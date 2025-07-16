كيفية إيداع الكريبتو في منصة MEXC (الموقع الإلكتروني)





إذا كان لديك عملات مشفرة في محافظ أو منصات أخرى، فيمكنك اختيار تحويلها إلى منصة MEXC للتداول.









الخطوة 1: افتح متصفحك وقم بتسجيل الدخول إلى موقع MEXC الرسمي بالنقر فوق [تسجيل الدخول] في الزاوية اليسرى العليا. بعد تسجيل الدخول، انقر فوق [المحفظة] في الزاوية اليسرى العليا وحدد [العقود الفورية].









الخطوة 2: انقر على [إيداع] على الجانب الأيسر.









الخطوة 3: حدد العملة المشفرة والشبكة المستخدمة في الإيداع، ثم انقر فوق [انقر لإنشاء العنوان]. لنأخذ إيداع توكن MX باستخدام شبكة ERC20 كمثال. انسخ عنوان إيداع MEXC والصقه على منصة السحب.





تأكد من أن الشبكة التي تختارها تتطابق مع الشبكة التي اخترتها على منصة السحب الخاصة بك. إذا اخترت الشبكة الخاطئة، فقد تفقد أموالك ولن تتمكن من استردادها.





تختلف رسوم المعاملات باختلاف الشبكات المختلفة. يمكنك اختيار شبكة ذات رسوم أقل لعمليات السحب.









بالنسبة لشبكات معينة مثل EOS، ستحتاج إلى تقديم Memo بالإضافة إلى العنوان عند إجراء الإيداعات. وإلا فلن يتم اكتشاف عنوانك.









دعونا نستخدم محفظة MetaMask كمثال لإظهار كيفية سحب توكن MX إلى منصة MEXC.





الخطوة 4: في محفظة MetaMask الخاصة بك، حدد [إرسال].









قم بلصق عنوان الإيداع المنسوخ في حقل عنوان السحب في MetaMask، وتأكد من تحديد نفس الشبكة كعنوان الإيداع الخاص بك.









الخطوة 5: أدخل المبلغ الذي تريد سحبه ثم انقر فوق [التالي].









راجع مبلغ السحب توكن MX، وتحقق من رسوم المعاملات الحالية على الشبكة، وتأكد من صحة جميع المعلومات، ثم انقر فوق [تأكيد] لإكمال السحب إلى منصة MEXC. سيتم إيداع أموالك في حساب MEXC الخاص بك قريبًا.



