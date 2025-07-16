ربط Google Authenticator









المصادقة الثنائية (2FA) هي إجراء أمني يتطلب من المستخدمين تقديم نوعين أو أكثر من أنواع التحقق المختلفة. وهذا يضمن أنه حتى في حالة سرقة كلمة السر أو اختراقها، يظل الحساب أكثر صعوبة بالنسبة للأفراد غير المصرح لهم بالوصول إليه. تعمل هذه الطريقة على تعزيز أمان حسابات المستخدم بشكل كبير.





تتضمن الأشكال الشائعة للمصادقة الثنائية رموز التحقق عبر الرسائل القصيرة، ورموز التحقق الديناميكية (مثلGoogle Authenticator)، والتعرف البيومتري (مثل التعرف على الوجه أو فتح القفل ببصمة الإصبع). تستخدم منصة MEXC المصادقة الثنائية لتسجيل الدخول إلى الحساب، وتحويل الأموال، والمعاملات الأخرى لضمان سلامة أصول المستخدمين.





ستوفر هذه المقالة برنامجًا تعليميًا مفصلاً حول كيفية إعداد Google Authenticator واستخدامه.









أداة Google Authenticator هي أداة ديناميكية لكلمة السر تعمل بشكل مشابه للتحقق الديناميكي عبر الرسائل القصيرة. بمجرد ربطها، تقوم بإنشاء رمز تحقق ديناميكي كل 30 ثانية. لا يزال بإمكانك استخدامها حتى في وضع عدم الاتصال على الهاتف المحمول.









بعد تمكين Google Authenticator، سيتم تعزيز أمان تسجيل الدخول والتداول والسحب على MEXC بشكل كبير، مما يقلل بشكل فعال من إمكانية الخسارة المالية بسبب سرقة كلمات سر الحساب من قبل المتسللين.









لمستخدمي iOS: سجّل الدخول إلى App Store باستخدام معرف Apple ID وابحث عن "Google Authenticator" لتنزيله.

لمستخدمي Android: سجّل الدخول إلى Google Play Store وابحث عن "Google Authenticator" لتنزيله.









الخطوة 1: قم بتسجيل الدخول إلى حسابك، وانقر على أيقونة المستخدم في الزاوية اليسرى العليا، ثم اختار [الأمان].









الخطوة 2: انقر لربط Google Authenticator.









الخطوة 3: إذا كنت قد قمت بالفعل بتحميل وتثبيت Google Authenticator، فانقر على [الخطوة التالية] مباشرةً. إذا لم تقم بذلك، فيمكنك مسح QR code الموجود على الصفحة لتثبيته وتحميله.





لمشاهدة مقاطع الفيديو التوضيحية لمعرفة الخطوات المحددة، يمكن لمستخدمي iOS النقر على [ App Store ]، بينما يمكن لمستخدمي Android النقر فوق [ Google Play ].









الخطوة 4: افتح Google Authenticator، أو امسح QR code، أو انسخ المفتاح وأضفه إلى Google Authenticator.





في الوقت نفسه، يرجى تذكر الاحتفاظ بنسخة احتياطية من المفتاح في مكان آمن. يمكن استخدام المفتاح لاستعادة Google Authenticator في حالة استبدال الهاتف أو فقده. يُرجى التأكد من الاحتفاظ بنسخة احتياطية من المفتاح المذكور أعلاه قبل الربط.









الخطوة 5: انقر على [الحصول على رمز]. أدخل رمز التحقق الذي تلقيته على عنوان بريدك الإلكتروني المرتبط، وأدخل الرمز من Google Authenticator عن طريق النسخ. بعد الإدخال، انقر على [إرسال] لربط Google Authenticator.







