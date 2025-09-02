الأسئلة الشائعة - الإيداع والسحب















الموقع الإلكتروني:

إيداع ← إيداع الكريبتو. 1）على موقع MEXC الإلكتروني ، انتقل إلى شريط التنقل في أعلى اليمين، وانقر فوق

2）حدد الكريبتو الذي ترغب في إيداعه والشبكة المقابلة، وانسخ عنوان الإيداع إلى منصة السحب.

3）انسخ Memo/العلامة (إذا لزم الأمر) إلى منصة السحب.

4）أكمل عملية السحب على منصة السحب وانتظر حتى يتم إيداع الإيداع.





التطبيق:

1）في تطبيق MEXC، انقر على المحفظة في الأسفل. انقر على الإيداع ← إيداع الكريبتو.

2）حدد الكريبتو الذي ترغب في إيداعه والشبكة المقابلة، وانسخ عنوان الإيداع إلى منصة السحب.

3）انسخ معرف Memo/العلامة (إذا لزم الأمر) إلى منصة السحب.

4）أكمل عملية السحب على منصة السحب وانتظر حتى يتم إيداع الإيداع.





أشياء يجب ملاحظتها:

1）يتطلب بعض التوكن معلومات Memo/العلامة عند إجراء عمليات الإيداع أو السحب لضمان تفرد عنوان الإيداع/السحب. ستؤدي تفاصيل Memo/العلامة غير الصحيحة إلى فشل عمليات الإيداع أو السحب. لمزيد من المعلومات حول Memo/العلامة، يرجى الرجوع إلى ما هي Memo/العلامة؟

2）ستتكبد توكن معين مثل LUNC رسومًا يتم فرضها بواسطة العقد الذكي الرسمي أثناء عمليات الإيداع. يمكن للمستخدمين التحقق من استهلاك التوكن وتفاصيل الإيداع على البلوكتشين باستخدام TxID.

3）يجب أن تكون شبكة الإيداع وعنوان شبكة السحب متماثلين. وإلا، ستفشل عملية الإيداع.

4）تدعم منصة MEXC الإيداعات المباشرة في حساب العقود الآجلة لبعض التوكن، مثل USDT. أثناء عملية الإيداع، قم بتبديل حساب الإيداع واختر الإيداع في حساب العقود الفورية أو العقود الآجلة.













إذا لم يتم إضافة الإيداع إلى حسابك، يرجى التحقق من النقاط التالية:





1）التحقق من حالة قناة الإيداع

إذا كانت قناة الإيداع مغلقة أو تحت الصيانة، فلن يتم معالجة الإيداع على الفور. يرجى الانتظار حتى إعادة فتح قناة الإيداع، ثم التحقق من حالة الإيداع.





2）تأكيد حالة الإيداع هناك حالتان قد تشير إلى عدم إضافة الإيداع:

فشل الإيداع: تحقق من سبب الفشل.

جاري الإيداع: انتظر حتى يكتمل الإيداع. يرجى ملاحظة أن الإيداعات في هذه الحالة لا يمكن إلغاؤها أو استردادها بمجرد دخول المعاملة إلى شبكة البلوكشين.

ملاحظة: إذا كان الإيداع إجباريًا أو أقل من الحد الأدنى المطلوب من قبل المنصة، فلن يتم إضافته حتى لو كانت الحالة تظهر "جاري الإيداع".





3）التحقق من تأكيدات البلوك





قد تفشل الإيداعات بسبب حالتين:





تأكيدات غير كافية: معلومات الإيداع صحيحة، ولكن التأكيدات المطلوبة على الشبكة لم تكتمل بعد. يرجى الانتظار—بمجرد اكتمال التأكيدات، سيتم معالجة الإيداع بنجاح.

ازدحام الشبكة: لا توجد مشكلات في معلومات الإيداع، ولكنه يتأخر بسبب ازدحام الشبكة. يرجى التحلي بالصبر، وسيتم إضافة الأموال قريبًا. لمعرفة المزيد حول تأكيدات البلوك، يرجى الرجوع إلى دليل "كيفية التحقق من عدد تأكيدات البلوك" على منصة MEXC.





4）التحقق من توافق التوكن/العنوان/الشبكة





توكن غير مدعوم: حتى لو كان اسم التوكن نفسه، فإن اختلاف عنوان العقد يمنع نجاح إضافة الإيداع.

عنوان/شبكة غير مدعومة: لا يتطابق عنوان العقد الخاص بالتوكن المودَع مع العنوان المدعوم من MEXC، مما يمنع إضافة الإيداع بنجاح.





5）عدم دعم العقد الذكي





حاليًا، لا يمكن إيداع بعض التوكن عبر العقد الذكي على MEXC. في هذه الحالات، لن تنعكس التحويلات عبر العقد الذكي في حسابك على MEXC وستتطلب معالجة يدوية.





6）التحقق مما إذا تم شطب التوكن





إذا قمت بإيداع توكن تم شطبه من منصة MEXC، يرجى التواصل مع خدمة العملاء للحصول على المساعدة.





إذا لم يتم إضافة الإيداع الخاص بك بعد تنفيذ الخطوات أعلاه، يرجى تقديم طلب استرداد الإيداع غير المعتمد على منصة MEXC. سنراجع طلبك ونبلغك عبر البريد الإلكتروني أو إشعار المنصة خلال 1-2 يوم عمل.









1）مدة المعالجة سيتم معالجة الإيداعات المرسلة إلى عنوان خاطئ خلال مدة تصل إلى 60 يومًا. ستعمل MEXC على تسريع هذه العملية، وبمجرد إتمام الاسترداد، سيتم إخطار المستخدمين عبر البريد الإلكتروني.





2）رسوم المعالجة تلتزم MEXC بمساعدة المستخدمين في استرداد أموالهم نتيجة الأخطاء التشغيلية. ومع ذلك، نظرًا لأن هذه العملية تتطلب جهدًا كبيرًا وتكاليف في الوقت وإدارة المخاطر، فقد يتم تطبيق رسوم معالجة.





3）كيفية التحقق من معرف TxID الخاص بالإيداع المسترد بعد معالجة طلب الاسترداد الخاص بك، ستقوم MEXC بإرسال بريد إلكتروني يحتوي على رقم TxID. يمكنك استخدام هذا الرقم لتتبع الأصول المستردة.













تتضمن عملية الإيداع مرحلتين من تأكيدات الشبكة على البلوكتشين:





المرحلة الأولى: عدد التأكيدات الأولية عند تلقي معاملة الإيداع عددًا كافيًا من التأكيدات على شبكة البلوكتشين، يتم اعتماد الأموال مبدئيًا. يمكن للمستخدمين التداول على منصة MEXC، ولكن لا يمكنهم إجراء عمليات معينة مثل السحب، التحويلات، السحب عبر OTC، إصدار الهدايا، أو التحويلات بين الحسابات الفرعية.





المرحلة الثانية: عدد التأكيدات الإضافية عند تلقي معاملة الإيداع تأكيدات إضافية على شبكة البلوكتشين، يتم اعتماد الأموال بشكل رسمي. يمكن للمستخدمين بعد ذلك إجراء العمليات العادية مثل السحب والتحويلات.





تساعد هذه الآلية على تسريع معالجة الإيداعات، مما يُتيح للمستخدمين بدء التداول بسرعة مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الأمان. إذا لم تظهر معلومات الإيداع المسبق في صفحة الإيداع الخاصة بالحساب، فقد يكون السبب هو أن شبكة الإيداع لا تدعم هذه الميزة أو أن الحساب خاضع لقيود المخاطر.





تعزيز الأمان: تمنع الاحتيال مثل الإنفاق المزدوج، وتضمن أن العملات المشفرة المودعة صالحة وأصلية.

تقليل المخاطر:تحدّ من مخاطر السحب عن طريق منع السحب قبل اكتمال معالجة الإيداع بشكل كامل.

تحسين تجربة المستخدم:تُسرّع عملية الإيداع من خلال السماح بالتداول بعد التأكيدات الأولية.













تم تعليق الإيداع الخاص بك مؤقتًا لأن محفظة العملات المشفرة تخضع حاليًا لعملية صيانة. تم إيقاف عمليات الإيداع والسحب لضمان أمان أموالك. بمجرد الانتهاء من الصيانة، ستُستأنف عمليات الإيداع والسحب. يرجى متابعة الإعلانات الخاصة بنا لمعرفة حالة الصيانة ووقت الاستئناف المحدد.













الإيداع القسري يحدث عندما يقوم المستخدمون بإيداع توكن غير مدعوم (إما غير مشطوبة أو غير مدرجة) أو محظورة من الإيداع على المنصة. عندما تكون قنوات الإيداع مغلقة، لا يمكن اعتماد هذه الأصول في حساب المستخدم.





لتسهيل عملية الاسترداد في مثل هذه الحالات، قدمت MEXC ميزة استرداد الإيداع القسري. تتيح هذه الميزة إعادة الأصول المودعة قسريًا مباشرة إلى عنوان المصدر الأصلي، مما يحسن تجربة المستخدم ويقلل من أوقات الانتظار والمعالجة. الوقت المتوقع لمعالجة الاسترداد من 3 إلى 7 أيام عمل.













1.1 السحب عبر السلسلة:





الموقع الإلكتروني:

المحفظة ← السحب. 1）انتقل إلى الزاوية اليسرى العليا من شريط التنقل على موقع MEXC ، وانقر على

2）اختر العملة المشفرة التي ترغب في سحبها، أدخل عنوان السحب، وحدد الشبكة المقابلة.

3）املأ Memo/العلامة إذا كانت مطلوبة.

4）أدخل المبلغ الذي ترغب في سحبه وانتظر حتى تكتمل عملية السحب.





1.2 التطبيق:

1）افتح تطبيق MEXC واضغط على المحفظة ← السحب.

2）اختر العملة المشفرة التي ترغب في سحبها واضغط على سحب عبر السلسلة. أدخل عنوان السحب وحدد الشبكة المقابلة.

3）املأ Memo/العلامة إذا كانت مطلوبة.

4）أدخل المبلغ الذي ترغب في سحبه واضغط على تأكيد. ثم انتظر حتى تكتمل عملية السحب.









الموقع الإلكتروني:

المحفظة ← السحب. 1）انتقل إلى الزاوية اليسرى العليا من شريط التنقل على موقع MEXC ، وانقر على

2）اختر العملة المشفرة التي ترغب في سحبها وحدد مستخدم MEXC.

3）أدخل بريد المستلم الإلكتروني/رقم الهاتف المحمول/UID الخاص بـ MEXC.

4）أدخل المبلغ الذي ترغب في سحبه وانقر على تقديم. ثم انتظر حتى تكتمل عملية السحب.





1）افتح تطبيق MEXC واضغط على المحفظة ← السحب.

2）اختر العملة المشفرة التي ترغب في سحبها واضغط على تحويل MEXC.

3）أدخل بريد المستلم الإلكتروني/رقم الهاتف المحمول/UID الخاص بـ MEXC.

4）أدخل المبلغ الذي ترغب في سحبه واضغط على تقديم. ثم انتظر حتى تكتمل عملية السحب.













إذا لاحظت أن عنوان السحب غير صحيح قبل تلقي رسالة التأكيد النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني، فيمكنك إلغاء المعاملة بالانتقال إلى سجل السحب وتحديد إلغاء. بعد الإلغاء، يمكنك بدء عملية سحب جديدة بالعنوان الصحيح.





الموقع الإلكتروني:

المحفظة ← سجل التمويل. 1）انتقل إلى الزاوية اليسرى العليا من شريط التنقل على موقع MEXC ، وانقر على

2）ضمن السحب، ابحث عن معاملة السحب وانقر فوق إلغاء.





التطبيق:

1）في التطبيق، انقر على أيقونة المستخدم في الزاوية اليسرى العليا من الصفحة الرئيسية، ثم انقر على المعاملات.

2）اضغط على الإيداع/السحب ← السحب. ابحث عن معاملة السحب، ثم اضغط على إلغاء.













بعد إجراء عملية سحب ناجحة، إذا كان حسابك مرتبطًا بعنوان بريد إلكتروني، فستتلقى رسالة بريد إلكتروني للإشعار. يمكنك أيضًا التحقق من إشعاراتك في الرسائل داخل التطبيق. إليك كيفية عرض الرسائل داخل التطبيق:





الموقع الإلكتروني: على الصفحة الرئيسية، انقر على أيقونة الدردشة في الزاوية اليمنى العليا (أعلى اليسار لمنطقة الشرق الأوسط) لعرض الرسائل داخل التطبيق.

عبر التطبيق : في الصفحة الرئيسية، اضغط على أيقونة الدردشة في الزاوية اليمنى العليا (أعلى اليسار لمنطقة الشرق الأوسط) لعرض الرسائل داخل التطبيق.







إذا تم تأكيد سحبك من MEXC إلى منصة أخرى على البلوكتشين ولكن الأموال لم تصل، انسخ معرف TxID للسحب واتصل بفريق خدمة العملاء في المنصة المستلمة للحصول على المساعدة. للحصول على إرشادات حول كيفية العثور على معرف TxID، يرجى الرجوع إلى المقالة كيفية العثور على معرفات TxID على MEXC













إذا تم إرجاع الأصول التي تم سحبها إلى منصة أخرى إلى محفظة MEXC الخاصة بك، فسوف تحتاج إلى إيداعها يدويًا مرة أخرى في حسابك. الخطوات المحددة هي كما يلي:





الموقع الإلكتروني:

دعم المستخدم ← مركز المساعدة ← طلب إرجاع الإيداع غير المعتمد. 1）على موقع MEXC الإلكتروني ، انتقل لأسفل إلى

2）حدد خيار إرجاع السحب من MEXC إلى منصة أخرى واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاستكمال النموذج.





التطبيق:

1）في تطبيق MEXC، انقر على أيقونة المستخدم ← خدمة العملاء والدعم ← مركز المساعدة ← طلب إرجاع الإيداع غير المعتمد.

2）حدد خيار إرجاع السحب من MEXC إلى منصة أخرى واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاستكمال النموذج.









سيتم معالجة الإيداع اليدوي خلال 1-3 أيام عمل. يرجى الانتظار بصبر بعد تقديم الطلب، ولاحظ أن المبلغ المسترد قد يختلف عن مبلغ السحب الأصلي بسبب الرسوم التي تخصمها منصة الاستلام.













إذا لاحظت أن معلومات memo غير صحيحة قبل تلقي رسالة تأكيد السحب عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني، فيمكنك الانتقال إلى سجل السحب وإلغاء المعاملة. ثم ابدأ عملية السحب مرة أخرى باستخدام العنوان الصحيح.





الموقع الإلكتروني:

وحدد المحفظة ← سجل التمويل. 1）على موقع MEXC الإلكتروني ، انتقل إلى شريط التنقل

2）ضمن السحب، ابحث عن معاملة السحب وانقر فوق إلغاء.





التطبيق:

1）في تطبيق MEXC، انقر على أيقونة المستخدم في الزاوية العلوية اليسرى من الصفحة الرئيسية، وانقر على المعاملات.

2）انقر على الإيداع/السحب ← السحب، وابحث عن معاملة السحب وانقر على إلغاء.





إذا أدركت أنك أدخلت معلومات Memo خاطئة بعد تلقي بريد إلكتروني أو رسالة نصية قصيرة لتأكيد السحب، فقم بنسخ معرف TxID الخاص بالسحب واتصل بخدمة عملاء منصة الاستلام للحصول على المساعدة في استرداد الأصول.













إذا أظهرت حالة السحب "قيد المعالجة"، فذلك يرجع عادةً إلى ازدحام شبكة البلوكتشين، مما قد يتسبب في بعض التأخير في المعاملة. يرجى الانتظار بصبر.





إذا أظهرت حالة السحب "تم" ولكن لم يتم إيداع الأصول بعد مرور بعض الوقت، يرجى الانتظار حتى يتم استيفاء العدد المطلوب من التأكيدات على شبكة البلوكتشين. يمكنك أيضًا نسخ معرف TxID من MEXC والاتصال بفريق خدمة العملاء على منصة الاستلام لمزيد من المساعدة.





إذا ظل طلب السحب معلقًا لأكثر من 1 ساعات دون إنشاء معرف معاملة، فيرجى التواصل مع خدمة عملاء MEXC على الفور وتقديم لقطة شاشة لطلب السحب. وسنساعدك في معالجة طلبك.













تتطلب بعض توكن الشبكة الرئيسية التنشيط في المحفظة قبل إتمام عملية التحويل؛ وإلا فسوف تفشل عملية التحويل. عندما يسحب المستخدمون التوكن من MEXC، يتحقق النظام تلقائيًا مما إذا كان عنوان الرمز نشطًا. إذا لم يكن نشطًا، فسيتلقى المستخدمون إشعارًا أثناء عملية السحب. يمكن للمستخدمين أيضًا استخدام مستكشف البلوكتشين للتحقق مما إذا كان عنوان التوكن الخاص بهم نشطًا.