الآجلة لـ MEXC، وتشرح كيفية استخدامها معًا لبناء صفقات تداول بسرعة وكفاءة وبتكلفة أقل.





تقدم MEXC خمسة أنواع من الطلبات لتداول العقود الآجلة: طلب الحد، طلب السوق، طلب التشغيل، طلب إيقاف الخسارة المتحرك، وطلب النشر فقط. يتميز كل نوع بميزات فريدة، ويمكن للمتداولين الاختيار بناءً على احتياجاتهم وأهدافهم في التداول.





طلب الحد هو طلب شراء أو بيع بمجرد وصول السوق إلى سعر محدد. يتيح هذا الطلب للمتداولين تحديد سعر الطلب، وسيتم تنفيذ الصفقة عند هذا السعر أو بسعر أفضل. عند تقديم طلب حد، إذا كانت هناك طلبات في سجل الطلبات بنفس السعر أو بسعر أفضل، فسيتم تنفيذه فورًا بأفضل سعر متاح. وإلا، فسيبقى طلب الحد في سجل الطلبات حتى يتم مطابقته، مما يساهم أيضًا في عمق السوق.









المزايا: تحكم دقيق في التكلفة

- عدم وجود انزلاق: لن يكون سعر التنفيذ أسوأ من الحد الذي حددته، مما يساعدك على التحكم في تكاليف الدخول بدقة.

- دور صانع السوق: إذا لم يتطابق طلبك فورًا مع الطلبات الحالية ولكنه بقي في سجل الطلبات، فستستفيد غالبًا من رسوم صانع السوق المنخفضة.





العيوب:

- التنفيذ غير مضمون، إذ يعتمد على ظروف السوق.

- قد تبقى الطلبات معلقة لبعض الوقت قبل تنفيذها.









تُستخدم طلبات الحد عادةً عندما يرغب المتداولون في الشراء أو البيع بسعر ثابت محدد. فيما يلي مثالان شائعان على استخدام طلب الحد:





المثال 1: يتداول المتداول "أ" عقود بيتكوين الآجلة الدائمة. السعر الحالي هو 40,000 دولار أمريكي. إذا أراد "أ" الشراء بسعر 39,000 دولار أمريكي، فيمكنه وضع طلب حد. بمجرد انخفاض سعر السوق إلى 39,000 دولار أمريكي أو أقل، سيتم تفعيل الطلب وتنفيذه.





المثال 2: السعر الحالي لعقود بيتكوين الآجلة الدائمة هو 40,000 دولار أمريكي. إذا أراد "أ" البيع بسعر 41,000 دولار أمريكي، فيمكنه وضع طلب حد. بمجرد ارتفاع سعر السوق إلى 41,000 دولار أمريكي أو أعلى، سيتم تفعيل الطلب وتنفيذه.





عند وضع طلب محدد، يمكنك الاختيار من بين ثلاثة إعدادات مختلفة لوقت التنفيذ: GTC (التنفيذ حتى الإلغاء)، وIOC (التنفيذ الفوري أو الإلغاء)، وFOK (التنفيذ أو الإلغاء).





طلب GTC (التنفيذ حتى الإلغاء): يبقى الطلب نشطًا حتى يتم تنفيذه بالكامل أو إلغاؤه يدويًا.

طلب IOC (التنفيذ الفوري أو الإلغاء): سيُنفذ الطلب فورًا. سيتم إلغاء أي جزء لا يمكن تنفيذه بالسعر المحدد.

طلب FOK (التنفيذ أو الإلغاء):

يجب تعبئة النموذج فورًا بالسعر المحدد. وإلا، فسيتم إلغاؤه نهائيًا.









الويب: انتقل إلى صفحة تداول العقود الآجلة، وحدد الحد، وأدخل السعر والكمية، ثم انقر فوق فتح طويل أو فتح قصير.









التطبيق: انتقل إلى صفحة تداول العقود الآجلة، وحدد الحد، وأدخل السعر والكمية، ثم انقر فوق فتح طويل أو فتح قصير.













طلب السوق هو نوع من الطلبات التي يتم تنفيذها على الفور بأفضل سعر متاح في السوق.









المزايا: لا يتطلب طلب السوق من المستخدم تحديد سعر، مما يسمح بتنفيذ الطلب بسرعة.

العيوب: على الرغم من أن طلبات السوق تضمن سرعة التنفيذ، إلا أنها لا تضمن سعر التنفيذ. قد تتقلب أسعار السوق بسرعة، مما يؤدي إلى انزلاق سعري عن السعر المتوقع. للتخفيف من هذه المخاطر، يمكنك تفعيل ميزة حماية السعر على MEXC، والتي تساعد على منع عمليات إيقاف الخسارة أو جني الأرباح غير الطبيعية خلال فترات التقلبات الشديدة.









تُستخدم طلبات السوق عادةً عندما يرغب المتداولون في الشراء أو البيع بسرعة بسعر السوق الحالي. مثالان شائعان:





المثال 1: يتجاوز سعر عقود بيتكوين الآجلة الدائمة بسرعة 40,000 دولار أمريكي. يرغب المتداول (أ) بالشراء فورًا وهو على استعداد لقبول سعر السوق للدخول في صفقة. في هذه الحالة، يمكن للمتداول (أ) استخدام طلب سوق للشراء.





المثال 2: ينخفض سعر عقود بيتكوين الآجلة الدائمة بسرعة إلى ما دون 39,000 دولار أمريكي. يرغب المتداول (أ) بالبيع فورًا وهو على استعداد لقبول سعر السوق للخروج. في هذه الحالة، يمكن للمتداول (أ) استخدام طلب سوق للبيع.









الويب: انتقل إلى صفحة تداول العقود الآجلة، وحدد السوق، وأدخل الكمية، ثم انقر فوق فتح طويل أو فتح قصير.









التطبيق: انتقل إلى صفحة تداول العقود الآجلة، وحدد السوق، وأدخل الكمية، ثم انقر فوق فتح طويل أو فتح قصير.









يتيح طلب التشغيل للمستخدمين تحديد سعر التشغيل وسعر الطلب والكمية مسبقًا. عندما يصل سعر السوق إلى سعر التشغيل، يُدخل النظام تلقائيًا طلبًا بالسعر المحدد. قبل تفعيل طلب الإيقاف، لن يتم تجميد أي صفقة أو هامش.









المزايا: تُقلل طلبات التفعيل من الحاجة إلى المراقبة المستمرة، مما يسمح للمستخدمين بالتخطيط المُسبق لنقاط الدخول والخروج. كما تُساعد على تحقيق الأرباح أو الحد من الخسائر أثناء التداول.

العيوب: قد لا يتم تفعيل طلب التفعيل بنجاح دائمًا بسبب حدود الصفقة، أو عدم كفاية الهامش، أو ظروف السوق.









تُستخدم طلبات التشغيل عادةً لتحديد أسعار الدخول والخروج مسبقًا.





السيناريو 1: إيقاف الخسارة. يمتلك المتداول "أ" صفقة شراء طويل الأجل لعقود بيتكوين الآجلة الدائمة بسعر دخول 40,000 دولار أمريكي. يعتقد "أ" أن مستوى 39,000 دولار أمريكي هو مستوى دعم رئيسي، وإذا انخفض السعر دونه، فمن المرجح حدوث المزيد من الانخفاضات. يمكن للمتداول "أ" تحديد سعر التشغيل عند 39,000 دولار أمريكي، وسعر الطلب عند 39,000 دولار أمريكي أو أقل في السوق. إذا انخفض السعر إلى 39,000 دولار أمريكي، فسيتم تفعيل طلب التشغيل ، ويضع النظام طلبًا لإغلاق صفقة الشراء.





السيناريو 2: دخول عند اختراق. يرى المتداول "أ" أن عقود بيتكوين الآجلة الدائمة تُتداول عند 39,000 دولار أمريكي، ويعتقد أنه إذا ارتفع السعر فوق 40,000 دولار أمريكي، فقد يبدأ اتجاهًا صعوديًا قويًا. يمكن تحديد سعر التشغيل عند 40,000 USDT ، وسعر الطلب عند 40,000 USDT أو أعلى في السوق. إذا ارتفع السعر إلى 40,000 USDT، فسيتم تفعيل طلب التفعيل، ويُوضع طلب لفتح صفقة شراء.









عند استخدام طلب تشغيل، يجب أن تكون على دراية بوجود ثلاثة أنواع من أسعار التشغيل: السعر الأخير، والسعر العادل، وسعر المؤشر.





- السعر الأخير: أحدث سعر معاملة في سجل طلبات العقود الآجلة لبورصة MEXC.

- السعر العادل: آلية وقائية مُصممة لمنع الخسائر الناتجة عن تقلبات الأسعار غير الطبيعية على منصة واحدة. يُحسب هذا السعر باستخدام بيانات الأسعار المرجحة من البورصات الرئيسية، ويعكس سعر السوق بشكل أكثر عدالة.

- سعر المؤشر: تحسبه بورصة MEXC بناءً على الأسعار الفورية من عدة بورصات رائدة، مع تطبيق أوزان مختلفة.









الويب: انتقل إلى صفحة تداول العقود الآجلة، وحدد طلب التشغيل، وأدخل سعر التشغيل والسعر والكمية، ثم انقر فوق فتح طويل أو فتح قصير.





التطبيق: انتقل إلى صفحة تداول العقود الآجلة، وحدد طلب التشغيل، وأدخل سعر التشغيل والسعر والكمية، ثم انقر فوق فتح طويل أو فتح قصير.

















طلب الإيقاف المتحرك هو طلب استراتيجية مشروط يُدخل الصفقة إلى السوق بعد حدوث تراجع. عندما يصل سعر السوق للعقد الآجل إلى سعر التنشيط المُحدد مُسبقًا للمستخدم والنسبة المئوية (أو المبلغ) المتتبع، يُفعّل الطلب. حساب سعر التفعيل:





لطلبات البيع:

- سعر التفعيل = أعلى سعر تم الوصول إليه - تباين المسار (مسافة السعر)

- سعر التفعيل = أعلى سعر تم الوصول إليه × (1) - نسبة تباين المسار (النسبة المئوية)





لطلبات الشراء:

- سعر التفعيل = أدنى سعر تم الوصول إليه + تباين المسار (مسافة السعر)

- سعر التفعيل = أدنى سعر تم الوصول إليه × (1) + نسبة تباين المسار (النسبة المئوية)





بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تحديد سعر تفعيل، وهو شرط لتفعيل طلب إيقاف متحرك. سيبدأ النظام بتتبع وحساب سعر التفعيل الفعلي فقط عندما يصل السوق إلى سعر التفعيل أو يتجاوزه بناءً على نوع السعر المحدد. في حال عدم تحديد سعر تفعيل، سيتم تفعيل الطلب فورًا بعد وضعه. يمكن تحديد سعر التفعيل بناءً على ثلاثة أنواع من الأسعار: السعر الأخير، السعر العادل، أو سعر المؤشر.









المزايا: يُتيح تحكمًا أفضل بالأرباح، ويُمكّن المتداولين من تكرار استراتيجيات التداول بشكل أكثر منهجية.

العيوب: سوق العملات المشفرة شديد التقلب، مما يُصعّب تحديد نسبة استرجاع مناسبة.









تُستخدم طلبات الإيقاف المتحرك عادةً للشراء خلال فترات الارتداد من أدنى مستويات السوق أو للبيع خلال فترات التراجع بعد ارتفاع الأسعار. فيما يلي مثالان:





السيناريو 1: الشراء عند الارتداد. لنفترض أن سعر سوق عقود بيتكوين الآجلة الدائمة انخفض إلى 39,000 دولار أمريكي. يعتقد المتداول "أ" أن السعر سيستمر في الانخفاض، لكنه يتوقع ارتدادًا عند حوالي 37,000 دولار أمريكي. يرغب "أ" في الشراء بمجرد وصول الارتداد إلى 1%. لذلك، يضع "أ" طلب إيقاف متحرك بسعر تفعيل 37,000 دولار أمريكي، وتباين مسار 1%، ويضع طلب إيقاف متحرك "شراء طويل".





السيناريو 2: البيع عند الارتداد. لنفترض أن سعر سوق عقود بيتكوين الآجلة الدائمة ارتفع إلى 40,000 دولار أمريكي. يعتقد المتداول "أ" أن السعر سيستمر في الارتفاع، لكنه قد يتراجع بعد وصوله إلى 42,000 دولار أمريكي. يرغب "أ" في البيع بمجرد وصول الانخفاض إلى 1%. لذلك، يقوم A بتعيين طلب إيقاف متحرك بسعر تنشيط يبلغ 42000 USDT، وتباين تتبع بنسبة 1%، ويضع طلب إيقاف متحرك بيع قصير.









الويب: قم بالدخول إلى صفحة تداول العقود الآجلة، وحدد الإيقاف المتحرك، وأدخل النسبة والمبلغ، ثم اضغط على فتح طويل أو فتح قصير.









التطبيق: قم بالدخول إلى صفحة تداول العقود الآجلة، وحدد الإيقاف المتحرك، وأدخل النسبة والمبلغ، ثم اضغط على فتح طويل أو فتح قصير.









يضمن لك خيار "النشر فقط" عدم تنفيذ طلبك فورًا، بل يضمن لك أن تكون دائمًا صانع الطلب. إذا تطابق الطلب مع طلب موجود فورًا، فسيتم إلغاؤه تلقائيًا.





صانع الطلب هو متداول يضع طلبات محدودة بأسعار وكميات محددة، منتظرًا من مستخدمين آخرين تنفيذها، مما يزيد السيولة في السوق. أما المتلقي، فينفذ طلبات محدودة أو طلبات سوقية حالية مباشرةً، مستهلكًا بذلك السيولة من السوق.









- المزايا: في تداول عقود MEXC الآجلة، تكون رسوم طلبات صانع السوق أقل بكثير مقارنةً بطلبات المتلقي. يضمن استخدام "النشر فقط" عدم دفع أي رسوم.

- العيوب: بما أن "النشر فقط" يُدخل الطلبات المعلقة بدلاً من تلقي الطلبات الحالية، فلا يوجد ضمان للتنفيذ الفوري.









يستخدم مزودو السيولة عادةً خيار "النشر فقط" للاستفادة من الرسوم. فيما يلي مثالان:





المثال 1 (حالة صعودية): لنفترض أن المتداول "أ" متفائل بشأن سعر بيتكوين. سعر بيتكوين الدائم الحالي هو 40,000 دولار أمريكي. إذا وضع "أ" طلب شراء عند 39,000 دولار أمريكي (أقل من سعر السوق)، فلن يُنفذ الطلب فورًا. تم نشر الطلب بنجاح، مما جعل "أ" صانعًا. ومع ذلك، إذا وضع "أ" طلب شراء عند 41,000 دولار أمريكي (أعلى من سعر السوق)، فسيتم تنفيذ الطلب فورًا، وبالتالي سيتم إلغاؤه، مما يضمن بقاء "أ" صانعًا.





المثال 2 (حالة هبوطية): لنفترض أن المتداول "أ" متفائل بشأن سعر بيتكوين. سعر بيتكوين الدائم الحالي هو 40,000 دولار أمريكي. إذا وضع "أ" طلب بيع عند 41,000 دولار أمريكي (أعلى من سعر السوق)، فلن يُنفذ الطلب فورًا. تم نشر الطلب بنجاح، مما جعل "أ" صانعًا. ومع ذلك، إذا قام A بوضع طلب بيع عند 39000 USDT (أقل من سعر السوق)، فسيتم تنفيذ الطلب على الفور وبالتالي سيتم إلغاؤه، مما يضمن بقاء A صانعًا.









الويب: انتقل إلى صفحة تداول العقود الآجلة، وحدد "النشر فقط"، وأدخل السعر والمبلغ، ثم انقر فوق "فتح طويل" أو "فتح قصير".









التطبيق: انتقل إلى صفحة تداول العقود الآجلة، وحدد "النشر فقط"، وأدخل السعر والمبلغ، ثم انقر فوق "فتح طويل" أو "فتح قصير".