منصة MEXC هي منصة مشهورة في المجال وتعتبر ذات سمعة عالية بين المستخدمين باعتبارها المنصة التي تقدم أكثر التوكن تداولاً مع رسوم منخفضة للغاية. لتعزيز التزامنا يجعل عملات الكريبتو بسيطة ومتاحة للجميع، قمنصة MEXC هي منصة مشهورة في المجال وتعتبر ذات سمعة عالية بين المستخدمين باعتبارها المنصة التي تقدم أكثر التوكن تداولاً مع رسوم منخفضة للغاية. لتعزيز التزامنا يجعل عملات الكريبتو بسيطة ومتاحة للجميع، ق
تعلم/دليل المبتدئين/العقود الفورية/كيفية إعداد...توكن الجديد

كيفية إعداد تذكيرات لإدراج التوكن الجديد

7/16/2025MEXC
0m
#الأساسي#العقود الفورية#المبتدئون

منصة MEXC هي منصة مشهورة في المجال وتعتبر ذات سمعة عالية بين المستخدمين باعتبارها المنصة التي تقدم أكثر التوكن تداولاً مع رسوم منخفضة للغاية. لتعزيز التزامنا يجعل عملات الكريبتو بسيطة ومتاحة للجميع، قمنا بتقديم ميزة تذكير لإدراج التوكن الجديد. ستساعد هذه الميزة المستخدمين على عدم تفويت أحدث الإدراجات على MEXC، مما يساعدهم في البقاء على اطلاع دائم أثناء متابعة السوق.

1. كيفية العثور على التوكن المدرج حديثًا على MEXC


1.1 الموقع الإلكتروني


على الصفحة الرئيسية لموقع MEXC الرسمي، قم بالتمرير لأسفل للعثور على قسم أكثر التوكن تداولاً عالميًا وابحث عن عنصر الأحدث بجانب العقود الآجلة الرائجة وأسفل الربح الأعلى في العقود الفورية. تعرض قائمة الأحدث معلومات مثل أزواج التداول الأخيرة والعد التنازلي لإدراجاتها.


انقر على المزيد في أعلى اليمين لزيارة صفحة ويب منفصلة تحتوي على قائمة كاملة بأحدث التوكن (تحت إدراج جديد) مع أدائها السعري الأخير وروابط لصفحات التداول الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الصفحة معلومات شاملة عن جميع إدراجات التوكن القادمة.


1.2 التطبيق


في الصفحة الرئيسية، انتقل إلى القسم الأوسط، ثم مرر إلى اليمين وانقر فوق جديد لعرض معلومات حول عمليات إطلاق التوكن القادمة، بما في ذلك زوج التداول والعد التنازلي لوقت الإدراج.


2. كيفية إعداد تذكيرات بإدراج التوكن الجديد


2.1 الموقع الإلكتروني


ضمن قسم الأحدث، اختر أي زوج تداول جديد قادم ليتم توجيهك إلى صفحة التداول الخاصة به. في صفحة التداول، سيكون هناك عداد تنازلي في المنتصف يشير إلى وقت البدء عندما يصبح الزوج متاحًا للتداول.

أسفل العداد التنازلي، قم بتفعيل الزر بجانب ذكرني قبل الإدراج بـ 30 دقيقة لتفعيل تذكير بإدراج التوكن الجديد.


انقر على الزر > الموجود على اليمين لتخصيص إعدادات تذكير الإدراج، مثل تحديد الوقت الذي ترغب في ظهور التذكير فيه وطريقة الإشعار التي تفضلها.

على سبيل المثال، يمكنك اختيار تلقي تنبيه قبل الإدراج بـ 30 دقيقة، 10 دقائق، أو 3 دقائق، أو تحديد وقت تذكير مخصص وفقًا لتفضيلاتك.

تشمل طرق الإشعار المتاحة الإشعارات عبر التطبيق، إشعارات المنصة، وإشعارات سطح المكتب. للحصول على تعليمات مفصلة حول تمكين إشعارات سطح المكتب، يُرجى الرجوع إلى دليل كيفية تمكين إشعارات سطح المكتب في MEXC.


يرجى ملاحظة أنه إذا كنت قد قمت مسبقًا بتعيين تذكير ببدء التداول لزوج تداول معين وتم تفعيله، فلن تتمكن من تعيين تذكير جديد لنفس زوج التداول.

2.2 التطبيق


انقر على أي زوج من التوكن في القسم الجديد لإعادة توجيهك إلى صفحة تداول التوكن. في صفحة التداول، يمكنك عرض العد التنازلي لوقت بدء تداول التوكن.

أسفل العد التنازلي، قم بتبديل المفتاح بجوار ذكرني قبل الإدراج بـ30 دقيقة لتمكين الإشعار. يرجى ملاحظة أنه يجب عليك أولاً تمكين إشعارات MEXC على هاتفك لاستخدام ميزة التذكير هذه. بالنقر فوق تذكير قبل الإدراج، يمكنك تخصيص تذكير التداول.

يمكنك اختيار ضبط التذكير لمدة 30 دقيقة أو 10 دقائق أو 3 دقائق قبل بدء التداول، أو تخصيص الوقت وفقًا لتفضيلاتك. تتضمن طرق الإشعار حاليًا دفعات التطبيق والإشعارات وإشعارات سطح المكتب. يرجى ملاحظة أن إشعارات سطح المكتب متاحة فقط في إصدار الويب.


مرة أخرى، يرجى ملاحظة أنه إذا كنت قد قمت بتعيين تذكير بدء التداول لزوج تداول معين وتم تفعيله، فلن تتمكن من تعيين تذكير جديد لنفس زوج التداول.

إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات لا تقدم نصائح استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو استشارية أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها لا تشكل نصيحة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. يوفر تعلم MEXC المعلومات لأغراض مرجعية فقط ولا يشكل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المرتبطة واتخاذ الحيطة عند الاستثمار. لا تتحمل MEXC المسؤولية عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.


المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

كيفية الاقتراض والسداد باستخدام قروض MEXC

كيفية الاقتراض والسداد باستخدام قروض MEXC

قروض MEXC هو حل إقراض للعملات المشفرة قدمته MEXC. تسمح قروض MEXC للمستخدمين بضمان أحد أصول العملات المشفرة الخاصة بهم لاقتراض آخر يمكنهم استخدامه بعد ذلك للتداول الفوري أو المشتقات أو الاستثمار عالي ا

ما هو الفرق بين تداول العقود الفوري وتداول العقود الآجلة؟

ما هو الفرق بين تداول العقود الفوري وتداول العقود الآجلة؟

في MEXC، لا يستطيع MEXCers اكتساب العملات الرقمية من خلال التداول الفوري فحسب، بل يسعون أيضًا إلى تحقيق عوائد أعلى من خلال تداول العقود الآجلة بأقل رسوم في السوق ورافعة مالية تصل إلى 500x. إذن، ما هي

دليلك لقواعد تداول العقود الفورية الفعال في MEXC

دليلك لقواعد تداول العقود الفورية الفعال في MEXC

في تداول العقود الفورية للعملات المشفرة، بخلاف تحليل الأسعار واختيار الإستراتيجية، يعد فهم واتباع قواعد السوق لمنصة التداول أمرًا بالغ الأهمية. بالنسبة لمستخدمي MEXC، لا يمتلك كل زوج تداول حركة سعرية

حساب الرسوم في التداول الفوري

حساب الرسوم في التداول الفوري

قواعد حساب رسوم التداول الفورييتم خصم الرسوم من نفس العملة التي يتم تداولها في السوق. يتم حساب رسوم التداول بضرب حجم الصفقة في معدل الرسوم المطبق.رسوم التداول الفوري على منصة MEXC هي 0% للصانع و0.05%

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص