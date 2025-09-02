كيفية إيداع الكريبتو في منصة MEXC (التطبيق)





إذا كان لديك كريبتو في محافظ أو منصات أخرى، فيمكنك اختيار تحويلها إلى منصة MEXC للتداول.









الخطوة 1: افتح تطبيق MEXC على هاتفك المحمول وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك. انقر على [المحفظة] في الزاوية اليسرى السفلية.









الخطوة 2: اضغط على [إيداع].









في شريط البحث، أدخل الكريبتو الذي تريد إيداعه. في هذا المثال، سنختار MX Token. حدد "MX Token" في نتائج البحث.









الخطوة 3: حدد الشبكة.









تأكد من أن الشبكة التي تختارها تتطابق مع الشبكة التي اخترتها على منصة السحب الخاصة بك. إذا اخترت الشبكة الخاطئة، فقد تفقد أموالك ولن تتمكن من استردادها.





تختلف رسوم المعاملات باختلاف الشبكات المختلفة. يمكنك اختيار شبكة ذات رسوم أقل لعمليات السحب.





في هذا المثال، سنختار ERC20. انقر على [ERC20].









الخطوة 4: انقر فوق [انقر لتوليد العنوان] وتحقق من الشبكة وعنوان الإيداع. انسخ عنوان إيداع MEXC والصقه على منصة السحب.





إذا كان شخص آخر يقوم بإيداع أموال لك، فيمكنك أيضًا اختيار النقر فوق [حفظ كصورة] أو [مشاركة العنوان] لمشاركة العنوان أو الصورة مع الشخص الآخر.









بالنسبة لشبكات معينة مثل EOS، ستحتاج إلى تقديم مذكرة بالإضافة إلى العنوان عند إجراء الإيداعات. وإلا فلن يتم اكتشاف عنوانك.









دعونا نستخدم محفظة MetaMask كمثال لإظهار كيفية سحب توكن MX إلى منصة MEXC.





الخطوة 5: الصق عنوان الإيداع المنسوخ في حقل عنوان السحب في MetaMask، وتأكد من تحديد نفس الشبكة كعنوان الإيداع الخاص بك. انقر فوق [التالي].









الخطوة 6: أدخل المبلغ الذي تريد سحبه ثم اضغط على [التالي].









راجع عنوان السحب والشبكة، وتحقق من رسوم المعاملات الحالية للشبكة، وتأكد من صحة جميع المعلومات، ثم انقر فوق [إرسال] لإكمال السحب إلى منصة MEXC. سيتم إيداع أموالك في حساب MEXC الخاص بك قريبًا.



