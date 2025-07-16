كيفية إعداد تذكيرات لإدراج التوكن الجديد

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت
في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس
1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو
1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا
قروض MEXC هو حل إقراض للعملات المشفرة قدمته MEXC. تسمح قروض MEXC للمستخدمين بضمان أحد أصول العملات المشفرة الخاصة بهم لاقتراض آخر يمكنهم استخدامه بعد ذلك للتداول الفوري أو المشتقات أو الاستثمار عالي ا
في MEXC، لا يستطيع MEXCers اكتساب العملات الرقمية من خلال التداول الفوري فحسب، بل يسعون أيضًا إلى تحقيق عوائد أعلى من خلال تداول العقود الآجلة بأقل رسوم في السوق ورافعة مالية تصل إلى 500x. إذن، ما هي
في تداول العقود الفورية للعملات المشفرة، بخلاف تحليل الأسعار واختيار الإستراتيجية، يعد فهم واتباع قواعد السوق لمنصة التداول أمرًا بالغ الأهمية. بالنسبة لمستخدمي MEXC، لا يمتلك كل زوج تداول حركة سعرية
قواعد حساب رسوم التداول الفورييتم خصم الرسوم من نفس العملة التي يتم تداولها في السوق. يتم حساب رسوم التداول بضرب حجم الصفقة في معدل الرسوم المطبق.رسوم التداول الفوري على منصة MEXC هي 0% للصانع و0.05%