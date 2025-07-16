1. ما هي المصادقة الثنائية (2FA)؟ المصادقة الثنائية (2FA) هي إجراء أمني يتطلب من المستخدمين تقديم نوعين أو أكثر من أنواع التحقق المختلفة. وهذا يضمن أنه حتى في حالة سرقة كلمة السر أو اختراقها، يظل الحس1. ما هي المصادقة الثنائية (2FA)؟ المصادقة الثنائية (2FA) هي إجراء أمني يتطلب من المستخدمين تقديم نوعين أو أكثر من أنواع التحقق المختلفة. وهذا يضمن أنه حتى في حالة سرقة كلمة السر أو اختراقها، يظل الحس
تعلم/دليل المبتدئين/دليل المستخدم/ربط Google Authenticator

ربط Google Authenticator

7/16/2025MEXC
0m
#الأساسي#المبتدئون
RWAX
APP$0.000894-2.65%
SPACE ID
ID$0.10083+1.04%
PlaysOut
PLAY$0.02451-0.56%

1. ما هي المصادقة الثنائية (2FA)؟


المصادقة الثنائية (2FA) هي إجراء أمني يتطلب من المستخدمين تقديم نوعين أو أكثر من أنواع التحقق المختلفة. وهذا يضمن أنه حتى في حالة سرقة كلمة السر أو اختراقها، يظل الحساب أكثر صعوبة بالنسبة للأفراد غير المصرح لهم بالوصول إليه. تعمل هذه الطريقة على تعزيز أمان حسابات المستخدم بشكل كبير.

تتضمن الأشكال الشائعة للمصادقة الثنائية رموز التحقق عبر الرسائل القصيرة، ورموز التحقق الديناميكية (مثلGoogle Authenticator)، والتعرف البيومتري (مثل التعرف على الوجه أو فتح القفل ببصمة الإصبع). تستخدم منصة MEXC المصادقة الثنائية لتسجيل الدخول إلى الحساب، وتحويل الأموال، والمعاملات الأخرى لضمان سلامة أصول المستخدمين.

ستوفر هذه المقالة برنامجًا تعليميًا مفصلاً حول كيفية إعداد Google Authenticator واستخدامه.

2. ما هو Google Authenticator؟


أداة Google Authenticator هي أداة ديناميكية لكلمة السر تعمل بشكل مشابه للتحقق الديناميكي عبر الرسائل القصيرة. بمجرد ربطها، تقوم بإنشاء رمز تحقق ديناميكي كل 30 ثانية. لا يزال بإمكانك استخدامها حتى في وضع عدم الاتصال على الهاتف المحمول.

3. أهمية ربط Google Authenticator


بعد تمكين Google Authenticator، سيتم تعزيز أمان تسجيل الدخول والتداول والسحب على MEXC بشكل كبير، مما يقلل بشكل فعال من إمكانية الخسارة المالية بسبب سرقة كلمات سر الحساب من قبل المتسللين.

4. تحميل Google Authenticator


لمستخدمي iOS: سجّل الدخول إلى App Store باستخدام معرف Apple ID وابحث عن "Google Authenticator" لتنزيله.
لمستخدمي Android: سجّل الدخول إلى Google Play Store وابحث عن "Google Authenticator" لتنزيله.

5. كيفية ربط Google Authenticator؟


الخطوة 1: قم بتسجيل الدخول إلى حسابك، وانقر على أيقونة المستخدم في الزاوية اليسرى العليا، ثم اختار [الأمان].


الخطوة 2: انقر لربط Google Authenticator.


الخطوة 3: إذا كنت قد قمت بالفعل بتحميل وتثبيت Google Authenticator، فانقر على [الخطوة التالية] مباشرةً. إذا لم تقم بذلك، فيمكنك مسح QR code الموجود على الصفحة لتثبيته وتحميله.

لمشاهدة مقاطع الفيديو التوضيحية لمعرفة الخطوات المحددة، يمكن لمستخدمي iOS النقر على [App Store]، بينما يمكن لمستخدمي Android النقر فوق [Google Play].


الخطوة 4: افتح Google Authenticator، أو امسح QR code، أو انسخ المفتاح وأضفه إلى Google Authenticator.

في الوقت نفسه، يرجى تذكر الاحتفاظ بنسخة احتياطية من المفتاح في مكان آمن. يمكن استخدام المفتاح لاستعادة Google Authenticator في حالة استبدال الهاتف أو فقده. يُرجى التأكد من الاحتفاظ بنسخة احتياطية من المفتاح المذكور أعلاه قبل الربط.


الخطوة 5: انقر على [الحصول على رمز]. أدخل رمز التحقق الذي تلقيته على عنوان بريدك الإلكتروني المرتبط، وأدخل الرمز من Google Authenticator عن طريق النسخ. بعد الإدخال، انقر على [إرسال] لربط Google Authenticator.


إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الخدمات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارات أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم "MEXC تعلم" معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وممارسة الحذر عند الاستثمار. المنصة ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.


المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

الأسئلة الشائعة حول المشكلات المتعلقة بالحساب

الأسئلة الشائعة حول المشكلات المتعلقة بالحساب

1. تسجيل الدخول1.1 كيف يمكنني تسجيل الدخول إذا كنت لا أستطيع الوصول إلى رقم هاتفي المحمول أو بريدي الإلكتروني؟إذا كنت تتذكر كلمة سر حسابك:على الويب: في صفحة تسجيل الدخول الرسمية، أدخل حسابك وكلمة السر

ما هي التصفية الإجبارية؟

ما هي التصفية الإجبارية؟

1. ما هي التصفية الإجباريةتحدث التصفية الإجبارية عندما يصل هامشك إلى مستوى هامش الصيانة، مما يؤدي إلى الحاجة إلى تصفية مركزك، مما يؤدي إلى خسارة كل هامش الصيانة لديك. عندما يصل السعر العادل إلى سعر ال

كيفية الاقتراض والسداد باستخدام قروض MEXC

كيفية الاقتراض والسداد باستخدام قروض MEXC

قروض MEXC هو حل إقراض للعملات المشفرة قدمته MEXC. تسمح قروض MEXC للمستخدمين بضمان أحد أصول العملات المشفرة الخاصة بهم لاقتراض آخر يمكنهم استخدامه بعد ذلك للتداول الفوري أو المشتقات أو الاستثمار عالي ا

ما هي توقعات العقود الآجلة؟ طريقة تداول عقود آجلة بسيطة وسهلة

ما هي توقعات العقود الآجلة؟ طريقة تداول عقود آجلة بسيطة وسهلة

يجذب تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية عددًا لا يُحصى من المستثمرين بفضل رافعة مالية عالية وقدرته على تحقيق الربح في الأسواق الصاعدة والهابطة. ومع ذلك، فإن آلياته المعقدة، مثل الهامش والرافعة المالي

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص