دليل المستخدم/كيفية تبديل حسابات MEXC

كيفية تبديل حسابات MEXC

7/16/2025
يُعدّ تبديل الحسابات من الوظائف الشائعة الاستخدام يوميًا. عند الحاجة إلى التبديل بين حسابات مختلفة، تُقلّل هذه الميزة بشكل كبير من الوقت المُستغرق في إدخال معلومات الحساب وكلمة السر بشكل متكرر، مما يُحسّن الكفاءة. كما تُساعد على الحدّ من مخاطر أخطاء الإدخال، مما يضمن تجربة تبديل حسابات أكثر سلاسة وأمانًا.

منصة الموقع الرسمي


افتح الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي لمنصة MEXC، وسجّل دخولك إلى حسابك. ثم انقر على أيقونة المستخدم، ثم اختر [تبديل الحساب].


On the "Switch Account" page, simply click on a different account to complete the switch. You can also click [Add Account] to add other accounts.


App


Open the MEXC App, tap on the user icon in the top left corner, and select [Switch Account] at the bottom of the page to enter the corresponding page. Then, proceed with account switching.

On the "Switch Account" page, click on the [+] icon in the top right corner to add other accounts.


Disclaimer: Cryptocurrency trading involves risk. This information does not provide advice on investment, taxation, legal, financial, accounting, or any other related services, nor does it constitute advice to purchase, sell, or hold any assets. MEXC Learn provides information for reference purposes only and does not constitute investment advice. Please ensure you fully understand the risks involved and exercise caution when investing. The platform is not responsible for users' investment decisions.


