مكافآت +MEXC DEX - الأسئلة الشائعة

١. لقد أنشأتُ حساب MEXC. كيف أربطه بعنوان المحفظة المُولّد عبر "Connect Wallet"؟


عند التسجيل عبر Connect Wallet، ما عليك سوى تحديد عنوان البريد الإلكتروني الذي استخدمته لحساب MEXC الخاص بك لاستكمال ربط الحساب.

2. لماذا لم أتلقى الإيردروب على السلسلة؟


يرجى التحقق من الشروط الثلاثة التالية:
1）تأكد من أن محفظتك متصلة بشبكة سولانا.
2）تأكد من أنك أجريت معاملات باستخدام محفظتك على pump.fun أو تطبيقات dApps الأخرى المستندة إلى سولانا.
3）تأكد من أن إجمالي حجم التداول الخاص بك على سولانا بين 1 أكتوبر 2024 و31 يناير 2025، يزيد عن 10 SOL.

3. ما هو مستوى المستخدم؟


مستوى المستخدم هو نظام تصنيف على منصة +MEXC DEX يعتمد على عدد المستخدمين الجدد المؤهلين المحالين. كلما ارتفع مستواك، زاد عدد المستخدمين الذين أحلتهم بنجاح، وزاد مضاعف النقاط الذي ستحصل عليه عند إكمال المهام. هيكل المستويات وقواعدها مُفصّل في الجدول أدناه:
المستوى
المستخدمون المحالون المؤهلون
مضاعف النقاط
الخشب
<10
1x
الحجر
≥10
2x
الحديد
≥30
2.5x
البرونزي
≥50
3x
الفضي
≥100
3.5x
الذهبي
≥200
4x
البلاتيني
≥500
4.5x
الماسي
≥1000
5x
منذ إطلاق المنصة في 18 مارس 2025، سيتم احتساب جميع الإحالات التي تفي بمعايير الإحالة الصالحة لترقية مستوى المستخدم الخاص بك.

4. هل هناك ترتيب محدد لإحالة الأصدقاء وإكمال مهام النقاط؟


لا، لا يوجد ترتيب إلزامي. حتى إذا أكملتَ مهام النقاط أولاً ثم أحلت أصدقاءً لاحقًا، فبمجرد أن يصل عدد الإحالات الصالحة لديك إلى مستوى مستخدم أعلى، ستُضاعف نقاطك من المهام المتكررة بأثر رجعي.

مثال: إذا كان مستوى المستخدم الحالي لديك هو "الخشبي" وحصلتَ على 300 نقطة من خلال المهام المتكررة، ثم أحلتَ لاحقًا 10 مستخدمين مؤهلين، فسيتم ترقية مستواك إلى "الحجري"، وسيتم إعادة حساب نقاط مهامك المتكررة على النحو التالي: 300 × 2 = 600 نقطة. وينطبق الأمر نفسه على المستويات الأعلى.

5. هل أحتاج إلى المطالبة بنقاطي يدويًا؟


نعم. يجب على المستخدمين المطالبة بالنقاط يدويًا. لا يوجد حد زمني للمطالبة، ويمكنك القيام بذلك في أي وقت بعد إكمال المهمة. ستُضاف النقاط المطالب بها إلى حساب نقاط +DEX الشخصي الخاص بك.

6. هل يتم منح النقاط في الوقت الحقيقي؟


بالنسبة لمعظم أنواع المهام، تُوزّع النقاط آنيًا. أما نقاط مهام وسائل التواصل الاجتماعي، فتتطلب التحقق والإصدار اليدوي.

7. كيف يتم حساب حجم التداول لمهام نقاط +MEXC DEX؟


يُحتسب حجم التداول في جانب الشراء فقط ضمن حجم التداول المؤهل لمهام النقاط. يُستثنى حجم التداول في جانب البيع من الحساب.

8. لماذا انخفضت نقاطي الاجمالية؟


إذا اكتشف نظام التحكم في المخاطر في +MEXC DEX أي انتهاكات أو سلوك ضار، مثل التلاعب بالحجم الاصطناعي، فسيتم إلغاء النقاط المقابلة.

9. لماذا لا تتطابق النقاط التي حصلت عليها في أول عملية الإيردروب مع حجم التداول الخاص بي؟


قد يكون السبب في ذلك هو أن جزءًا من حجم تداولك بين 18 مارس و23 مايو قد أدى إلى تفعيل آليات التحكم في المخاطر، وبالتالي تم استبعاده من حجم التداول الصالح المستخدم لحساب الأهلية.

إخلاء مسؤولية: لا تُشكل هذه المادة نصيحةً بشأن الاستثمارات، أو الضرائب، أو الشؤون القانونية، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاستشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها ليست توصيةً بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" معلوماتٍ للرجوع إليها فقط، ولا تُشكل نصيحةً استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة والاستثمار بحذر. جميع قرارات الاستثمار ونتائجها تقع على عاتق المستخدم وحده.

