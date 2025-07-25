كيفية استخدام وظيفة تصدير بيانات الحساب في MEXC





لمساعدة المستخدمين على تصدير تاريخ التداول والتمويل الشخصي الخاص بهم بسرعة، أطلقت MEXC وظيفة تصدير بيانات حساب الخدمة الذاتية، مما يسمح للمستخدمين بتصدير البيانات بسهولة من آخر 540 يومًا.









حل متكامل: تتوفر جميع مهام تصدير البيانات على صفحة موحدة، مما يجعل الخدمة الذاتية سهلة ومريحة.

اختيار مرن: يدعم تصدير البيانات لمدة تصل إلى 540 يومًا، مع خيارات تصفية قابلة للتخصيص.

الوصول السريع: قم بتنزيل البيانات يدويًا أو إرسالها إلى بريدك الإلكتروني المرتبط لسهولة الوصول إليها في أي وقت.









مركز المساعدة. قم بزيارة موقع MEXC الرسمي وقم بتسجيل الدخول. في الصفحة الرئيسية، انتقل إلى الأسفل وانقر على









في صفحة مركز المساعدة، انقر فوق تصدير بيانات الحساب ضمن الخدمات الذاتية.









في صفحة تصدير بيانات الحساب، حدد سبب تصدير البيانات استنادًا إلى حالتك، ثم انقر فوق التالي.









حدد نوع البيانات المُراد تصديرها: العقود الآجلة، أو العقود الفورية، أو سجل التمويل، أو الفيات، أو المدخرات. يوضح المثال التالي كيفية تصدير بيانات العقود الآجلة.

1) قم بتحديد بيانات العقود الآجلة التي ترغب في تصديرها، بما في ذلك سجل المواقف، وسجل الطلبات، وسجل التداول، وتدفق رأس المال، وبيان العقود الآجلة، وسجل طلبات نسخ التداول. 2）قم بتعيين النطاق الزمني لتصدير البيانات. يدعم كل تقرير البيانات من آخر 540 يومًا (حتى اليوم السابق). 3）اختر صيغة التصدير، إما Excel أو PDF، اعتمادًا على حالة الاستخدام المحددة لديك. ملاحظة: يدعم تنسيق Excel تشفير الملفات.

أرسل لي رسالة بريد إلكتروني بمجرد إنشائها لإرسال البيانات المصدرة إلى البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك. إذا لم يتم تحديد الخيار أو إذا لم يتم ربط أي بريد إلكتروني، فيمكنك تنزيل البيانات من صفحة سجل التصدير. 4）حدد خيارلإرسال البيانات المصدرة إلى البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك. إذا لم يتم تحديد الخيار أو إذا لم يتم ربط أي بريد إلكتروني، فيمكنك تنزيل البيانات من صفحة

5）بمجرد ملء المعلومات المطلوبة في صفحة بيانات العقود الآجلة، انقر فوق تصدير. يمكنك تصدير بيانات حسابك حتى 10 مرات في الشهر التقويمي للعقود الفورية والعقود الآجلة وسجل التمويل على التوالي.









بعد التصدير، ستخطرك MEXC عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة. سيكون رابط التنزيل صالحًا لمدة 7 أيام، لذا يرجى التأكد من تنزيله خلال هذه الفترة.









تتيح لك وظيفة تصدير بيانات الحساب في MEXC تصدير سجل التداول والتمويل بسهولة في عملية مبسطة. إذا كنت ترغب في تصدير بيانات أكثر تخصيصًا، مثل أزواج أو أنواع طلبات محددة، فيمكنك الانتقال إلى صفحات طلبات التداول الفوري أو طلبات العقود الآجلة أو سجل التمويل للتصدير.









3.1 ماذا يجب أن أفعل إذا لم يتمكن من إنشاء السجل؟

يمكنك محاولة تحديث الصفحة ومحاولة التصدير مرة أخرى، أو التواصل مع خدمة العملاء للحصول على المساعدة بشأن التصدير اليدوي.





3.2 أين يمكنني تنزيل ملف البيانات المُصدر؟

انتقل إلى مركز المساعدة ← تصدير بيانات الحساب ← سجل التصدير. الرابط صالح لمدة 7 أيام.





3.3 كيف يمكنني طلب البيانات المصدرة التي ليست متاحة حاليًا؟

للحصول على المساعدة فيما يتعلق باحتياجات تصدير البيانات المتخصصة، يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدينا. في MEXC، نقدر ملاحظاتك ونرحب باقتراحاتك لتحسين خدماتنا.



3.4 ماذا لو احتجتُ إلى تصدير بيانات تتجاوز 540 يومًا؟ نحن نتفهم تمامًا أهمية الوصول إلى سجل بيانات تداولك. حاليًا، تدعم المنصة تصدير السجلات من أحدث 540 يومًا. البيانات التي تتجاوز هذه الفترة الزمنية غير متاحة حاليًا. نوصي بنسخ سجلاتك احتياطيًا بشكل دوري لضمان استمرار الوصول إلى سجل تداولك الكامل.



إخلاء المسؤولية: لا تشكل هذه المعلومات نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو استشارية أو أي نصيحة أخرى ذات صلة، كما أنها ليست نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم (تعلم MEXC) معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المرتبطة والاستثمار بحذر. جميع أنشطة الاستثمار الخاصة بالمستخدمين مستقلة عن هذه المنصة.



