كيفية تداول العقود الآجلة للأسهم على MEXC





العقود الآجلة للأسهم المشفرة هي مشتقات مالية تدمج الأسهم الأمريكية (أسهم الشركات الأمريكية المدرجة في البورصة) مع سوق العملات المشفرة من خلال تداول العقود الآجلة. تتيح هذه الأدوات للمستثمرين المضاربة على تحركات أسعار الأسهم الأمريكية باستخدام العملات المشفرة - مثل USDT - كهامش، دون الحاجة إلى الاحتفاظ بالأصول الأساسية.









1) ساعات التداول: التداول متاح من الاثنين الساعة 4:00 (UTC) إلى الجمعة الساعة 4:00 (UTC)، على مدار 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع. تعرض صفحة كل زوج تداول جدول التداول الخاص به بوضوح، مما يتيح للمستخدمين تخطيط استراتيجياتهم وفقًا لذلك.

ملحوظة:

خلال أيام عطلات السوق الأمريكية التي تمتد ليوم كامل، سيتم تعليق تداول العقود الآجلة لأسهم MEXC طوال اليوم.

في أيام نصف التداول (أيام الإغلاق المبكر)، سيتم إغلاق تداول العقود الآجلة لأسهم MEXC مبكرًا الساعة 13:00 (ET).

خلال فترات التعليق، يمكن للمستخدمين إلغاء الطلبات وتعديل الهامش والرافعة المالية. مع ذلك، لا يمكن تقديم طلبات جديدة، ولن يكون هناك أي خطر تصفية خلال هذه الساعات.





2) يرتبط سعر الأصول الأساسية ببيانات تسعير الأسهم الأمريكية الترميزية الخاصة بـ Ondo، والتي قد تختلف عن أحدث سعر سوقي في الوقت الفعلي للأسهم الأمريكية المقابلة.





3) يمكن للمستخدمين تنفيذ إجراءات تداول قياسية مثل فتح صفقات طويلة أو قصيرة. تختلف الرافعة المالية المتاحة لكل زوج تداول في العقود الآجلة للأسهم، لذا يُرجى الرجوع إلى أرقام الرافعة المالية المحددة المعروضة على الصفحة.





4) صفر رسوم (عرض لفترة محدودة): تُقدم MEXC حاليًا تداول بصفر رسوم وصفر رسوم تمويل للعقود الآجلة الأسهم، مما يُقلل بشكل كبير من تكاليف المعاملات للمشاركين.





5) تجربة تداول العقود الآجلة الدائمة: بفضل واجهة سهلة الاستخدام وتصميم العقود الآجلة الدائمة، تُقلل MEXC من عوائق الدخول وتوفر تجربة تداول سلسة للمستثمرين الجدد والمتمرسين على حد سواء.









HOOD, NVDA, AAPL, AMZN, GOOGL, META, TSLA, تقدم منصة MEXC للعقود الآجلة للأسهم مجموعة متنامية من العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، بما في ذلك COIN MCD , وغيرها. وستواصل المنصة توسيع عروضها لتلبية احتياجات التداول المتنوعة للمستخدمين.





تعتمد عقود MEXC الآجلة للأسهم نفس آلية التداول المستخدمة في العقود الآجلة الدائمة، وتتميز بواجهة مستخدم وتجربة مستخدم متناسقة. هذا يُسهّل بشكل كبير دخول المستخدمين ويُحسّن تجربة التداول بشكل عام.





لبدء التداول، يُمكن للمستخدمين إدخال اسم العقود الآجلة للأسهم المطلوبة مباشرةً في شريط البحث بصفحة تداول العقود الآجلة، أو الانتقال إلى علامة تبويب الأسهم واختيار العقود الآجلة المُفضّلة لديهم من الخيارات المُتاحة.













وبالمثل، في تطبيق MEXC، ما عليك سوى إدخال اسم عقود الأسهم الآجلة في شريط البحث أسفل قسم تداول العقود الآجلة للبدء. للحصول على أفضل تجربة، نوصي بتحديث تطبيق MEXC إلى الإصدار 6.17.0 أو أحدث.









يرجى الملاحظة: تدعم العقود الآجلة للأسهم على MEXC حاليًا وضع الهامش المعزول فقط. وضع الهامش المتبادل غير متاح.









1) ساعات التداول والعطلات الرسمية: يُرجى الانتباه إلى مواعيد فتح وإغلاق السوق والعطلات الرسمية. ساعات التداول من الاثنين الساعة 4:00 (UTC) إلى الجمعة الساعة 4:00 (UTC)، وهي متاحة على مدار 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع. خلال العطلات الرسمية وإغلاق السوق، سيتم إيقاف التداول مؤقتًا، ولن يتمكن المستخدمون من وضع أو طلبات أوامر التداول.





2) العمليات أثناء إغلاق السوق: خلال إغلاقات السوق، يُمكنك إلغاء الطلبات غير المملوءة وإضافة هامش. مع ذلك، لا يُمكنك وضع طلبات جديدة أو إغلاق الصفقات الحالية. إذا كنت قلقًا بشأن تقلبات الأسعار التي قد تؤثر على صفقاتك، يُنصح بإغلاقها مُسبقًا.





3) رسوم التمويل: تُعفي MEXC حاليًا من رسوم التمويل للعقود الآجلة للأسهم لفترة محدودة.





4) مخاطر التداول الليلي والافتتاحي: يُرجى العلم أن السعر العادل عند افتتاح السوق قد يختلف اختلافًا كبيرًا عن سعر إغلاق اليوم السابق. تنطوي مراكز التداول الليلي على مخاطر أعلى. يُرجى الحرص على إدارة المخاطر بشكل سليم.





5) تحذير بشأن مخاطر الرافعة المالية: تدعم عقود الآجلة للأسهم على MEXC التداول بالرافعة المالية. يُضاعف استخدام الرافعة المالية الأرباح والخسائر، وقد يؤدي إلى تصفية أو حتى إلى أرصدة سلبية. يُرجى اختيار معدل الرافعة المالية بعناية.









6) التعامل مع إجراءات الشركات: في حال اتخاذ إجراءات الشركات - مثل توزيعات الأرباح، أو تقسيم الأسهم، أو التقسيم العكسي - قد تشهد أسعار الأسهم الأساسية تقلبات كبيرة. لضمان تداول عادل ومنتظم، ستطبق MEXC آلية تسوية قبل التسليم لإغلاق جميع الصفقات المفتوحة بشكل موحد. سيُستأنف التداول كالمعتاد بمجرد اكتمال عملية التسوية. يُرجى مراجعة الإعلانات الرسمية للاطلاع على التحديثات في الوقت المناسب.





ملاحظات:

1) تشير توزيعات الأرباح وحقوق الملكية السابقة إلى إجراءات الشركات التي تُوزّع فيها الأرباح على المساهمين نقدًا أو أسهمًا. في تاريخ استحقاق الأرباح السابق، يُعدّل سعر السهم وفقًا لذلك.

2) تزيد عمليات تجزئة الأسهم من عدد الأسهم القائمة مع خفض سعر السهم، مما يُحسّن السيولة. تُعتبر عمليات التجزئة عمومًا مؤشرًا إيجابيًا على توقعات نمو الشركة.

3) تُقلّل عمليات التجزئة العكسية (وتُسمى أيضًا عمليات دمج الأسهم) من عدد الأسهم وترفع سعر السهم، وغالبًا ما تُستخدم لتلبية متطلبات الإدراج أو تحسين ربحية السهم.













ترتبط القيمة العادلة ببيانات تسعير الأسهم الترميزية الأمريكية لـ Ondo، والتي قد تختلف عن أحدث سعر سوقي في الوقت الفعلي للأسهم الأمريكية المقابلة.









على عكس العقود الآجلة الدائمة، لا تترتب على العقود الآجلة للأسهم على MEXC حاليًا أي رسوم تمويل.









في كل صفقة عقود آجلة للأسهم، يُحدَّد الربح والخسارة (PNL) بشكل أساسي بفارق السعر بين سعري الافتتاح والإغلاق. ملاحظة: تُضخِّم الرافعة المالية كلاً من المكاسب والخسائر المحتملة. تعتمد النتائج الفعلية على الرافعة المالية المُستخدَمة وحجم الصفقة.





الصيغة: PNL = (سعر الإغلاق - سعر الافتتاح) × الرافعة المالية × عدد الأسهم × الاتجاه

الاتجاه: طويل = +1؛ قصير = -1





أمثلة:





1) الربح من صفقة طويلة: شراء سهم واحد من شركة آبل (AAPL) بسعر 100 دولار (الرافعة المالية = 1). عند ارتفاع السعر إلى 105 دولارات، أغلق الصفقة.

معدل PNL يساوي (105 - 100) × 1 × 1 = 5 دولارات





2) الربح من صفقة قصيرة: بيع سهم واحد من شركة تيسلا (TSLA) بسعر 200 دولار. عند انخفاض السعر إلى 195 دولارًا، أغلق الصفقة.

معدل PNL يساوي (195 - 200) × 1 × 1 × (-1) = 5 دولارات









تطبق MEXC نظامًا لإدارة المخاطر يتوافق مع منصات العقود الآجلة الدائمة الرائدة:

1) تراقب المنصة باستمرار معدل هامش المستخدم بشكل فوري.

2) تُحسب نسب الهامش بناءً على السعر العادل.

3) عندما ينخفض معدل الهامش عن حد الصيانة، يُفعّل النظام تلقائيًا التصفية لتقليل الخسائر المحتملة.





تُقدّم MEXC حاليًا حدث تداول بصفر رسوم لعقود الأسهم الآجلة. يُمكن للمشاركين في هذا الحدث تخفيض تكاليف التداول بشكل كبير، مما يُمكّنهم من الادخار والتداول وتحقيق أرباح أكبر. اغتنم هذه الفرصة على MEXC للاستمتاع بتداول منخفض التكلفة، مع البقاء على اطلاع دائم بتحركات السوق واغتنام فرص الاستثمار اللحظية، وانطلق برحلتك نحو نمو مالي أكبر.









إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تُعتبر توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُقدم نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.











