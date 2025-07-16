كيفية التسجيل للحصول على حساب MEXC





خطوات إنشاء حساب MEXC متطابقة لمستخدمي iOS وAndroid. نقدم هنا شرحًا توضيحيًا للعملية باستخدام واجهة iOS.





افتح تطبيق MEXC. بالنسبة للمستخدمين الجدد، يُعد تسجيل الدخول الأول بمثابة تسجيل دخول. يمكنك التسجيل أو تسجيل الدخول باستخدام بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك المحمول. في هذا المثال، سنوضح كيفية استخدام عنوان بريد إلكتروني.





أدخل بريدك الإلكتروني وكلمة السر، ثم انقر على تسجيل. يجب ألا يقل طول كلمة السر عن 10 أحرف، وأن تتضمن أحرفًا كبيرة وصغيرة وأرقامًا ورموزًا.





إذا كان لديك رمز إحالة، يمكنك النقر على [▾] وإدخاله في مربع الإدخال. لمعرفة المزيد عن الإحالات، يمكنك قراءة " دعوة الأصدقاء للتسجيل في MEXC ".









انقر على [الحصول على الرمز]. سجّل دخولك إلى بريدك الإلكتروني المُستخدَم للتسجيل، وتحقق من رمز التحقق. أدخله في حقل رمز التحقق، ثم انقر على [إرسال].









ستظهر لك الشاشة التي تُظهر نجاح عملية التسجيل. ادخل إلى صفحة MEXC وابدأ رحلة التداول.





يمكنك أيضًا مسح QR Code على الموقع الرسمي لـ MEXC لتنزيل التطبيق.









إذا واجهت أي مشاكل أثناء التسجيل، فيمكنك التواصل مع فريق خدمة العملاء لدينا للحصول على المساعدة.



