كيفية تقديم تذكرة OTC

تداول العملات المشفرة (OTC)، والمعروف أيضًا بالتداول خارج البورصة، هو تبادل العملات المشفرة والفيات بين المشترين والبائعين. عند استخدام الفيات لشراء العملات المشفرة أو الاستعداد لبيعها مقابل الفيات، فأنت بحاجة إلى استخدام تداول OTC.





إذا واجهت أي مشاكل أثناء استخدام تداول OTC على منصة MEXC، يمكنك الانتقال إلى صفحة تقديم الطلبات لملء المعلومات المطلوبة وإرسالها. سيرد عليك فريق خدمة عملاء MEXC OTC في غضون 24 ساعة عبر البريد الإلكتروني.









افتح الصفحة الرئيسية لموقع MEXC الرسمي وسجّل الدخول إلى حسابك الشخصي. مرر لأسفل الصفحة وانقر على [إرسال استفسار] ضمن "دعم المستخدم" للدخول إلى الصفحة المقابلة.









انقر على [استشارة OTC] للانتقال إلى صفحة تقديم طلبات OTC. أدخل فئة المشكلة، وعنوان الاستفسار، والوصف التفصيلي، وعنوان البريد الإلكتروني، وحمّل المرفقات (اختياري)، ثم انقر على زر [إرسال].





تشمل خيارات فئات المشكلة حاليًا "طلبات P2P"، و"التحويلات المصرفية العالمية"، و"شراء الكريبتو ببطاقة ائتمان"، و"شراء الكريبتو من طرف ثالث"، و"بطاقة MEXC"، و"مشاكل أمنية في التداول OTC"، و"أخرى".





في حقل "الوصف التفصيلي"، يُرجى تقديم معلومات مفصلة حول المشاكل التي واجهتها أثناء تداول OTC. سيرد عليك فريق خدمة عملاء MEXC OTC عبر البريد الإلكتروني في غضون 24 ساعة.













افتح تطبيق MEXC وسجّل الدخول. في الصفحة الرئيسية، انقر على [المزيد] واختر [إرسال طلب] ضمن "الدعم".





في صفحة إرسال التذكرة، انقر على [استشارة خOTC] للانتقال إلى صفحة إرسال التذكرة OTC. أدخل فئة المشكلة، وعنوان الاستفسار، والوصف التفصيلي، وعنوان البريد الإلكتروني، وحمّل المرفقات (اختياري)، ثم انقر على زر [إرسال].





تشمل خيارات فئات المشكلة حاليًا "طلبات P2P"، و"التحويلات المصرفية العالمية"، و"شراء الكريبتو ببطاقة ائتمان"، و"شراء الكريبتو من طرف ثالث"، و"بطاقة MEXC"، و"مشاكل أمنية متعلقة بالتداول خارج البورصة"، و"أخرى".





في حقل "الوصف التفصيلي"، يُرجى تقديم معلومات مفصلة حول المشاكل التي واجهتها أثناء تداول OTC سيرد عليك فريق خدمة عملاء MEXC OTC عبر البريد الإلكتروني في غضون 24 ساعة.







