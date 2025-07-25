لمساعدة المستخدمين على تصدير تاريخ التداول والتمويل الشخصي الخاص بهم بسرعة، أطلقت MEXC وظيفة تصدير بيانات حساب الخدمة الذاتية، مما يسمح للمستخدمين بتصدير البيانات بسهولة من آخر 540 يومًا. 1. الميزات المساعدة المستخدمين على تصدير تاريخ التداول والتمويل الشخصي الخاص بهم بسرعة، أطلقت MEXC وظيفة تصدير بيانات حساب الخدمة الذاتية، مما يسمح للمستخدمين بتصدير البيانات بسهولة من آخر 540 يومًا. 1. الميزات ا
تعلم/دليل المبتدئين/دليل المستخدم/كيفية استخد...ساب في MEXC

كيفية استخدام وظيفة تصدير بيانات الحساب في MEXC

7/25/2025MEXC
0m
#الأساسي#المبتدئون

لمساعدة المستخدمين على تصدير تاريخ التداول والتمويل الشخصي الخاص بهم بسرعة، أطلقت MEXC وظيفة تصدير بيانات حساب الخدمة الذاتية، مما يسمح للمستخدمين بتصدير البيانات بسهولة من آخر 540 يومًا.

1. الميزات الرئيسية لوظيفة تصدير بيانات الحساب


  • حل متكامل: تتوفر جميع مهام تصدير البيانات على صفحة موحدة، مما يجعل الخدمة الذاتية سهلة ومريحة.
  • اختيار مرن: يدعم تصدير البيانات لمدة تصل إلى 540 يومًا، مع خيارات تصفية قابلة للتخصيص.
  • الوصول السريع: قم بتنزيل البيانات يدويًا أو إرسالها إلى بريدك الإلكتروني المرتبط لسهولة الوصول إليها في أي وقت.

2. كيفية استخدام وظيفة تصدير بيانات الحساب في MEXC


قم بزيارة موقع MEXC الرسمي وقم بتسجيل الدخول. في الصفحة الرئيسية، انتقل إلى الأسفل وانقر على مركز المساعدة.


في صفحة مركز المساعدة، انقر فوق تصدير بيانات الحساب ضمن الخدمات الذاتية.


في صفحة تصدير بيانات الحساب، حدد سبب تصدير البيانات استنادًا إلى حالتك، ثم انقر فوق التالي.


حدد نوع البيانات المُراد تصديرها: العقود الآجلة، أو العقود الفورية، أو سجل التمويل، أو الفيات، أو المدخرات. يوضح المثال التالي كيفية تصدير بيانات العقود الآجلة.
1) قم بتحديد بيانات العقود الآجلة التي ترغب في تصديرها، بما في ذلك سجل المواقف، وسجل الطلبات، وسجل التداول، وتدفق رأس المال، وبيان العقود الآجلة، وسجل طلبات نسخ التداول.
2）قم بتعيين النطاق الزمني لتصدير البيانات. يدعم كل تقرير البيانات من آخر 540 يومًا (حتى اليوم السابق).
3）اختر صيغة التصدير، إما Excel أو PDF، اعتمادًا على حالة الاستخدام المحددة لديك. ملاحظة: يدعم تنسيق Excel تشفير الملفات.
4）حدد خيار أرسل لي رسالة بريد إلكتروني بمجرد إنشائها لإرسال البيانات المصدرة إلى البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك. إذا لم يتم تحديد الخيار أو إذا لم يتم ربط أي بريد إلكتروني، فيمكنك تنزيل البيانات من صفحة سجل التصدير.
5）بمجرد ملء المعلومات المطلوبة في صفحة بيانات العقود الآجلة، انقر فوق تصدير. يمكنك تصدير بيانات حسابك حتى 10 مرات في الشهر التقويمي للعقود الفورية والعقود الآجلة وسجل التمويل على التوالي.


بعد التصدير، ستخطرك MEXC عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة. سيكون رابط التنزيل صالحًا لمدة 7 أيام، لذا يرجى التأكد من تنزيله خلال هذه الفترة.


تتيح لك وظيفة تصدير بيانات الحساب في MEXC تصدير سجل التداول والتمويل بسهولة في عملية مبسطة. إذا كنت ترغب في تصدير بيانات أكثر تخصيصًا، مثل أزواج أو أنواع طلبات محددة، فيمكنك الانتقال إلى صفحات طلبات التداول الفوري أو طلبات العقود الآجلة أو سجل التمويل للتصدير.

3. الأسئلة الشائعة


3.1 ماذا يجب أن أفعل إذا لم يتمكن من إنشاء السجل؟
يمكنك محاولة تحديث الصفحة ومحاولة التصدير مرة أخرى، أو التواصل مع خدمة العملاء للحصول على المساعدة بشأن التصدير اليدوي.

3.2 أين يمكنني تنزيل ملف البيانات المُصدر؟
انتقل إلى مركز المساعدة ← تصدير بيانات الحساب ← سجل التصدير. الرابط صالح لمدة 7 أيام.

3.3 كيف يمكنني طلب البيانات المصدرة التي ليست متاحة حاليًا؟
للحصول على المساعدة فيما يتعلق باحتياجات تصدير البيانات المتخصصة، يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدينا. في MEXC، نقدر ملاحظاتك ونرحب باقتراحاتك لتحسين خدماتنا.

3.4 ماذا لو احتجتُ إلى تصدير بيانات تتجاوز 540 يومًا؟
نحن نتفهم تمامًا أهمية الوصول إلى سجل بيانات تداولك. حاليًا، تدعم المنصة تصدير السجلات من أحدث 540 يومًا. البيانات التي تتجاوز هذه الفترة الزمنية غير متاحة حاليًا. نوصي بنسخ سجلاتك احتياطيًا بشكل دوري لضمان استمرار الوصول إلى سجل تداولك الكامل.

إخلاء المسؤولية: لا تشكل هذه المعلومات نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو استشارية أو أي نصيحة أخرى ذات صلة، كما أنها ليست نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم (تعلم MEXC) معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المرتبطة والاستثمار بحذر. جميع أنشطة الاستثمار الخاصة بالمستخدمين مستقلة عن هذه المنصة.

المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

الأسئلة الشائعة حول المشكلات المتعلقة بالحساب

الأسئلة الشائعة حول المشكلات المتعلقة بالحساب

1. تسجيل الدخول1.1 كيف يمكنني تسجيل الدخول إذا كنت لا أستطيع الوصول إلى رقم هاتفي المحمول أو بريدي الإلكتروني؟إذا كنت تتذكر كلمة سر حسابك:على الويب: في صفحة تسجيل الدخول الرسمية، أدخل حسابك وكلمة السر

ما هي التصفية الإجبارية؟

ما هي التصفية الإجبارية؟

1. ما هي التصفية الإجباريةتحدث التصفية الإجبارية عندما يصل هامشك إلى مستوى هامش الصيانة، مما يؤدي إلى الحاجة إلى تصفية مركزك، مما يؤدي إلى خسارة كل هامش الصيانة لديك. عندما يصل السعر العادل إلى سعر ال

كيفية الاقتراض والسداد باستخدام قروض MEXC

كيفية الاقتراض والسداد باستخدام قروض MEXC

قروض MEXC هو حل إقراض للعملات المشفرة قدمته MEXC. تسمح قروض MEXC للمستخدمين بضمان أحد أصول العملات المشفرة الخاصة بهم لاقتراض آخر يمكنهم استخدامه بعد ذلك للتداول الفوري أو المشتقات أو الاستثمار عالي ا

ما هي توقعات العقود الآجلة؟ طريقة تداول عقود آجلة بسيطة وسهلة

ما هي توقعات العقود الآجلة؟ طريقة تداول عقود آجلة بسيطة وسهلة

يجذب تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية عددًا لا يُحصى من المستثمرين بفضل رافعة مالية عالية وقدرته على تحقيق الربح في الأسواق الصاعدة والهابطة. ومع ذلك، فإن آلياته المعقدة، مثل الهامش والرافعة المالي

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص