دليل التداول الفوري لعقود MEXC الآجلة: نفّذ الصفقات فورًا دون تفويت فرص التداول

في سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريعة الحركة، يُعدّ التوقيت بالغ الأهمية. فعندما تظهر نقطة دخول مثالية، قد تؤدي حتى التأخيرات البسيطة، مثل تغيير الصفحات أو إدخال الأسعار أو تأكيد الأوامر، إلى تفويت فرص ربح. ولمعالجة هذا التحدي، أطلقت بورصة MEXC ميزة التداول الفوري، المصممة للمتداولين الذين يُقدّرون السرعة والكفاءة. تُدمج هذه الميزة وضع الأوامر مباشرةً في مخطط الشموع، مما يُتيح استجابة أسرع لتحركات السوق ويُقلل من تأخير التنفيذ.





التداول السريع (Flash Trading) ميزة على منصة MEXC تتيح للمتداولين فتح صفقاتهم مباشرةً على مخطط الشموع باستخدام طلبات السوق. يُبسّط هذا عملية وضع الطلبات التقليدية:





- تنفيذ سريع: لا حاجة للتبديل بين لوحات الطلبات. ما عليك سوى إدخال الكمية على الرسم البياني ووضع الطلب.

- تنفيذ فوري لطلبات السوق: يُساعد على تجنب تفويت الفرص بسبب التقلبات السريعة في الأسعار.

- فعال ومباشر: مُصمم للمضاربين المضاربين، ومتداولي التأرجح، والمتداولين ذوي التردد العالي.





ملاحظة: يدعم التداول الفوري فتح الصفقات بطلبات السوق فقط. إذا كنت ترغب في تعديل الرافعة المالية، أو تغيير أوضاع الهامش، أو إعداد طلبات أكثر تعقيدًا (مثل طلبات الحد أو وقف الخسارة/جني الأرباح)، فعليك تكوينها مسبقًا في لوحة الطلبات على يمين الصفحة.









أقصى قدر من الكفاءة: من تقييم السوق إلى وضع الطلبات في ثانية واحدة، كل ذلك مباشرةً على مخطط الشموع.

مثالي للمتداولين ذوي التردد العالي والمتداولين على المدى القصير: مصمم خصيصًا لاغتنام فرص السوق فورًا.

ميزة التكلفة المنخفضة: مع فعالية MEXC الأخيرة بصفر رسوم، انخفضت تكاليف التداول بشكل كبير، مما يجعل التداول الفوري أكثر تنافسية.

ميزة التكلفة المنخفضة: مع حدث مع حدث صفر رسوم الأخير الذي أطلقته MEXC، انخفضت تكاليف التداول بشكل كبير، مما يجعل التداول الفوري أكثر تنافسية.









الميزة الأساسية للتداول السريع هي السرعة، مما يجعلها مفيدة بشكل خاص في المواقف التالية:





- أسواق الاختراق: ادخل فورًا عند اختراق السعر لمستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية، مما يقلل من احتمالية تفويت الفرص.

- استراتيجيات قصيرة الأجل وعالية التردد: يتطلب التداول في الأطر الزمنية القصيرة تنفيذًا سريعًا. يُقلل التداول السريع من تأخير الطلبات.

- الأحداث عالية التقلب: عندما تُحفز الأخبار تقلبات سريعة في السوق، يُمكّن التداول السريع المتداولين من التفاعل في غضون ثوانٍ.

- التحوط أو التوسع السريع: سواءً كنت ترغب في جني الأرباح، أو تقليل الخسائر، أو فتح صفقة تحوط في الاتجاه المعاكس، يضمن التداول السريع التنفيذ الفوري للطلبات.





التداول الفوري ليس مُصممًا لجميع المتداولين. إنه أداة مُصممة لاستراتيجيات التداول قصيرة الأجل، والتداولات السريعة، والتداولات القائمة على الأخبار، والتداولات عالية التردد.









حاليًا، يُدعم التداول السريع فقط على موقع MEXC. فيما يلي مثال على استخدام عقود USDT-M الآجلة.









"العقود الآجلة" ← "عقود USDT-M الآجلة" للدخول إلى صفحة تداول العقود الآجلة. في صفحة التداول، انقر على زر "الإعدادات" في الزاوية العلوية اليمنى. افتح الموقع الرسمي لبورصة MEXC وسجّل دخولك إلى حسابك. انقر علىللدخول إلى صفحة تداول العقود الآجلة. في صفحة التداول، انقر على زر "" في الزاوية العلوية اليمنى.









في صفحة التفضيلات، قم بتبديل المفتاح الموجود بجوار التداول السريع لتمكين الميزة.









يوفر التداول الفوري أربعة خيارات مختلفة للوحدات. انقر على أيقونة ▼ على يمين إعداد الكمية (USDT) أو الكمية (Cont) لفتح نافذة إعدادات وحدة العقود الآجلة. حدد الوحدة التي ترغب في استخدامها، ثم انقر على "تأكيد" لتطبيق التغيير.













عند اختيار BTC كوحدة للعقود الآجلة، ستظهر الكمية المُدخلة بالبيتكوين، مع تذكير مُقابل يُظهر المبلغ المُقابل بالدولار الأمريكي (USDT). على سبيل المثال، كما هو موضح أدناه، عند إدخال 0.1 BTC، ستظهر نافذة منبثقة تعرض القيمة المُقابلة بالدولار الأمريكي (USDT).









عند اختيار "عقد" كوحدة عقود آجلة، ستظهر الكمية المُدخلة بالقيمة المُضافة، مع تذكير مُقابل يُظهر المبلغ المُقابل بالبيتكوين. على سبيل المثال، كما هو موضح أدناه، عند إدخال 10 عقود، ستظهر نافذة منبثقة تعرض القيمة المُقابلة بالبيتكوين.





لاحظ أن التحويل بين الكمية (عقد) و BTC هو 1 عقد = 0.0001 BTC.









عند اختيار USDT (قيمة الطلب) كوحدة للعقود الآجلة، ستظهر الكمية المدخلة بعملة USDT، مع تذكير بالقيمة المقابلة لها بعملة BTC. على سبيل المثال، كما هو موضح أدناه، عند إدخال 100 USDT، ستظهر نافذة منبثقة تعرض القيمة المقابلة بعملة BTC.





ملاحظة: عند اختيار USDT (قيمة الطلب) كوحدة للعقود الآجلة، يمكنك تعديل الرافعة المالية لتعديل الهامش المطلوب للمركز.









عند اختيار "الطلب حسب التكلفة" (USDT) كوحدة للعقود الآجلة، ستظهر الكمية المدخلة بعملة USDT. على سبيل المثال، كما هو موضح أدناه، أدخلنا مبلغ طلب بقيمة 100 USDT.





ملاحظة: على عكس USDT (قيمة الطلب)، عند اختيار "الطلب حسب التكلفة" (USDT) كوحدة للعقود الآجلة، لا تتأثر التكلفة بالرافعة المالية.

















في صفحة تداول العقود الآجلة، بعد تفعيل التداول الفوري، ستظهر لوحة طلبات التداول الفوري مباشرةً على مخطط الشموع. أدخل الكمية المطلوبة في حقل "إدخال الكمية"، ثم انقر على "شراء السوق" أو "بيع السوق" لفتح صفقة عقود آجلة فورًا بسعر السوق الحالي.

















خلال فترات التقلبات الشديدة، قد تكون أوامر السوق عرضة لمخاطر الانزلاق.

يُنصح بضبط الرافعة المالية ووضع الهامش مسبقًا لتجنب الأخطاء الناتجة عن التعديلات في اللحظات الأخيرة.

يُناسب التداول الفوري (Flash Trading) الاستراتيجيات عالية التردد وقصيرة الأجل، بينما يُعدّ وضع الطلبات التقليدي أكثر ملاءمةً للصفقات طويلة الأجل.









ميزة التداول الفوري للعقود الآجلة من MEXC هي أداة عالية الكفاءة مصممة خصيصًا للمتداولين المحترفين والمشاركين الدائمين. من خلال دمج إدخال الأوامر مباشرةً في مخطط الشموع، تُقلّص هذه الميزة الفجوة بين القرار والتنفيذ بشكل كبير، مما يُمكّنك من البقاء في الصدارة في سوق تنافسية للغاية. بمجرد إتقانها، يُمكن أن تُصبح التداول الفوري سلاحًا قويًا في ترسانة تداول العقود الآجلة الخاصة بك.

















إخلاء مسؤولية: لا تُشكل هذه المادة نصيحةً بشأن الاستثمارات، أو الضرائب، أو الشؤون القانونية، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاستشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها ليست توصيةً بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC " معلوماتٍ للرجوع إليها فقط، ولا تُشكل نصيحةً استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة والاستثمار بحذر. جميع قرارات الاستثمار ونتائجها تقع على عاتق المستخدم وحده.



