شرح مصطلحات نسخ التداول على MEXC





في نسخ التداول، ينمو أصول المستثمرين من خلال تقليد صفقات المتداولين المحترفين. تعود شعبية نسخ التداول إلى بساطته وراحته. للاستفادة القصوى من هذه الطريقة في التداول، من الضروري للمبتدئين فهم المفاهيم الأساسية والمصطلحات المتعلقة بها. يقدم هذا المقال تحليلًا مفصلًا للمفاهيم الأساسية في نسخ التداول على منصة MEXC، مما يساعدك على فهم أفضل لهذه الأداة الاستثمارية.









توجد هذه المصطلحات في صفحة [ إعدادات معلمات نسخ التداول ]. فهمها وإتقانها سيساعدك في إعداد معلمات نسخ التداول بسرعة والبدء في نسخ التداول.













النسبة الذكية: في هذا الوضع، يتم نسخ تخصيص أموال المتداول بنسب متناسبة. مثال: إذا كان لدى المتداول رصيد حساب قدره 1,000 USDT واستخدم 100 USDT للتداول (10% من أصوله)، وكان لديك 110 USDT في حسابك الفرعي لتداول النسخ، فسيتم استخدام 11 USDT (10% من أصولك) في طلبك.





المبلغ الثابت: في هذا الوضع، تستثمر مبلغًا محددًا من الهامش لكل عملية تداول منسوخة. مثال: إذا قمت بتحديد مبلغ ثابت قدره 50 USDT، بغض النظر عن حجم تداول المتداول، فسيستخدم طلبك دائمًا 50 USDT كـ هامش.





النسبة الثابتة: في هذا الوضع، يتم تحديد كمية طلبك كعدد مضاعف لكمية طلب المتداول. مثال: إذا قمت بتحديد نسبة متابعة ثابتة قدرها 0.7 ونفذ المتداول طلبًا بـ 100 عقد، فسيكون طلبك لـ 70 عقدًا.









المتاح: الرصيد المتاح المعروض يشير إلى الرصيد المتاح في محفظتك الفورية. بعد تقديم معلومات نسخ التداول، سيقوم النظام بتحويل الأموال المحددة من محفظتك الفورية إلى محفظة نسخ التداول الخاصة بك. يرجى ملاحظة أن الأموال المخصصة للتداول بالنسخ يجب أن تكون ≥ 30 USDT.









إيقاف خسارة الحساب: عندما يصل رصيد حسابك إلى الحد المقرر مسبقًا، سيتم إلغاء علاقة نسخ التداول الخاصة بك. سيتم إغلاق جميع طلبات المفتوحة بسعر السوق، وسيتم تحويل الأصول المتبقية إلى محفظتك الفورية. نظرًا لتقلبات السوق، قد يختلف القيمة الفعلية في وقت الإلغاء عن القيمة المقررة مسبقًا.









متابعة للإغلاق: إذا تم تصفية صفقة المتداول، سيتم أيضًا إغلاق نسخ التداول الخاص بك بشكل مماثل.

لا تتابع: عند تحديد هذه الخيار، إذا تم تصفية مركز تداول المتداول، لن يتم تصفية مركز نسخ التداول الخاص بك. في هذه الحالة، سيرسل لك النظام إشعارًا، ويجب عليك الذهاب إلى صفقات نسخ التداول الخاصة بي← الحالية لإدارة مركز نسخ التداول. يمكنك اختيار تفعيل إضافة الهامش التلقائي لتقليل مخاطر التصفية أو إغلاق الصفقة.









أقصى نسبة لكل طلب: عندما يصل تكلفة طلب العقود الآجلة الفردي إلى الحد الأقصى لنسبة الأصول، سيقوم النظام بتنفيذ الطلب بتكلفة الحد الأقصى للطلب. يمكنك تحديد نسبة أقصى للطلب لمنع الطلبات الفردية من أن تكون كبيرة جدًا.









متابعة المتداول: إذا استخدم المتداول وضع الهامش المعزول لطلباته، فسيستخدم المتابع أيضًا وضع الهامش المعزول. إذا استخدم المتداول وضع الهامش المتبادل، فسيستخدم المتابع أيضًا وضع الهامش المتبادل.





المتبادل: بغض النظر عما إذا كان المتداول يستخدم الهامش المعزول أو الهامش المتبادل، سيستخدم المتابع دائمًا وضع الهامش المتبادل.

المعزول: بغض النظر عما إذا كان المتداول يستخدم الهامش المعزول أو الهامش المتبادل، سيستخدم المتابع دائمًا وضع الهامش المعزول.









ملاحظة: تنطبق هذه الإعدادات فقط على الصفقات في وضع الهامش المعزول.





عدم تعديل الهامش: قد لا تتمكن من تعديل الهامش في صفقتك في نسخ التداول لتقليل خطر التصفية القسرية.





إضافة الهامش التلقائية: لحمايتك من التصفية، سيتم استخدام رصيدك في نسخ التداول كالهامش الإضافي عندما تكون صفقتك المعزولة في خطر. على الرغم من أن هذا يساعد في منع التصفية، إلا أنه في ظروف السوق المتطرفة، قد تخسر جميع الأموال المخصصة لهذا المتداول.





استنادًا إلى إعدادات المتداول: سيتم تحديد الهامش لصفقتك في نسخ التداول استنادًا إلى إعدادات الهامش لدى المتداول، بما في ذلك إضافة الهامش التلقائي وتعديل الهامش اليدوي.









الانزلاق السعري: يستخدم نسخ التداول طلبات الحد (IOC) (فورية أو ملغاة) التي تتبع إعدادات الانزلاق السعري الخاصة بك. إذا لم يتم العثور على طلبات متطابقة ضمن نطاق الانزلاق السعري المحدد، سيتم إلغاء الأمر تلقائيًا، وسيتم وضع علامة على نسخ التداول كفشل.









تفاصيل المتداول. هنا، يمكنك استكشاف بيانات المتداول من عدة أبعاد لمساعدتك في اختيار المتداول الذي يتناسب مع أسلوب تداولك. توجد هذه الشروط في صفحة. هنا، يمكنك استكشاف بيانات المتداول من عدة أبعاد لمساعدتك في اختيار المتداول الذي يتناسب مع أسلوب تداولك.













إجمالي الربح والخسارة: إجمالي الربح والخسارة من جميع الصفقات المغلقة سابقًا.

إجمالي العائد على الاستثمار: إجمالي الربح مقسومًا على مجموع الهامش التاريخي المستخدم في نسخ التداول.

إجمالي عدد المتابعين: عدد المستخدمين الفريدين الذين يتابعون هذا المتداول. يتم احتساب المتابعات المتعددة من نفس المستخدم مرة واحدة فقط.

PNL للمتابعين: إجمالي الربح والخسارة الذي حققه جميع المتابعين لهذا المتداول.

متوسط قيمة الطلب: متوسط قيمة الطلب للمتداول لفتح الصفقات.

نسبة الربح والخسارة: نسبة إجمالي الربح إلى إجمالي الخسارة.

إجمالي نسبة الفوز: النسبة المئوية للطلبات المغلقة التي تحتوي على ربح إيجابي من جميع الصفقات المغلقة.

تكرار التداول: متوسط عدد الصفقات أسبوعيًا ضمن الفترة الزمنية المحددة.

الصفقات الرابحة: إجمالي عدد الصفقات الرائدة المغلقة مع ربح إيجابي.

الصفقات الخاسرة: إجمالي عدد الصفقات الرائدة المغلقة مع ربح صفر أو خسارة.









حجم الصفقات الرائدة: إجمالي الأصول في حسابات نسخ التداول لجميع المتابعين الحاليين لهذا المتداول.

إجمالي حقوق الملكية: إجمالي حقوق الملكية في حساب هذا المتداول في العقود الآجلة، محول إلى USDT.

أحدث وقت للتداول: آخر وقت قام فيه المتداول بفتح أو غلق صفقة.

المعجبون: عدد المستخدمين الذين يتابعون هذا المتداول حاليًا.









الأرباح والخسائر التراكمية: مجموع الأرباح والخسائر الناتجة عن إغلاق جميع الصفقات الرائدة ضمن الفترة المحددة.

معدل الأرباح والخسائر التراكمية: إجمالي الأرباح مقسومًا على إجمالي الهامش المستخدم خلال الفترة المحددة.









الأرباح والخسائر اليومية: مجموع الأرباح والخسائر من الطلبات المغلقة في اليوم.

حجم التداول: إجمالي حجم التداول لجميع أوامر صفقات التداول الرائدة المغلقة.









أرباح وخسائر المتابعين: إجمالي الأرباح والخسائر التي حققها جميع المتابعين منذ أن بدأ هذا المتداول في قيادة الصفقات.









تفضيلات العقود الآجلة: ملخص البيانات لجميع طلبات صفقات التداول الرائدة المغلقة تحت عقود آجلة مختلفة.









مدة الاحتفاظ: يقوم النظام تلقائيًا بحساب وعرض فترات الاحتفاظ والعائد على الاستثمار (ROI) المقابل بناءً على استراتيجية كل متداول، بما في ذلك الصفقات المفتوحة. تعكس إحصائيات الطلبات مدة الاحتفاظ لكل أمر، بينما تظهر إحصائيات الصفقات مدة الاحتفاظ بكل صفقة.









إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات لا تقدم نصائح بشأن الاستثمار، أو الضرائب، أو الشؤون القانونية، أو المالية، أو المحاسبية، أو الاستشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. يوفر تعلم MEXC المعلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المعنية واتخاذ الحذر عند الاستثمار. MEXC غير مسؤولة عن قرارات الاستثمار الخاصة بالمستخدمين.



