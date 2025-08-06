التداول الشبكي هو استراتيجية تداول كمية وآلية. للاطلاع على مقدمة مفصلة ودليل المستخدم، يُرجى مراجعة "ما هو التداول الشبكي لعقود MEXC الآجلة؟" 1. ماهو Futures Grid AI? يعتمد الذكاء الاصطناعي على تحليل التداول الشبكي هو استراتيجية تداول كمية وآلية. للاطلاع على مقدمة مفصلة ودليل المستخدم، يُرجى مراجعة "ما هو التداول الشبكي لعقود MEXC الآجلة؟" 1. ماهو Futures Grid AI? يعتمد الذكاء الاصطناعي على تحليل
كيفية استخدام AI لإنشاء بوت التداول شبكي

التداول الشبكي هو استراتيجية تداول كمية وآلية. للاطلاع على مقدمة مفصلة ودليل المستخدم، يُرجى مراجعة "ما هو التداول الشبكي لعقود MEXC الآجلة؟"

1. ماهو Futures Grid AI?


يعتمد الذكاء الاصطناعي على تحليل متعمق لبيانات السوق التاريخية واتجاهات الأسعار اللحظية لزوج تداول معين. ويحدد تلقائيًا وذكيًا النطاق السعري الأمثل، وعدد الشبكات، ومضاعف الرافعة المالية للمستخدم.

2. كيفية استخدام Futures Grid AI


لاستخدام AI: انتقل إلى صفحة التداول الشبكي، وعلى الجانب الأيسر ضمن قسم إنشاء يدوي، حدد وضع AI.


اختر اتجاهًا: اختر بين استراتيجيات محايدة، طويلة، أو قصيرة بناءً على اتجاهات السوق.

  • محايد: مناسب للأسواق الجانبية ذات التقلبات السعرية المتكررة وعدم وجود اتجاه واضح.
  • طويل: مثالي للأسواق ذات الاتجاه الصعودي العام.
  • قصير: مناسب للأسواق ذات الاتجاه الهبوطي العام.


اختر المدة: اختر مدةً تناسب خطة تداولك. كلما طالت المدة، اتسع نطاق السعر وانخفضت وتيرة التنفيذ.


إنشاء بوت شبكي: انسخ الاستراتيجية الموصى بها، وأدخل مبلغ الاستثمار الخاص بك، ويمكنك تشغيل بوت Futures Grid AI الخاص بك بسرعة.



الإعدادات المتقدمة (اختياريًا): يمكنك أيضًا ضبط الإعدادات التالية:

  • وضع التحكم في المخاطر: فعّل هذا الخيار لتقليل خطر التصفية أثناء تشغيل البوت.

  • سعر التفعيل: لن يبدأ تشغيل البوت إلا عند وصول السعر الحالي في السوق إلى هذا المستوى. إذا لم يتم تحديده، فسيبدأ البوت فورًا بعد إنشائه. يجب أن يكون سعر التفعيل ضمن النطاق السعري المحدد.

  • سعر الإيقاف العلوي: عند وصول السعر في السوق إلى هذا المستوى، سيتوقف البوت تلقائيًا عن التداول. يمكن استخدام هذا الخيار لأغراض أخذ الأرباح (TP) أو وقف الخسارة (SL). ملاحظة: يجب أن يكون سعر الإيقاف العلوي أعلى من السعر الحالي في السوق.

  • سعر الإيقاف السفلي: عند هبوط السعر إلى هذا المستوى، سيتوقف البوت تلقائيًا عن التداول. يمكن استخدام هذا الخيار أيضًا لأغراض جني الأرباح أو وقف الخسارة. ملاحظة: يجب أن يكون سعر الإيقاف السفلي أقل من السعر الحالي في السوق.

  • أخذ الأرباح / وقف الخسارة (TP/SL): من خلال تعيين أسعار محددة لأخذ الأرباح ووقف الخسارة، يمكنك تأمين الأرباح أو الحد من الخسائر أثناء تقلبات السوق، مما يساعد على تجنب تراجع الأرباح أو التعرض لخسائر كبيرة بسبب تحركات السعر المفاجئة.


إنشاء بوت: بمجرد تكوين كافة الإعدادات، انقر ببساطة على إنشاء بوت لبدء التشغيل.


حاليًا، يدعم تداول البوت الشبكي أكثر من 50 زوجًا من العقود الآجلة، وسيتم إضافة المزيد لاحقًا. إذا كان التوكن الذي اخترته لا يدعم إعدادات AI، فهذا يعني أن زوج التداول هذا غير مدعوم بعد لتداول البوت الشبكي.

إخلاء مسؤولية: لا تُقدم هذه المعلومات نصائح استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو استشارية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها لا تُشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" معلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُشكل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

