كيفية تعديل معلمات الطلب الفوري

في التداول الفوري، يمكنك تعديل معلمات طلب الحد، بما في ذلك السعر وكمية الطلب. بعد تعديل معلمات الطلب بنجاح، سيتم إلغاء الطلب الأصلي، وسيقوم النظام بإنشاء طلب جديد. حاليًا، تنطبق هذه الوظيفة فقط على طلبات الحد في التداول الفوري.









1. في أسفل صفحة التداول الفوري، يمكنك رؤية قسم "الطلبات المفتوحة". انقر فوق رمز القلم الرصاص للطلب الذي ترغب في تعديله.









2. أدخل السعر والمبلغ الجديدين في النافذة المنبثقة، ثم انقر فوق [تأكيد].













1. انقر فوق [تداول] على الصفحة الرئيسية لتطبيق MEXC وانتقل إلى قسم "الطلبات المفتوحة" في الأسفل. انقر فوق رمز القلم الرصاص بجوار الطلب.









2. أدخل السعر والمبلغ الجديدين في النافذة المنبثقة، ثم انقر فوق [تأكيد].







