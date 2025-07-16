مكافآت +MEXC DEX - الأسئلة الشائعة









عند التسجيل عبر Connect Wallet، ما عليك سوى تحديد عنوان البريد الإلكتروني الذي استخدمته لحساب MEXC الخاص بك لاستكمال ربط الحساب.









يرجى التحقق من الشروط الثلاثة التالية:

1）تأكد من أن محفظتك متصلة بشبكة سولانا.

2）تأكد من أنك أجريت معاملات باستخدام محفظتك على pump.fun أو تطبيقات dApps الأخرى المستندة إلى سولانا.

3）تأكد من أن إجمالي حجم التداول الخاص بك على سولانا بين 1 أكتوبر 2024 و31 يناير 2025، يزيد عن 10 SOL.









مستوى المستخدم هو نظام تصنيف على منصة +MEXC DEX يعتمد على عدد المستخدمين الجدد المؤهلين المحالين. كلما ارتفع مستواك، زاد عدد المستخدمين الذين أحلتهم بنجاح، وزاد مضاعف النقاط الذي ستحصل عليه عند إكمال المهام. هيكل المستويات وقواعدها مُفصّل في الجدول أدناه:

المستوى المستخدمون المحالون المؤهلون مضاعف النقاط الخشب <10 1x الحجر ≥10 2x الحديد ≥30 2.5x البرونزي ≥50 3x الفضي ≥100 3.5x الذهبي ≥200 4x البلاتيني ≥500 4.5x الماسي ≥1000 5x

منذ إطلاق المنصة في 18 مارس 2025، سيتم احتساب جميع الإحالات التي تفي بمعايير الإحالة الصالحة لترقية مستوى المستخدم الخاص بك.









لا، لا يوجد ترتيب إلزامي. حتى إذا أكملتَ مهام النقاط أولاً ثم أحلت أصدقاءً لاحقًا، فبمجرد أن يصل عدد الإحالات الصالحة لديك إلى مستوى مستخدم أعلى، ستُضاعف نقاطك من المهام المتكررة بأثر رجعي.





مثال: إذا كان مستوى المستخدم الحالي لديك هو "الخشبي" وحصلتَ على 300 نقطة من خلال المهام المتكررة، ثم أحلتَ لاحقًا 10 مستخدمين مؤهلين، فسيتم ترقية مستواك إلى "الحجري"، وسيتم إعادة حساب نقاط مهامك المتكررة على النحو التالي: 300 × 2 = 600 نقطة. وينطبق الأمر نفسه على المستويات الأعلى.









نعم. يجب على المستخدمين المطالبة بالنقاط يدويًا. لا يوجد حد زمني للمطالبة، ويمكنك القيام بذلك في أي وقت بعد إكمال المهمة. ستُضاف النقاط المطالب بها إلى حساب نقاط +DEX الشخصي الخاص بك.









بالنسبة لمعظم أنواع المهام، تُوزّع النقاط آنيًا. أما نقاط مهام وسائل التواصل الاجتماعي، فتتطلب التحقق والإصدار اليدوي.









يُحتسب حجم التداول في جانب الشراء فقط ضمن حجم التداول المؤهل لمهام النقاط. يُستثنى حجم التداول في جانب البيع من الحساب.









إذا اكتشف نظام التحكم في المخاطر في +MEXC DEX أي انتهاكات أو سلوك ضار، مثل التلاعب بالحجم الاصطناعي، فسيتم إلغاء النقاط المقابلة.









قد يكون السبب في ذلك هو أن جزءًا من حجم تداولك بين 18 مارس و23 مايو قد أدى إلى تفعيل آليات التحكم في المخاطر، وبالتالي تم استبعاده من حجم التداول الصالح المستخدم لحساب الأهلية.



