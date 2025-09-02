قائمة الدول المدعومة والمحظورة على MEXC

تلتزم MEXC بتوفير منصة تداول مريحة وفعالة وآمنة للمستخدمين لتمكين عشاق العملات الرقمية حول العالم من استكشاف عالم الأصول الرقمية. وفي الوقت نفسه، تلتزم MEXC بأعلى معايير الامتثال التنظيمي وتتبع نهجًا مسؤولًا في الوفاء بالتزاماتها تجاه المستخدمين مع المساهمة بنشاط في التنمية المستدامة لصناعة البلوكتشين.





يمكنك مراجعة اتفاقية المستخدم الخاصة بنا للتحقق من القائمة الحالية للدول/المناطق المحظورة والتأكد مما إذا كانت منطقتك تدعم استخدام خدمات MEXC.









في الوقت الحالي، لا تقدم MEXC خدماتها أو تقبل طلبات التسجيل والتداول من الدول/المناطق التالية:





كندا، وكوبا، وهونج كونج، وإيران، والصين القارية، وكوريا الشمالية، والمناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا (بما في ذلك شبه جزيرة القرم، ودونيتسك، ولوغانسك، وسيفاستوبول)، وسنغافورة، والسودان، والولايات المتحدة (يشار إليها مجتمعة باسم "الدول/المناطق المحظورة").





للتوضيح، قائمة الدول/المناطق المحظورة ليست شاملة. تحتفظ MEXC بالحق في تعديل هذه القائمة في أي وقت وفقًا لتقديرها الخاص واستنادًا إلى اعتبارات قانونية وامتثالية.













نظام iOS : اليابان، الهند، المملكة المتحدة، كوريا الجنوبية

نظام أندرويد : اليابان، الهند، إندونيسيا، المملكة المتحدة، كوريا الجنوبية





يمكن لجميع الدول/المناطق الأخرى الوصول إلى إصدار iOS أو Android من التطبيق بشكل طبيعي. يمكنك زيارة الموقع الرسمي لـ MEXC لتنزيل التطبيق.







نطاقات الموقع الرسمي لـ MEXC: https://www.mexc.com

https://www.mexc.co





https://www.mexc.fm

https://www.mexc.io

حاليًا، لا يمكن للمستخدمين في تركيا وإندونيسيا وماليزيا الوصول إلى المنصة إلا عبر موقعي mexc.fm أو mexc.io، بينما يقتصر الوصول إلى المنصة على المستخدمين في الفلبين والهند وفرنسا ونيجيريا عبر موقعي mexc.co أو mexc.io. أما المستخدمون في جميع البلدان والمناطق الأخرى، فيمكنهم الوصول إلى المنصة عبر أيٍّ من الموقعين.

يرجى العلم أن قائمة MEXC للدول/المناطق المتاحة والمحظورة تخضع لعوامل متعددة، وهي قابلة للتغيير والتعديل المستمر. (آخر تحديث: 19 أغسطس 2025)