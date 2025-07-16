MEXC DEX+ تطلق رسميًا مكافآت DEX+ مع برنامج مزايا مطور بالكامل









نظام مكافآت +MEXC DEX هو آلية نمو وتحفيز مصممة لتعزيز تفاعل المستخدمين، وزيادة الولاء للمنصة، وتوسيع قاعدة المستخدمين بشكل مستدام من خلال التعزيز الإيجابي.





يمكن للمستخدمين كسب نقاط عن طريق إكمال سلسلة من المهام المحددة على منصة +MEXC DEX، مثل التداول أو دعوة مستخدمين جدد. لا تعكس هذه النقاط مستويات نشاط المستخدمين ومساهماتهم فحسب، بل تعمل أيضًا كأصول افتراضية. في المراحل المستقبلية، يمكن استخدامها للوصول إلى مزايا متنوعة على المنصة أو استبدالها بتوكن +DEX، مما يشجع المشاركة المستمرة.













نقاط +MEXC DEX هي أداة تحفيز أساسية داخل نظام المنصة وتقدم مجموعة من المزايا:





قائمة على المهام ومرنة للغاية: اربح النقاط عبر التداول، أو الدعوة، أو التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها. تزيد الأنشطة المتنوعة من مشاركة المستخدمين وإحساسهم بالإنجاز.

مضاعفات البونص وأحداث الإيردروب: استمتع بمضاعفات نقاط دورية وحملات إيردروب مجانية، مما يجني كسب النقاط أسهل وأكثر مُجزية.

مدمجة بشكل وثيق مع نمو المنصة: يرتبط نظام النقاط ارتباطًا وثيقًا بهيكل العضوية وتقدم المستخدمين، ويُعد مقياسًا رئيسيًا لمساهمة المستخدمين وتفاعلهم. يعزز هذا النظام الاحتفاظ بالمستخدمين على المدى الطويل ومشاركة أعمق.

قابلة للتطوير وذات قيمة مستقبلية: مع تطور نظام المنصة، ستُستخدم النقاط في سيناريوهات أكثر، بما في ذلك إمكانية تحويلها مستقبلًا إلى توكن+DEX، مما يوفر قيمة محتملة على المدى الطويل.









يمكن للمستخدمين تجميع النقاط عن طريق إكمال مهام المنصة أو المشاركة في أحداث الإيردروب عبر السلسلة.





أحداث الإيردروب عبر السلسلة: تمنح هذه الأحداث المستخدمين نقاطًا بناءً على إجمالي حجم تداولاتهم عبر السلسلة خلال فترة محددة. يُرجى الرجوع إلى صفحات الأحداث الرسمية للحصول على أحدث القواعد ومعايير التوزيع.





المهام الشائعة على المنصة تشمل:





1. مهام لمرة واحدة: مهام تمهيدية مثل ربط محفظة خارجية، أو إجراء إيداع/تحويل، أو تجربة ميزة البيع التلقائي. مصممة لمساعدة المستخدمين على التعرف السريع على الوظائف الأساسية.

2. مهام متكررة:على سبيل المثال: ربح النقاط عن طريق الوصول إلى حدود حجم تداول تراكمي.يمكن تكرار هذه المهام لتشجيع النشاط المستمر في التداول.

3. مهام وسائل التواصل الاجتماعي: مثل متابعة حساب X الرسمي، أو إعادة نشر محتوى معين، أو الانضمام إلى مجتمع تيليجرام الرسمي. تعزز هذه المهام الروابط الاجتماعية مع المنصة وترفع مستوى التفاعل والانتماء.





سنستعرض نشاطًا نموذجيًا لإظهار كيفية كسب نقاط +MEXC DEX والمطالبة بها.









المكافآت أعلى الصفحة الرئيسية لمكافآت انقر على زرأعلى الصفحة الرئيسية لمكافآت +MEXC DEX للوصول إلى صفحة النجم الصاعد. قم بالتمرير لأسفل لعرض الأحداث المتاحة حاليًا.





اتبع التعليمات الخاصة بكل مهمة وأكملها. بعد ذلك، عد إلى صفحة مكافآت +DEX وانقر على زر مطالبة بالنقاط لاستلام المكافأة المقابلة.













في صفحة مكافآت +DEX، يمكنك عرض إجمالي نقاطك الحالية.







بالنقر على نقاطي، يمكنك الوصول إلى سجل تفصيلي للنقاط التي تمت مطالبتها.









يرجى ملاحظة:بناءً على نوع المهمة، قد تُضاف النقاط فورًا أو بعد فترة التحقق.





نشجعك على إكمال مهام متنوعة لربح النقاط، حيث يمكن للتراكم المستمر أن يفتح مزايا ومكافآت إضافية في المستقبل. إذا واجهت أي مشكلات أثناء إكمال المهام أو المطالبة بالنقاط، لا تتردد في التواصل مع فريق دعم العملاء أو الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على مساعدة إضافية.



