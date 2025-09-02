قائمة الدول المدعومة والمحظورة على MEXC

تلتزم MEXC بتوفير منصة تداول مريحة وفعالة وآمنة للمستخدمين لتمكين عشاق العملات الرقمية حول العالم من استكشاف عالم الأصول الرقمية. وفي الوقت نفسه، تلتزم MEXC بأعلى معايير الامتثال التنظيمي وتتبع نهجًا تلتزم MEXC بتوفير منصة تداول مريحة وفعالة وآمنة للمستخدمين لتمكين عشاق العملات الرقمية حول العالم من استكشاف عالم الأصول الرقمية. وفي الوقت نفسه، تلتزم MEXC بأعلى معايير الامتثال التنظيمي وتتبع نهجًا
تلتزم MEXC بتوفير منصة تداول مريحة وفعالة وآمنة للمستخدمين لتمكين عشاق العملات الرقمية حول العالم من استكشاف عالم الأصول الرقمية. وفي الوقت نفسه، تلتزم MEXC بأعلى معايير الامتثال التنظيمي وتتبع نهجًا مسؤولًا في الوفاء بالتزاماتها تجاه المستخدمين مع المساهمة بنشاط في التنمية المستدامة لصناعة البلوكتشين.

يمكنك مراجعة اتفاقية المستخدم الخاصة بنا للتحقق من القائمة الحالية للدول/المناطق المحظورة والتأكد مما إذا كانت منطقتك تدعم استخدام خدمات MEXC.

1. قائمة الدول/المناطق المحظورة


في الوقت الحالي، لا تقدم MEXC خدماتها أو تقبل طلبات التسجيل والتداول من الدول/المناطق التالية:

كندا، وكوبا، وهونج كونج، وإيران، والصين القارية، وكوريا الشمالية، والمناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا (بما في ذلك شبه جزيرة القرم، ودونيتسك، ولوغانسك، وسيفاستوبول)، وسنغافورة، والسودان، والولايات المتحدة (يشار إليها مجتمعة باسم "الدول/المناطق المحظورة").

للتوضيح، قائمة الدول/المناطق المحظورة ليست شاملة. تحتفظ MEXC بالحق في تعديل هذه القائمة في أي وقت وفقًا لتقديرها الخاص واستنادًا إلى اعتبارات قانونية وامتثالية.

2. قائمة الدول/المناطق ذات الاستخدام المقيد


2.1 الدول/المناطق التي لا يتوفر فيها تحميل التطبيق


  • نظام iOS: اليابان، الهند، المملكة المتحدة، كوريا الجنوبية
  • نظام أندرويد : اليابان، الهند، إندونيسيا، المملكة المتحدة، كوريا الجنوبية

يمكن لجميع الدول/المناطق الأخرى الوصول إلى إصدار iOS أو Android من التطبيق بشكل طبيعي. يمكنك زيارة الموقع الرسمي لـ MEXC لتنزيل التطبيق.

2.2 الدول/المناطق ذات الوصول المقيد إلى الموقع الرسمي


نطاقات الموقع الرسمي لـ MEXC:

حاليًا، لا يمكن للمستخدمين في تركيا وإندونيسيا وماليزيا الوصول إلى المنصة إلا عبر موقعي mexc.fm أو mexc.io، بينما يقتصر الوصول إلى المنصة على المستخدمين في الفلبين والهند وفرنسا ونيجيريا عبر موقعي mexc.co أو mexc.io. أما المستخدمون في جميع البلدان والمناطق الأخرى، فيمكنهم الوصول إلى المنصة عبر أيٍّ من الموقعين.

يرجى العلم أن قائمة MEXC للدول/المناطق المتاحة والمحظورة تخضع لعوامل متعددة، وهي قابلة للتغيير والتعديل المستمر. (آخر تحديث: 19 أغسطس 2025)

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

الأسئلة الشائعة — التصفية في تداول العقود الآجلة

1.ما هي التصفية؟التصفية، المعروفة أيضًا بالإغلاق القسري أو نداء الهامش، تحدث عندما تُغلق المنصة تلقائيًا صفقة المستخدم. في MEXC، يُعدّ معدل هامش الصيانة (MMR) المؤشر الرئيسي لمخاطر صفقة المستخدم والتع

الأسئلة الشائعة حول المشكلات المتعلقة بالحساب

1. تسجيل الدخول1.1 كيف يمكنني تسجيل الدخول إذا كنت لا أستطيع الوصول إلى رقم هاتفي المحمول أو بريدي الإلكتروني؟إذا كنت تتذكر كلمة سر حسابك:على الويب: في صفحة تسجيل الدخول الرسمية، أدخل حسابك وكلمة السر

ما هي التصفية الإجبارية؟

1. ما هي التصفية الإجباريةتحدث التصفية الإجبارية عندما يصل هامشك إلى مستوى هامش الصيانة، مما يؤدي إلى الحاجة إلى تصفية مركزك، مما يؤدي إلى خسارة كل هامش الصيانة لديك. عندما يصل السعر العادل إلى سعر ال

