كيفية تعديل معلمات الطلب الفوري

في التداول الفوري، يمكنك تعديل معلمات طلب الحد، بما في ذلك السعر وكمية الطلب. بعد تعديل معلمات الطلب بنجاح، سيتم إلغاء الطلب الأصلي، وسيقوم النظام بإنشاء طلب جديد. حاليًا، تنطبق هذه الوظيفة فقط على طلبات الحد في التداول الفوري.

كيفية تعديل معلمات الطلب على الموقع الإلكتروني


1. في أسفل صفحة التداول الفوري، يمكنك رؤية قسم "الطلبات المفتوحة". انقر فوق رمز القلم الرصاص للطلب الذي ترغب في تعديله.


2. أدخل السعر والمبلغ الجديدين في النافذة المنبثقة، ثم انقر فوق [تأكيد].


كيفية تعديل معلمات الطلب على التطبيق


1. انقر فوق [تداول] على الصفحة الرئيسية لتطبيق MEXC وانتقل إلى قسم "الطلبات المفتوحة" في الأسفل. انقر فوق رمز القلم الرصاص بجوار الطلب.


2. أدخل السعر والمبلغ الجديدين في النافذة المنبثقة، ثم انقر فوق [تأكيد].


إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الخدمات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها ليست توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. (MEXC تعلم) هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل أي نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها والاستثمار بحذر. تستند جميع أنشطة الاستثمار الخاصة بالمستخدمين إلى قراراتهم المستقلة.


