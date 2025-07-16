خطوات إنشاء حساب MEXC متطابقة لمستخدمي iOS وAndroid. نقدم هنا شرحًا توضيحيًا للعملية باستخدام واجهة iOS. افتح تطبيق MEXC. بالنسبة للمستخدمين الجدد، يُعد تسجيل الدخول الأول بمثابة تسجيل دخول. يمكنك التخطوات إنشاء حساب MEXC متطابقة لمستخدمي iOS وAndroid. نقدم هنا شرحًا توضيحيًا للعملية باستخدام واجهة iOS. افتح تطبيق MEXC. بالنسبة للمستخدمين الجدد، يُعد تسجيل الدخول الأول بمثابة تسجيل دخول. يمكنك الت
تعلم/دليل المبتدئين/دليل المستخدم/كيفية التسج...ى حساب MEXC

كيفية التسجيل للحصول على حساب MEXC

7/16/2025MEXC
خطوات إنشاء حساب MEXC متطابقة لمستخدمي iOS وAndroid. نقدم هنا شرحًا توضيحيًا للعملية باستخدام واجهة iOS.

افتح تطبيق MEXC. بالنسبة للمستخدمين الجدد، يُعد تسجيل الدخول الأول بمثابة تسجيل دخول. يمكنك التسجيل أو تسجيل الدخول باستخدام بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك المحمول. في هذا المثال، سنوضح كيفية استخدام عنوان بريد إلكتروني.

أدخل بريدك الإلكتروني وكلمة السر، ثم انقر على تسجيل. يجب ألا يقل طول كلمة السر عن 10 أحرف، وأن تتضمن أحرفًا كبيرة وصغيرة وأرقامًا ورموزًا.

إذا كان لديك رمز إحالة، يمكنك النقر على [▾] وإدخاله في مربع الإدخال. لمعرفة المزيد عن الإحالات، يمكنك قراءة "دعوة الأصدقاء للتسجيل في MEXC".


انقر على [الحصول على الرمز]. سجّل دخولك إلى بريدك الإلكتروني المُستخدَم للتسجيل، وتحقق من رمز التحقق. أدخله في حقل رمز التحقق، ثم انقر على [إرسال].


ستظهر لك الشاشة التي تُظهر نجاح عملية التسجيل. ادخل إلى صفحة MEXC وابدأ رحلة التداول.

يمكنك أيضًا مسح QR Code على الموقع الرسمي لـ MEXC لتنزيل التطبيق.


إذا واجهت أي مشاكل أثناء التسجيل، فيمكنك التواصل مع فريق خدمة العملاء لدينا للحصول على المساعدة.

إخلاء مسؤولية: لا تُقدّم هذه المعلومات نصائح استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو استشارية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها لا تُشكّل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُشكّل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بها، وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC غير مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

