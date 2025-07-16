كيفية تحديد التداول من مخطط K-Line





أطلقت MEXC للتداول الفوري ميزة الطلب السريع على الرسم البياني K-line، مما يسمح لك بوضع طلبات الحد مباشرة من الرسم البياني K-line.





يمكنك استخدام هذه الميزة بغض النظر عن إصدار الرسم البياني K-line الذي تفضله (الأصلي أو TradingView). بغض النظر عن إصدار الرسم البياني K-line الذي اعتدت عليه، يتم استخدام هذه الميزة بنفس الطريقة لكليهما. في هذه المقالة، سوف نستخدم مخطط الخط K الأصلي لأغراض التوضيح. حاليًا، تتوفر هذه الميزة على موقع الويب فقط ولا يتم دعمها في عرض المخططات المتعددة









افتح موقع MEXC الرسمي وقم بتسجيل الدخول إليه، ثم حرك المؤشر إلى "العقود الفورية" في شريط التنقل العلوي وحدد [العقود الفورية] من القائمة المنسدلة للوصول إلى صفحة التداول.





في صفحة التداول، أعلى الرسم البياني مخطط K، حدد "الطلب السريع" في إعدادات العرض لتمكين ميزة الطلب السريع على الرسم البياني مخطط K.













بعد تمكين ميزة الطلب السريع، قم بتحريك المؤشر إلى الرسم البياني K-line، وسيظهر رمز [⊕] على الجانب الأيمن. عندما يكون المؤشر موجودًا أسفل السعر الأخير الحالي، انقر فوق الرمز [⊕] لإظهار زر [شراء الحد].





أدخل كمية الشراء المطلوبة، ثم انقر فوق الزر الأخضر [شراء الحد] لوضع طلب شراء الحد. ستظهر نافذة منبثقة تشير إلى نجاح وضع الطلب، كما هو موضح في الرسوم المتحركة أدناه.









للاطلاع على طلب الحد الذي تم وضعه للتو، قم بالتمرير لأسفل الصفحة وتحقق من قسم "الطلبات المفتوحة".









إذا كان المؤشر موجودًا فوق السعر الأخير الحالي، فانقر فوق الرمز [⊕] لإظهار زر [البيع المحدد]. أدخل كمية البيع المطلوبة، ثم انقر فوق الزر الأحمر [بيع الحد] لوضع طلب البيع الحد. ستظهر نافذة منبثقة تشير إلى نجاح وضع الطلب، كما هو موضح في الرسوم المتحركة أدناه.









لعرض طلب بيع الحد الذي تم وضعه للتو، قم بالتمرير لأسفل الصفحة وتحقق من قسم "الطلبات المفتوحة".





يتيح وضع طلب الحد على الرسم البياني K-line للمستخدمين مراقبة تغييرات أسعار السوق الحالية وتعزيز كفاءة الطلب. في الوقت الحالي، يدعم التداول الفوري فقط وضع طلب الحد على الرسم البياني مخطط K. إذا كنت تريد تنفيذ استراتيجيات تداول أكثر تعقيدًا، فيجب عليك الانتقال إلى لوحة الطلبات.





إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الخدمات القانونية أو المالية أو المحاسبة أو الاستشارات أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها لا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. يقدم موقع "تعلم MEXC" المعلومات لأغراض مرجعية فقط ولا يشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المعنية وممارسة الحذر عند الاستثمار. المنصة ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار للمستخدمين.