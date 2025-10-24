كيفية تجنب التصفية: أفضل الممارسات لاستخدام إضافة الهامش التلقائي لحماية صفقاتك

في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، تُعد إدارة الهامش مهارةً أساسيةً يجب على كل متداول إتقانها، لأنها تُحدد مباشرةً الربحية وضبط المخاطر. من بين الأدوات المتنوعة التي تُقدمها MEXC، تلعب ميزة إضافة الهامش تلقائيًا دورًا بالغ الأهمية. فمن خلال إضافة الهامش تلقائيًا إلى الصفقة عند الحاجة، تُساعد هذه الأداة المتداولين على تقليل مخاطر التصفية وتعزيز مرونة استراتيجياتهم التداولية.





في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، يُشير الهامش إلى الأموال التي يودعها المتداول لفتح صفقة والاحتفاظ بها. عندما تدفع تقلبات السوق الصفقة إلى الاقتراب من سعر التصفية، قد يُغلق النظام الصفقة تلقائيًا، مما يؤدي إلى المزيد من الخسائر. لتقليل مخاطر التصفية ، أطلقت MEXC ميزة إضافة الهامش تلقائيًا.









إضافة الهامش التلقائية هي آلية تُخصّص هامشًا إضافيًا تلقائيًا لصفقة معزولة قائمة لرفع مستوى هامشها ومنع تصفيتها. بمجرد تفعيل هذه الميزة، إذا كانت صفقتك على وشك الوصول إلى حد التصفية، فسيتم تحويل هامشك المتاح تلقائيًا إلى تلك الصفقة لتجنب التصفية.





كل إضافة تلقائية للهامش تساوي المبلغ المطلوب لتلبية هامش الصيانة لتلك الصفقة. بعد إضافة الهامش، يُعيد النظام حساب سعر تصفية أنسب. أثناء عملية إضافة الهامش التلقائية، يلغي النظام أولًا أي طلبات مفتوحة مرتبطة بالصفقة لضمان تنفيذ تحويل الهامش بسلاسة.





ملاحظة: سيضيف النظام تلقائيًا هامشًا تدريجيًا، بحد أقصى 100 مرة، لتلبية هامش الصيانة المطلوب لتلك الصفقة. إذا لم تحقق الصفقة مستوى هامش المطلوب بعد إضافة 100 مرة، فسيتم تصفيتها.









تشغيل تلقائي: عند اقتراب الصفقة من سعر تصفيتها، يُخصّص النظام هامشًا إضافيًا فورًا.

الإضافات التدريجية: تُعادل كل إضافة المبلغ المطلوب لتلبية هامش الصيانة للصفقة.

سعر تصفية مُحسَّن: بمجرد إضافة الهامش، يُعاد حساب سعر تصفية أكثر ملاءمة.

أولوية إلغاء الطلبات: قبل تحويل الأموال، يُلغي النظام أي طلبات افتتاحية غير مُنفّذة مُتعلقة بالصفقة لضمان توفر الهامش.





وبعبارات بسيطة، تعمل هذه الميزة بمثابة "إيداع تلقائي" للصفقات، مما يقلل من احتمال التصفية بسبب تقلبات السوق.









يُساعد تفعيل ميزة إضافة الهامش التلقائي المتداولين على إدارة المخاطر بشكل أفضل في الأسواق المتقلبة. ومن أهم مزاياها:





تقليل مخاطر التصفية: يُضيف النظام الأموال تلقائيًا، مما يمنع تصفية الصفقات مبكرًا خلال تقلبات السوق قصيرة الأجل.

مرونة أكبر: يُتيح للمتداولين مزيدًا من الوقت لتعديل استراتيجياتهم وإدارة صفقاتهم بفعالية.

سعر تصفية مُحسّن: بمجرد إضافة الهامش، يُحسب سعر تصفية جديد أكثر ملاءمة، مما يُعزز أمان الصفقة.

التحكم الآلي في المخاطر: لا يحتاج المتداولون إلى مراقبة السوق باستمرار، حيث يُنفّذ النظام إضافة الهامش تلقائيًا في اللحظات الحرجة.





ومع ذلك، من المهم أيضًا ملاحظة ما يلي:

إذا استمرت تقلبات الأسعار السلبية، فسيسحب النظام مرارًا وتكرارًا من رصيدك المتاح حتى ينفد.

في ظروف السوق القاسية، قد تحدث التصفية حتى بعد إضافة هامش إضافي.









توفر MEXC ميزة إضافة الهامش تلقائيًا، والتي تُحوّل الأموال المتاحة من محفظتك إلى هامش صفقتك تلقائيًا عندما تكون صفقة معزول معرضًا لخطر التصفية.





تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن هذه الميزة تُقلل من احتمالية التصفية، إلا أنها قد تُؤدي في ظروف السوق القاسية إلى خسارة كاملة للأصول في حساب العقود الآجلة الخاص بك.





في أسفل صفحة تداول العقود الآجلة، ضمن الصفقة المفتوحة، قم بتبديل مفتاح إضافة الهامش التلقائي لتمكينه.













في أسفل صفحة تداول العقود الآجلة، ضمن الصفقات، قم بتبديل مفتاح إضافة الهامش التلقائي لتمكينه.









ملاحظة: تتوفر ميزة إضافة الهامش التلقائي فقط في وضع الهامش المعزول ولا يتم دعمها في وضع الهامش المتبادل.













عند استخدام ميزة إضافة الهامش تلقائيًا، ينبغي على المتداولين تحديد مستويات هامشهم الأولية وفقًا لقدرتهم على تحمل المخاطر واستراتيجية تداولهم. عمليًا، يعني هذا تقييم تقلبات السوق وخبرة التداول الشخصية لتحديد مستوى هامش يحمي الصفقات المفتوحة ويعزز كفاءة رأس المال.









لا يُمكن لإضافة الهامش التلقائي أن تُلغي مخاطر التداول تمامًا. فهي مُصممة كإجراء وقائي عند مواجهة الصفقات لمخاطر التصفية، وليست بديلاً عن إدارة المخاطر. لذا، ينبغي على المتداولين استخدامها مع استراتيجيات وقف الخسارة، وتحديد مستويات واضحة لها. عند وصول سعر السوق إلى نقطة وقف الخسارة، يجب إغلاق الصفقة فورًا لتجنب المزيد من الخسائر.









تتغير ظروف السوق باستمرار. عند استخدام ميزة إضافة الهامش التلقائي، ينبغي على المتداولين مراقبة تطورات السوق عن كثب وتعديل استراتيجياتهم التداولية وفقًا لذلك. على سبيل المثال، قد تؤدي الأخبار المهمة، سواءً كانت إيجابية أو سلبية، إلى تقلبات حادة في الأسعار. في هذه الحالات، يتعين على المتداولين تقييم مدى تعرض صفقاتهم للمخاطر بناءً على أهمية الأخبار، وتحديد ما إذا كانوا سيعدلون مستويات الهامش أو نقاط وقف الخسارة.









ينبغي على المتداولين مراجعة أداء تداولهم بانتظام وتقييم فعالية إضافة الهامش التلقائية. بناءً على هذه المراجعات، يمكن إجراء تعديلات على استراتيجيات التداول وإعدادات إضافة الهامش التلقائية لتحسين التحكم في المخاطر والربحية الإجمالية بشكل مستمر.





تُعد إضافة الهامش التلقائية أداةً مهمةً لإدارة المخاطر تقدمها MEXC. ينبغي على المتداولين فهم آلية عملها تمامًا، وإعدادها بشكل صحيح، واستخدامها مع استراتيجيات إيقاف الخسارة والمراقبة الدقيقة لظروف السوق لتحقيق تداول أكثر أمانًا واستقرارًا. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر، ويجب التعامل معه بحذر. قبل استخدام أي ميزة تداول، يجب أن يكون لديك فهم شامل للمخاطر المرتبطة بها.





إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن نداءات الهامش، يمكنك قراءة " ما هو إضافة الهامش ؟" لمزيد من التفاصيل.





تُقيم MEXC حاليًا حدث مهرجان التداول بصفر رسوم ، وهي فرصة حصرية للتداول بصفر رسوم . يتيح هذا للمستخدمين خفض تكاليف التداول بشكل كبير، وتحقيق هدف "وفر أكثر، تداول أكثر، اربح أكثر". على منصة MEXC، يمكنك الاستفادة الكاملة من هذا العرض الترويجي للاستمتاع بتداول منخفض التكلفة، ومواكبة اتجاهات السوق، واغتنام حتى أبسط فرص الاستثمار، مما يُسرّع رحلتك نحو نمو أصولك على المدى الطويل.









