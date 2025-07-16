"الصفقة" هو مصطلح شائع في التداول المالي، وله معاني مختلفة في سياقات مختلفة. في سوق تداول العقود الآجلة، تشير الصفقة على وجه التحديد إلى كمية العقود الآجلة المشتراة أو المباعة. بالنسبة للمشترين الذين "الصفقة" هو مصطلح شائع في التداول المالي، وله معاني مختلفة في سياقات مختلفة. في سوق تداول العقود الآجلة، تشير الصفقة على وجه التحديد إلى كمية العقود الآجلة المشتراة أو المباعة. بالنسبة للمشترين الذين
تعلم/دليل المبتدئين/العقود الآجلة/كيفية حساب ...عقود الآجلة

كيفية حساب حجم صفقة العقود الآجلة

7/16/2025MEXC
0m
#المتقدم#العقود الآجلة

"الصفقة" هو مصطلح شائع في التداول المالي، وله معاني مختلفة في سياقات مختلفة. في سوق تداول العقود الآجلة، تشير الصفقة على وجه التحديد إلى كمية العقود الآجلة المشتراة أو المباعة. بالنسبة للمشترين الذين يتخذون صفقات طويلة، يُطلق عليه الاحتفاظ بصفقة طويلة، وبالنسبة للبائعين الذين يتخذون صفقات قصيرة، يُطلق عليه الاحتفاظ بصفقة قصيرة. قبل حساب حجم الصفقة، نحتاج إلى فهم أساسي لمفاهيم الصفقات الطويلة والقصيرة.

1. ما هي الصفقات الطويلة والقصيرة؟


يشير الاحتفاظ بصفقة طويلة الأجل إلى موقف يعتقد فيه المتداول أن السوق من المرجح أن يرتفع في المستقبل. وبالتالي، فإنهم يتخذون صفقة طويلة الأجل، ويشترون صفقة (كمية محددة من عقود الآجلة) تعرف باسم الصفقة الطويلة الأجل. بعد الشراء بسعر معين، ينتظر المتداولون ارتفاع السعر إلى مستواه المستهدف قبل بيع الصفقة لتحقيق الربح.

من ناحية أخرى، يحدث الاحتفاظ بصفقة قصيرة عندما يعتقد المتداول أن السوق من المرجح أن ينخفض في المستقبل. في هذه الحالة، يقومون بالبيع القصير، وبيع صفقة (كمية محددة من العقود الآجلة) المعروف باسم الصفقة القصيرة. بعد البيع بسعر معين، ينتظر المتداولون انخفاض السعر إلى الهدف المطلوب قبل إعادة شراء الصفقة لتحقيق الربح.

2. ما هي إدارة المخاطر؟


تتضمن إدارة المخاطر الاستعداد لاحتمال الفشل في أي صفقة. على سبيل المثال، بعد الاحتفاظ بصفقة طويلة، إذا انخفض السوق فجأة، فأنت بحاجة إلى تحديد سعر الخروج. الخروج بهذا السعر المحدد مسبقًا، حتى لو كان يعني قبول الخسارة، يحدد مقدار المال الذي أنت على استعداد للمخاطرة به - يشار إلى هذا بمبلغ المخاطرة. يعد تحمل الخسائر حتى هذا المبلغ أمرًا ضروريًا لأنه يقلل من المخاطر، ويمنع حسابك من تحمل خسائر تتجاوز ما يمكنك تحمله.

يعتمد تحديد سعر الخروج على مبادئ واستراتيجيات التداول الفردية، والتي يمكن أن تختلف من شخص لآخر. يدور حول أساليب التداول الخاصة بك وفهمك لمتى حقق السوق تحولًا كبيرًا، مما يدفعك إلى الخروج لتقليص خسائرك. من الأهمية بمكان ملاحظة أن الفرق بين سعر الخروج وسعر الدخول، وكذلك النسبة المطلقة بين أسعار الدخول، تُعرف بمستوى وقف الخسارة.

على الرغم من اختلاف أساليب التداول بين الأفراد، فإن معظم المتداولين يحددون مستويات المخاطرة لديهم بين 0.5% إلى 2% من رصيد حسابهم. وهذا يعني أن مقدار المخاطرة لكل صفقة يتم تحديده بين 0.5% إلى 2% من إجمالي رأس المال. وبذلك، حتى في حالة الخسائر، هناك فرصة للتعافي أو تحقيق أرباح لاحقة.

في أسواق التداول المالي التقليدية، يتم تبني مبدأ الاستثمار بنسبة 1% بشكل شائع، مما يسمح بحد أقصى للمخاطر بنسبة 1% لكل صفقة. على سبيل المثال، إذا كان حجم حسابك 10,000$، فيمكنك تحمل مبلغ مخاطرة قدره 100$ لكل تداول.

3. كيفية حساب حجم الصفقة


الصيغة لحساب حجم الصفقة هي كما يلي: حجم الصفقة = مبلغ المخاطرة / مستوى وقف الخسارة،
حيث مبلغ المخاطرة = حجم الصفقة * مستوى المخاطرة، ومستوى وقف الخسارة = |(سعر الدخول - سعر الخروج)| / سعر الدخول.

لنفترض أن لدينا 10,000$ في حسابنا، ومستوى المخاطرة هو 1%. لذا، فإن مبلغ المخاطرة هو 100$.
لنفترض أننا نريد بيع البيتكوين بصفقة قصيرة عند 26,000$، مع تحديد سعر الخروج عند وقف الخسارة عند 27,000$، وهو ما يمثل مستوى وقف خسارة بنسبة 3.8%. في هذا السيناريو، سيكون حجم الصفقة 100$ / 0.038 = 2,631$.
وبالمثل، إذا قمنا بالشراء عند 26,000$ بسعر خروج عند وقف الخسارة عند 25,000$، أيضًا عند مستوى وقف خسارة بنسبة 3.8%، فسيظل حجم الصفقة 2,631$.

لذلك، يجب تحديد حجم صفقتنا عند 2,631$. إذا وصل سعر البيتكوين إلى سعر وقف الخسارة القصير لدينا وهو 27,000$ أو سعر وقف الخسارة الطويل لدينا وهو 25,000$، فسوف نتكبد خسارة قدرها 100$.

إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصيحة بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الخدمات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم "تعلم MEXC" معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وممارسة الحذر عند الاستثمار. المنصة ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.


المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

دليل عقود MEXC الآجلة | استراتيجيات التداول بالرافعة المالية وإدارة المخاطر

دليل عقود MEXC الآجلة | استراتيجيات التداول بالرافعة المالية وإدارة المخاطر

مع تسارع وتيرة تداول السوق وتزايد تنوع استراتيجيات المستخدمين، أصبحت أدوات التداول عالية الرافعة المالية عنصرًا أساسيًا للمستثمرين المحترفين الذين يسعون إلى تحسين كفاءة رأس المال. تقدم MEXC رافعة مالي

استراتيجيات تداول العقود الآجلة المتقدمة في MEXC: جني الأرباح لتثبيت المكاسب

استراتيجيات تداول العقود الآجلة المتقدمة في MEXC: جني الأرباح لتثبيت المكاسب

عند تداول العقود الآجلة، فإن فتح صفقة بنجاح هو نصف المعركة فقط. مفتاح تحديد نجاح التداول يكمن في إغلاقه بشكل فعال: تأمين الأرباح العائمة على دفاتر الطلبات إلى مكاسب محققة. يفوت العديد من المتداولين ال

شرح الرافعة المالية في العقود الآجلة: استراتيجيات التداول وإدارة المخاطر

شرح الرافعة المالية في العقود الآجلة: استراتيجيات التداول وإدارة المخاطر

هم كيفية عمل الرافعة المالية، ومتى يجب استخدام مستويات مختلفة منها، وكيفية إدارة المخاطر المرتبطة بها، هو أمر ضروري لأي مشارك في السوق. يقدم هذا المقال نظرة متعمقة على أساسيات الرافعة المالية في عقود

فهم أسعار تمويل MEXC: وداعًا للتكاليف الخفية في تداول العقود الآجلة

فهم أسعار تمويل MEXC: وداعًا للتكاليف الخفية في تداول العقود الآجلة

هل سبق لك أن واجهت هذا؟ توقعتَ اتجاه السوق بشكل صحيح في تداول العقود الآجلة، ومع ذلك استمرت أرباحك في التقلص، أو انخفض رصيدك بشكل غامض؟ قد يكون السبب شيئًا يغفل عنه معظم المبتدئين: معدل التمويل.في تدا

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص