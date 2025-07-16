مخططات K-Line: الأساسيات





الشموع اليابانية، والمعروفة أيضًا برسوم بيانية K-line، تمثل بشكل رسومي اتجاه الأسعار، وأعلى سعر، وأدنى سعر، وتقلبات الأسعار. تعود تاريخ الشموع اليابانية إلى القرن الثامن عشر في اليابان، حيث نشأت من الكتاب "ساكاتا سينهو" الذي كتبه مونهيسا هومّا. وقد فصل كتاب "ساكاتا سينهو" استراتيجيات التداول التي استخدمها مونهيسا هومّا في سوق الأرز، والتي تطورت تدريجيًا إلى الشموع اليابانية. في عام 1990، قدم ستيف نيسون كتاب "تقنيات الشموع اليابانية" إلى العالم الغربي، ليعرف بذلك الشموع اليابانية على الساحة المالية العالمية.





اليوم، تستخدم الشموع اليابانية لتعكس أسعار الأسواق المختلفة، بما في ذلك الفوركس (أو FX)، مؤشرات الأسهم، السلع، الأسهم، السندات الحكومية، والعملات المشفرة. يتم تسجيل أسعار تداول هذه المنتجات الاستثمارية ثم عرضها من خلال الشموع اليابانية. بالنسبة لأي شخص يدرس التحليل الفني في التداول، يعتبر تحليل الرسوم البيانية للشموع اليابانية مهارة أساسية. تشكل الشموع اليابانية أساسًا لجميع نظريات التداول، مما يبرز أهميتها.









تتكون رسوم الشموع اليابانية من 4 مكونات رئيسية:سعر الفتح و سعر الإغلاق و أعلى سعر و أدنى سعر









سعر الفتح: يشير سعر الفتح إلى أول سعر تداول يتم عنده شراء أو بيع عملة مشفرة معينة ضمن نطاق زمني محدد في السوق.





سعر الإغلاق: يشير سعر الإغلاق إلى آخر سعر تداول يتم عنده شراء أو بيع عملة مشفرة معينة ضمن نطاق زمني محدد في السوق.





أعلى سعر: يشير أعلى سعر إلى أعلى سعر تداول يتم عنده شراء أو بيع عملة مشفرة معينة ضمن نطاق زمني محدد في السوق.





أدنى سعر: يشير أدنى سعر إلى أقل سعر تداول يتم عنده شراء أو بيع عملة مشفرة معينة ضمن نطاق زمني محدد في السوق.













الشمعة الصاعدة تشير إلى شمعة K-line حيث يكون سعر الإغلاق أعلى من سعر الفتح. في تداول العملات المشفرة، تمثل الشمعة الصاعدة باللون الأخضر المتين.





تشير الشمعة الصاعدة إلى قوة شراء قوية، حيث يتجاوز حجم الشراء حجم البيع.













الشمعة الهابطة تشير إلى شمعة K-line حيث يكون سعر الفتح أعلى من سعر الإغلاق. في تداول العملات المشفرة، تمثل الشمعة الهابطة باللون الأحمر المتين.





تشير الشمعة الهابطة إلى قوة بيع قوية، حيث يتجاوز حجم البيع حجم الشراء.













الظلال العليا تمثل الفرق بين أعلى سعر وسعر الإغلاق، بينما الظلال السفلى تمثل الفرق بين أدنى سعر وسعر الفتح.





الشمعة الصاعدة مع الظلال العليا والسفلى تشير إلى التفاعل الشامل بين المشترين والبائعين. دفع المشترون السعر إلى الأعلى، مما خلق أعلى سعر، بينما دفع البائعون السعر إلى الأسفل، مما خلق أدنى سعر. ومع ذلك، تفوق المشترون على البائعين، حيث انتهى سعر الإغلاق أعلى من سعر الفتح، مما نتج عنه شمعة صاعدة.













في هذه الحالة، تمثل الظل العلوي الفرق بين أعلى سعر وسعر الفتح، بينما تمثل الظل السفلي الفرق بين أدنى سعر وسعر الإغلاق.





الشمعة الهابطة مع الظلال العليا والسفلى تشير إلى التفاعل الشامل بين المشترين والبائعين. حاول المشترون دفع السعر إلى الأعلى، مما خلق أعلى سعر، بينما دفع البائعون السعر إلى الأسفل، مما خلق أدنى سعر. ومع ذلك، تفوق البائعون على المشترين، حيث انتهى سعر الفتح أعلى من سعر الإغلاق، مما نتج عنه شمعة هابطة.













شمعة المطرقة تشير إلى شمعة ذات جسم صغير (يمكن أن تكون إما صاعدة أو هابطة) مع ظل سفلي أكبر من أو يساوي ضعف حجم الجسم، وعادةً لا يوجد ظل علوي.

في تداول العملات مشفرة، تمثل الشمعة الحمراء شمعة المطرقة الهابطة، بينما تمثل الشمعة الخضراء شمعة المطرقة الصاعدة.





كلما زاد التفاوت بين حجم جسم المطرقة وظلها السفلي، كلما كان لها قيمة مرجعية أكبر. يمكن أن تظهر شمعة المطرقة إما صاعدة أو هابطة. وجود شمعة المطرقة غالباً ما يشير إلى احتمال عكس السعر أو ارتداده.













شمعة المطرقة المقلوبة تشير إلى شمعة ذات ظل علوي طويل وجسم صغير (يمكن أن تكون إما صاعدة أو هابطة)، وعادةً لا يوجد ظل سفلي.





في تداول العملات مشفرة، تمثل الشمعة الحمراء شمعة المطرقة المقلوبة الهابطة، بينما تمثل الشمعة الخضراء شمعة المطرقة المقلوبة الصاعدة.





شمعة المطرقة المقلوبة تشير إلى إمكانية حدوث عكس في الاتجاه من الاتجاه الهابط إلى الاتجاه الصاعد. يمكن أن تظهر إما كشمعة صاعدة أو هابطة، حيث تشير النسخة الصاعدة إلى إمكانية صعود قوية.

















شمعة دوجي تشير إلى شمعة يكون فيها سعر الإغلاق مساوياً أو قريباً جداً من سعر الافتتاح، وعادةً لا يوجد أو يوجد ظل صغير جداً في الخط.





شمعة دوجي تشير إلى توقف أو حالة من التردد في السوق. إنها تدل على وجود اختلاف كبير بين المشترين والبائعين، وبالتالي فإن الاتجاه القادم للسعر يكون غير مؤكد.













توجد العديد من الأنماط الشائعة للشموع، ولكن هنا سنقدم أربعة من الأنماط الأكثر شيوعًا: نجم الصباح، نجم المساء، الغراب الأسود الثلاثي، الجنود البيض الثلاثة.









نمط نجم الصباح يتكون من ثلاث شموع. الشمعة الأولى هي شمعة هابطة، أما الشمعة الثانية فهي عادةً شمعة صغيرة، سواء كانت هابطة أو صاعدة، تليها شمعة صاعدة. يُعتبر نجم الصباح نمطاً للانعكاس الصعودي. إذا ظهر هذا النمط في اتجاه هابط، يجب الانتباه إليه لأنه يعد إشارة واضحة على انعكاس الاتجاه ويعتبر فرصة شراء جيدة.













نمط نجم المساء يظهر عادة في نهاية الاتجاه الصاعد. يتكون من ثلاث شموع. الشمعة الأولى هي شمعة صاعدة كبيرة أو متوسطة الحجم، تليها شمعة صغيرة قد تكون صاعدة أو هابطة، ثم تأتي الشمعة الثالثة وهي شمعة هابطة كبيرة أو متوسطة الحجم. يجب أن يكون سعر الإغلاق للشمعة الثالثة تحت منتصف الشمعة الصاعدة الأولى. نمط نجم المساء يرمز إلى أن السعر قد وصل إلى ذروته، وأن السوق على الأرجح سيدخل في اتجاه هابط.









3.3 ثلاثة غربان سوداء (Three Black Crows)





في الأسواق المالية التقليدية، تُعتبر ثلاث شموع حمراء نمطًا صاعدًا. ومع ذلك، في مجال العملات مشفرة، تمثل الشموع الحمراء الشموع الهابطة. لذلك، يُعتبر نمط "ثلاثة غربان سوداء" نمطًا هابطًا في سياق العملات مشفرة. يتكون نمط ثلاثة غربان سوداء من ثلاث شموع حمراء متتالية هابطة، حيث يكون سعر الإغلاق أو السعر الأدنى لكل شمعة أقل من الشمعة السابقة. عندما يظهر هذا النمط، توجد احتمالية عالية لاستمرار الاتجاه الهابط.













3.4 ثلاثة جنود بيضاء (Three White Soldiers)





في الأسواق المالية التقليدية، تُعتبر ثلاث شموع خضراء نمطًا هابطًا. ومع ذلك، في مجال العملات مشفرة، تمثل الشموع الخضراء الشموع الصاعدة. لذلك، يُعتبر نمط "ثلاثة جنود بيضاء" نمطًا صاعدًا في سياق العملات مشفرة. يتكون نمط ثلاثة جنود بيضاء من ثلاث شموع خضراء متتالية صاعدة. يُعتبر هذا النمط من أكثر الأنماط شيوعًا، وعندما يظهر، تكون هناك احتمالية أكبر لحدوث اتجاه صاعد في المستقبل.









إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الخدمات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم "تعلم MEXC" معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وتوخي الحذر عند الاستثمار. المنصة ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.