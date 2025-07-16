كيفية ربط محفظة خارجية بحساب +MEXC DEX الخاص بك





منصة +MEXC DEX هو مجمّع تداول لامركزي (DEX Aggregator) يدمج عدة منصات DEX لتقديم أفضل مسارات التداول للمستخدمين، مما يقلل من الانزلاق السعري ويُحسّن من تكاليف التداول.





في الوقت الحالي، يدعم +MEXC DEX التسجيل والاتصال باستخدام المحافظ الخارجية. ستوضح هذه المقالة الخطوات المحددة باستخدام إصدار الويب كمثال. العملية على التطبيق مشابهة.









الويب: يرجى تثبيت إضافة المحفظة في متصفحك مسبقًا. إذا لم تكن مثبتة بعد، انتقل إلى Chrome Web Store لتحميلها وتثبيتها. (ملاحظة: يُوصى باستخدام Google Chrome.)





التطبيق: يرجى تثبيت تطبيق المحفظة على جهازك المحمول مسبقًا. إذا لم يكن مثبتًا بعد، قم بتنزيله من App Store أو Google Play.





قد تختلف أنواع المحافظ المدعومة في إصدار الويب والتطبيق. يرجى الرجوع إلى المحافظ المدعومة المعروضة على الواجهة المعنية.













ربط المحفظة، ثم اختر إضافة المحفظة المثبتة مثل MetaMask. افتح صفحة +MEXC DEX وانقر على، ثم اختر إضافة المحفظة المثبتة مثل MetaMask.









انقر على ربط.









انقر على تأكيد.









بعد نجاح التوقيع، انقر على ربط الحساب الحالي.









بعد النقر على ربط الحساب الحالي، ستظهر نافذة منبثقة لتسجيل الدخول. أدخل الحساب وكلمة السر لحساب MEXC الموجود لديك، ثم انقر على تسجيل الدخول. أكمل تحقق المصادقة الثنائية (2FA) لربط حسابك بالمحفظة بنجاح.









ربط المحفظة، واختر إضافة المحفظة التي قمت بتثبيتها مسبقًا، مثل MetaMask. افتح صفحة +MEXC DEX ، انقر على، واختر إضافة المحفظة التي قمت بتثبيتها مسبقًا، مثل MetaMask.









انقر على ربط المحفظة.









انقر على تأكيد.









بعد نجاح التوقيع، انقر على إنشاء حساب جديد.









بعد النقر على إنشاء حساب جديد، سيقوم النظام بتعيين رقم UID وعنوان محفظة لك. بمجرد إيداع العملة المشفرة المقابلة في المحفظة، يمكنك بدء التداول على السلسلة (On-Chain Trading).









مرر مؤشر الماوس فوق أيقونة المحفظة في شريط التنقل العلوي لصفحة +MEXC DEX، وسترى عنوان الحساب المقابل للشبكة الحالية.









يمكنك أيضًا النقر على أصول للدخول إلى صفحة النظرة العامة، ثم النقر على إستلم والتبديل بين الشبكات المختلفة لعرض عناوين الحساب المقابلة لكل شبكة.









