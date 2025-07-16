كيفية التعرف على رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية





عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني (Email scams) هي نوع من الاحتيال يتم فيه خداع المستلمين لتقديم معلومات حساسة أو أموال عبر البريد الإلكتروني. في سوق العملات الرقمية، أصبحت هجمات التصيد الاحتيالي التي تُنفذ عبر البريد الإلكتروني أكثر شيوعًا. يجب على المستخدمين أن يكونوا يقظين ضد هذا النوع من الاحتيال، ويتوخوا الحذر مع الرسائل من مصادر غير معروفة، ويتجنبوا النقر على الروابط المشبوهة أو تنزيل المرفقات غير المألوفة لحماية أصولهم الشخصية.













غالبًا ما تنتحل رسائل التصيد الاحتيالي صفة منصة MEXC، وتحاول خداع المستخدمين للنقر على روابط ضارة، أو تسجيل الدخول إلى مواقع مقلدة، أو إدخال معلومات الحساب، مما يؤدي إلى سرقة أموالهم. بعض الرسائل تتضمن سكريبتات أو برامج خبيثة قد تمكّن المخترقين من الوصول إلى جهازك، وسرقة معلومات حساسة، أو حتى تحويل الأموال دون إذن.









قد تدّعي الرسائل الاحتيالية أن هناك مشكلة أمنية في حسابك وتحثك على التحقق من المعلومات أو تغيير كلمة السر فورًا. في الواقع، تهدف هذه الرسائل إلى الحصول على معلوماتك الحساسة. عند اتباع التعليمات وإعادة تعيين كلمة المرور، قد تتعرض للاختراق.









ينشئ المحتالون نطاقات وأسماء مرسلين مزيفة تشبه إلى حد كبير عناوين البريد الإلكتروني الرسمية لـMEXC لخداع المستخدمين. ومن خلال هذا التشابه الكبير، يتم خداع الضحايا للكشف عن معلوماتهم الشخصية.









تنشر رسائل التصيد الاحتيالي معلومات استثمارية كاذبة وتعد بعوائد عالية. وتغري المستخدمين بتحويل العملات الرقمية للمشاركة، مما يؤدي إلى فقدان الأصول.









تدّعي بعض الرسائل أن MEXC تُنظم فعالية جوائز، وأن على المستخدمين دفع مبلغ معين من العملات الرقمية للحصول على الجائزة.













إذا كانت لديك شكوك بشأن مصدر البريد الإلكتروني، يرجى نسخ عنوان المرسل والتحقق منه عبر القناة الرسمية للتحقق من MEXC. كما هو موضح في مثال الرسالة الاحتيالية أدناه، يكشف التحقق أن المرسل ليس من مصدر رسمي.









يرجى الملاحظة: قد تنتحل بعض الرسائل الاحتيالية أسماء أو عناوين بريد إلكتروني شرعية، مما يجعلها خادعة بشكل خاص. لتعزيز أمان حسابك، نوصي بشدة باستخدام خدمات بريد إلكتروني موثوقة مثل Gmail أو Outlook أو Yandex، حيث توفر هذه المنصات ميزات أمان متقدمة يمكنها تحديد الرسائل المشبوهة وتصفيتها تلقائيًا، مما يقلل من مخاطر الاحتيال.









بمجرد تفعيل رمز مكافحة التصيد ، ستظهر جميع الرسائل التي تصلك من MEXC مع هذا الرمز. إذا كان الرمز مفقودًا أو غير صحيح، فقد تكون الرسالة من محتالين.









قم بتفعيل المصادقة الثنائية لزيادة أمان حسابك الشخصي. احرص على تحديث جهازك وبرامجك باستمرار، وتجنب النقر على روابط مجهولة أو تنزيل برامج غير مألوفة لحماية أصولك.









في عالم العملات الرقمية، فإن حماية أصولك ومنع الهجمات يتطلب يقظة دائمة. لن تطلب منك MEXC أبدًا تحويل أصول إلى عناوين غير معروفة. قبل اتباع أي تعليمات من رسالة مشبوهة، تحقق جيدًا من صحة محتواها. لن يطلب موظفو MEXC الرسميون معلومات حسابك أو كلمة السر أو أي معلومات خاصة بأي شكل. إذا استلمت رسالة من هذا النوع، توخّ الحذر لتجنب خسارة الأصول.









إذا استلمت رسالة بريد إلكتروني مشبوهة، يمكنك التواصل مع فريق خدمة عملاء MEXC للتحقق مما إذا كانت الرسالة رسمية لتجنب خسارة محتملة.





إخلاء مسؤولية: لا تحتوي هذه المعلومات على نصائح استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو استشارية، كما أنها لا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم "تعلم MEXC" هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تُعدّ نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر، واتخاذ الحيطة عند الاستثمار. المنصة غير مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.