كيفية تحديد وقف الخسارة في تداول العقود الآجلة





في تداول العقود الآجلة، تساعد وظيفة إيقاف الخسارة المتداولين على الحد من الخسائر والتحكم في المخاطر. بتحديد أسعار إيقاف الخسارة، يمكنك ضمان الخروج من الصفقات في الوقت المناسب عندما يتحرك السوق في اتجاه غير مواتٍ، وبالتالي تجنب المزيد من الخسائر.









في تداول العقود الآجلة، يشير إيقاف الخسارة إلى تنفيذ تداولات لإغلاق الصفقات والحد من الخسائر الإضافية عند وصول السعر إلى مستوى معين. في تداول العقود الآجلة، يُحدد إيقاف الخسارة عادةً عند سعر أو نسبة معينة. بمجرد أن يلامس سعر السوق نقطة إيقاف الخسارة المحددة أو يتجاوزها، تُنفذ الصفقة تلقائيًا.













يُحدد مبلغًا ثابتًا كنقطة إيقاف خسارة. على سبيل المثال، إذا فتحت صفقة في زوج عقود آجلة، يمكنك تحديد نقطة إيقاف خسارة، وبمجرد انخفاض سعر العقد الآجل إلى نقطة إيقاف الخسارة، سيتم إغلاق صفقتك تلقائيًا للحد من خسائرك.









يمكنك تحديد نسبة مئوية لإيقاف الخسارة بناءً على مدى تحمّلك للمخاطر. على سبيل المثال، يمكنك تحديد بيع تلقائي لأصل ما عندما ينخفض سعره بنسبة 10% عن سعر الشراء.









يمكنك استخدام المؤشرات الفنية لتحديد نقاط وقف الخسارة. على سبيل المثال، يمكنك استخدام مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة، وخطوط الدعم، وخطوط المقاومة، وغيرها لتحديد نقاط وقف الخسارة.









يُقسّم هذا نقطة وقف الخسارة إلى عدة مراحل، ويُخفّضها تدريجيًا. يُساعدك هذا على تعديل نقطة وقف الخسارة بمرونة أكبر خلال تقلبات السوق.













يشير الإغلاق السريع إلى تنفيذ التداولات استنادًا إلى سعر إغلاق الطرف المقابل وتنفيذ معاملات "أفضل 30 عرضًا": يمكن لطلب الإغلاق الخاص بك أن يتطابق بسرعة مع أسعار الطرف المقابل ضمن نطاق 30 عرضًا، مع تحويل أي جزء غير مكتمل متبقٍ تلقائيًا إلى طلب حد.









يجب عليك تعيين [السعر] (سعر السوق أو السعر الأخير) و[الكمية] (25%، 50%، 75%، و100%).









سيؤدي هذا إلى إلغاء جميع طلبات الحد وإغلاق جميع الصفقات التي تحتوي على طلبات السوق (وفقًا لظروف السوق، قد لا تكون عمليتك ناجحة بنسبة 100٪).









إن استخدام [سعر السوق] لإغلاق الصفقات الطويلة / [إغلاق الصفقات القصيرة] يمكن أن يحقق أيضًا غرض وقف الخسارة النشط.









نظرًا لأن إغلاق الصفقات الطويلة/القصيرة باستخدام [طلبات الحد] لا يمكن إكماله إلا عند السعر الأخير أو عند سعر أفضل من السعر الأخير (أي في سيناريو مربح)؛





لذلك، بعد فتح صفقة، فإن استخدام [طلب الحد] لإغلاق الصفقات لا يمكنه تحقيق غرض وقف الخسارة.





كما هو موضح في الرسم البياني أدناه: عند فتح صفقة طويلة في BTC/USDT، لا يمكن تنفيذ ضبط وقف الخسارة مع [طلب حد] ([سعر طلب] عند 65000 USDT) أقل من السعر الأخير (متوسط سعر التنفيذ عند 66972.7 USDT).













يمكنك تحديد سعر التشغيل بدقة، وسعر التنفيذ، والكمية (نسبة قابلة للتعديل)؛





يمكن تنفيذ طلبات الحد لإغلاق الطلبات الطويلة/القصيرة عند آخر سعر أو بسعر أفضل من السعر الأخير (أي في حالة الربح)، أو بسعر أقل من السعر الأخير (أي في حالة الخسارة).





كما هو موضح في الرسم البياني أدناه: عند فتح صفقة طويلة على زوج BTC/USDT، يتيح لك استخدام طلب التشغيل تحديد طلبات الإغلاق الطويلة والقصيرة؛ لذلك، عندما يكون متوسط سعر التشغيل أقل من متوسط سعر الافتتاح، يمكن أيضًا تنفيذ الطلب لتحقيق مستوى إيقاف الخسارة المحدد مسبقًا.













تتيح [طلبات المتحرك] ضبطًا دقيقًا لـ [تباين المسار] ([النسبة] أو [مسافة السعر]) و[الكمية] (نسبة قابلة للتعديل)؛





لا يمكن إتمام [طلبات الإيقاف المتحرك] لصفقات [إغلاق الطويل]/[إغلاق القصير] إلا بسعر أقل من السعر الأخير (أي في حالة الخسارة)؛





كما هو موضح في الرسم البياني أدناه: عند فتح صفقة بيع على زوج BTC/USDT، وبعد استخدام [طلب الإيقاف المتحرك]، تُنجز الصفقات الحالية بسعر أقل بنحو 10% من السعر الأخير (64924.7 USDT).

















طلبات [النشر فقط] تُشبه طلبات [الحد] لإغلاق الصفقات الطويلة/القصيرة: لا يُمكن إتمامها إلا عند آخر سعر أو بسعر أفضل من السعر الأخير (أي في حالة الربح)؛





لذلك، بعد فتح صفقة، لا يُمكن لإغلاقه بطلب [النشر فقط] أن يُحقق هدف إيقاف الخسارة؛





كما هو موضح في الرسم البياني أدناه: عند فتح صفقة طويلة على زوج BTC/USDT، يؤدي تحديد إيقاف الخسارة بطلب [النشر فقط] (سعر الطلب عند 65000 USDT) إلى إلغاء الطلب.









يمكن ضبط ميزتي [جني الأرباح] و[إيقاف الخسارة] قبل فتح الصفقة وتعديلهما بعد فتحها. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الاطلاع على: تحديد مستويات جني الأرباح ووقف الخسارة لتداول العقود الآجلة









على منصة تداول عقود MEXC الآجلة، يمكنك ضبط شروط إيقاف الخسارة وفقًا لتفضيلاتك في المخاطرة، واستراتيجياتك، وظروف السوق: عادةً ما يكون ذلك على شكل إعدادات السعر أو النسبة المئوية. كما يمكنك تنفيذ طلبات إيقاف الخسارة يدويًا لإغلاق الصفقات والحد من الخسائر. تساعد ميزة إيقاف الخسارة على التحكم في المخاطر ومنع تفاقم الخسائر. مع ذلك، في تداول العقود الآجلة الفعلي، قد تؤدي معنويات السوق المختلفة إلى سلوكيات مختلفة لإيقاف الخسارة: على سبيل المثال، عند وجود عوامل أساسية مواتية أو غير مواتية (مثل أخبار المجال)، قد يغلق المتداولون الصفقات القائمة بنشاط. لذلك، يجب اكتساب المزيد من تقنيات إيقاف الخسارة من خلال خبرة التداول الفعلية.







