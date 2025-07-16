كيفية حساب حجم صفقة العقود الآجلة





"الصفقة" هو مصطلح شائع في التداول المالي، وله معاني مختلفة في سياقات مختلفة. في سوق تداول العقود الآجلة، تشير الصفقة على وجه التحديد إلى كمية العقود الآجلة المشتراة أو المباعة. بالنسبة للمشترين الذين يتخذون صفقات طويلة، يُطلق عليه الاحتفاظ بصفقة طويلة، وبالنسبة للبائعين الذين يتخذون صفقات قصيرة، يُطلق عليه الاحتفاظ بصفقة قصيرة. قبل حساب حجم الصفقة، نحتاج إلى فهم أساسي لمفاهيم الصفقات الطويلة والقصيرة.









يشير الاحتفاظ بصفقة طويلة الأجل إلى موقف يعتقد فيه المتداول أن السوق من المرجح أن يرتفع في المستقبل. وبالتالي، فإنهم يتخذون صفقة طويلة الأجل، ويشترون صفقة (كمية محددة من عقود الآجلة) تعرف باسم الصفقة الطويلة الأجل. بعد الشراء بسعر معين، ينتظر المتداولون ارتفاع السعر إلى مستواه المستهدف قبل بيع الصفقة لتحقيق الربح.





من ناحية أخرى، يحدث الاحتفاظ بصفقة قصيرة عندما يعتقد المتداول أن السوق من المرجح أن ينخفض في المستقبل. في هذه الحالة، يقومون بالبيع القصير، وبيع صفقة (كمية محددة من العقود الآجلة) المعروف باسم الصفقة القصيرة. بعد البيع بسعر معين، ينتظر المتداولون انخفاض السعر إلى الهدف المطلوب قبل إعادة شراء الصفقة لتحقيق الربح.









تتضمن إدارة المخاطر الاستعداد لاحتمال الفشل في أي صفقة. على سبيل المثال، بعد الاحتفاظ بصفقة طويلة، إذا انخفض السوق فجأة، فأنت بحاجة إلى تحديد سعر الخروج. الخروج بهذا السعر المحدد مسبقًا، حتى لو كان يعني قبول الخسارة، يحدد مقدار المال الذي أنت على استعداد للمخاطرة به - يشار إلى هذا بمبلغ المخاطرة. يعد تحمل الخسائر حتى هذا المبلغ أمرًا ضروريًا لأنه يقلل من المخاطر، ويمنع حسابك من تحمل خسائر تتجاوز ما يمكنك تحمله.





يعتمد تحديد سعر الخروج على مبادئ واستراتيجيات التداول الفردية، والتي يمكن أن تختلف من شخص لآخر. يدور حول أساليب التداول الخاصة بك وفهمك لمتى حقق السوق تحولًا كبيرًا، مما يدفعك إلى الخروج لتقليص خسائرك. من الأهمية بمكان ملاحظة أن الفرق بين سعر الخروج وسعر الدخول، وكذلك النسبة المطلقة بين أسعار الدخول، تُعرف بمستوى وقف الخسارة.





على الرغم من اختلاف أساليب التداول بين الأفراد، فإن معظم المتداولين يحددون مستويات المخاطرة لديهم بين 0.5% إلى 2% من رصيد حسابهم. وهذا يعني أن مقدار المخاطرة لكل صفقة يتم تحديده بين 0.5% إلى 2% من إجمالي رأس المال. وبذلك، حتى في حالة الخسائر، هناك فرصة للتعافي أو تحقيق أرباح لاحقة.





في أسواق التداول المالي التقليدية، يتم تبني مبدأ الاستثمار بنسبة 1% بشكل شائع، مما يسمح بحد أقصى للمخاطر بنسبة 1% لكل صفقة. على سبيل المثال، إذا كان حجم حسابك 10,000$، فيمكنك تحمل مبلغ مخاطرة قدره 100$ لكل تداول.









الصيغة لحساب حجم الصفقة هي كما يلي: حجم الصفقة = مبلغ المخاطرة / مستوى وقف الخسارة،

حيث مبلغ المخاطرة = حجم الصفقة * مستوى المخاطرة، ومستوى وقف الخسارة = |(سعر الدخول - سعر الخروج)| / سعر الدخول.





لنفترض أن لدينا 10,000$ في حسابنا، ومستوى المخاطرة هو 1%. لذا، فإن مبلغ المخاطرة هو 100$.

لنفترض أننا نريد بيع البيتكوين بصفقة قصيرة عند 26,000$، مع تحديد سعر الخروج عند وقف الخسارة عند 27,000$، وهو ما يمثل مستوى وقف خسارة بنسبة 3.8%. في هذا السيناريو، سيكون حجم الصفقة 100$ / 0.038 = 2,631$.

وبالمثل، إذا قمنا بالشراء عند 26,000$ بسعر خروج عند وقف الخسارة عند 25,000$، أيضًا عند مستوى وقف خسارة بنسبة 3.8%، فسيظل حجم الصفقة 2,631$.





لذلك، يجب تحديد حجم صفقتنا عند 2,631$. إذا وصل سعر البيتكوين إلى سعر وقف الخسارة القصير لدينا وهو 27,000$ أو سعر وقف الخسارة الطويل لدينا وهو 25,000$، فسوف نتكبد خسارة قدرها 100$.



