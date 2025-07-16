كيفية إعداد تذكيرات لإدراج التوكن الجديد





منصة MEXC هي منصة مشهورة في المجال وتعتبر ذات سمعة عالية بين المستخدمين باعتبارها المنصة التي تقدم أكثر التوكن تداولاً مع رسوم منخفضة للغاية. لتعزيز التزامنا يجعل عملات الكريبتو بسيطة ومتاحة للجميع، قمنا بتقديم ميزة تذكير لإدراج التوكن الجديد. ستساعد هذه الميزة المستخدمين على عدم تفويت أحدث الإدراجات على MEXC، مما يساعدهم في البقاء على اطلاع دائم أثناء متابعة السوق.













الأحدث بجانب العقود الآجلة الرائجة وأسفل الربح الأعلى في العقود الفورية. تعرض قائمة الأحدث معلومات مثل أزواج التداول الأخيرة والعد التنازلي لإدراجاتها. على الصفحة الرئيسية لموقع MEXC الرسمي ، قم بالتمرير لأسفل للعثور على قسم أكثر التوكن تداولاً عالميًا وابحث عن عنصربجانبوأسفل. تعرض قائمةمعلومات مثل أزواج التداول الأخيرة والعد التنازلي لإدراجاتها.









انقر على المزيد في أعلى اليمين لزيارة صفحة ويب منفصلة تحتوي على قائمة كاملة بأحدث التوكن (تحت إدراج جديد) مع أدائها السعري الأخير وروابط لصفحات التداول الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الصفحة معلومات شاملة عن جميع إدراجات التوكن القادمة.













في الصفحة الرئيسية، انتقل إلى القسم الأوسط، ثم مرر إلى اليمين وانقر فوق جديد لعرض معلومات حول عمليات إطلاق التوكن القادمة، بما في ذلك زوج التداول والعد التنازلي لوقت الإدراج.

















ضمن قسم الأحدث، اختر أي زوج تداول جديد قادم ليتم توجيهك إلى صفحة التداول الخاصة به. في صفحة التداول، سيكون هناك عداد تنازلي في المنتصف يشير إلى وقت البدء عندما يصبح الزوج متاحًا للتداول.





أسفل العداد التنازلي، قم بتفعيل الزر بجانب ذكرني قبل الإدراج بـ 30 دقيقة لتفعيل تذكير بإدراج التوكن الجديد.









انقر على الزر > الموجود على اليمين لتخصيص إعدادات تذكير الإدراج، مثل تحديد الوقت الذي ترغب في ظهور التذكير فيه وطريقة الإشعار التي تفضلها.





على سبيل المثال، يمكنك اختيار تلقي تنبيه قبل الإدراج بـ 30 دقيقة، 10 دقائق، أو 3 دقائق، أو تحديد وقت تذكير مخصص وفقًا لتفضيلاتك.





كيفية تمكين إشعارات سطح المكتب في MEXC. تشمل طرق الإشعار المتاحة الإشعارات عبر التطبيق، إشعارات المنصة، وإشعارات سطح المكتب. للحصول على تعليمات مفصلة حول تمكين إشعارات سطح المكتب، يُرجى الرجوع إلى دليل









يرجى ملاحظة أنه إذا كنت قد قمت مسبقًا بتعيين تذكير ببدء التداول لزوج تداول معين وتم تفعيله، فلن تتمكن من تعيين تذكير جديد لنفس زوج التداول.









انقر على أي زوج من التوكن في القسم الجديد لإعادة توجيهك إلى صفحة تداول التوكن. في صفحة التداول، يمكنك عرض العد التنازلي لوقت بدء تداول التوكن.





أسفل العد التنازلي، قم بتبديل المفتاح بجوار ذكرني قبل الإدراج بـ30 دقيقة لتمكين الإشعار. يرجى ملاحظة أنه يجب عليك أولاً تمكين إشعارات MEXC على هاتفك لاستخدام ميزة التذكير هذه. بالنقر فوق تذكير قبل الإدراج، يمكنك تخصيص تذكير التداول.





يمكنك اختيار ضبط التذكير لمدة 30 دقيقة أو 10 دقائق أو 3 دقائق قبل بدء التداول، أو تخصيص الوقت وفقًا لتفضيلاتك. تتضمن طرق الإشعار حاليًا دفعات التطبيق والإشعارات وإشعارات سطح المكتب. يرجى ملاحظة أن إشعارات سطح المكتب متاحة فقط في إصدار الويب.









مرة أخرى، يرجى ملاحظة أنه إذا كنت قد قمت بتعيين تذكير بدء التداول لزوج تداول معين وتم تفعيله، فلن تتمكن من تعيين تذكير جديد لنفس زوج التداول.





إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات لا تقدم نصائح استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو استشارية أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها لا تشكل نصيحة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. يوفر تعلم MEXC المعلومات لأغراض مرجعية فقط ولا يشكل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المرتبطة واتخاذ الحيطة عند الاستثمار. لا تتحمل MEXC المسؤولية عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.