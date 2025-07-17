في سوق مشتقات العملات المشفرة، يُعدّ تتبع تدفقات رأس المال وبيانات الأرباح والخسائر (PNL) في الوقت الفعلي أمرًا بالغ الأهمية لأي متداول عقود آجلة يسعى إلى العمل بانضباط ودقة. صُممت ميزة بيان العقود الفي سوق مشتقات العملات المشفرة، يُعدّ تتبع تدفقات رأس المال وبيانات الأرباح والخسائر (PNL) في الوقت الفعلي أمرًا بالغ الأهمية لأي متداول عقود آجلة يسعى إلى العمل بانضباط ودقة. صُممت ميزة بيان العقود ال
تعلم/دليل المبتدئين/العقود الآجلة/بيان العقود... لمنصة MEXC

بيان العقود الآجلة: دليل شامل لإدارة الأصول في العقود الآجلة لمنصة MEXC

7/17/2025MEXC
0m
#الأساسي#العقود الآجلة#المبتدئون
Bitcoin
BTC$103,453.31-1.63%

في سوق مشتقات العملات المشفرة، يُعدّ تتبع تدفقات رأس المال وبيانات الأرباح والخسائر (PNL) في الوقت الفعلي أمرًا بالغ الأهمية لأي متداول عقود آجلة يسعى إلى العمل بانضباط ودقة. صُممت ميزة بيان العقود الآجلة في MEXC خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدمين المهنية لمراجعة الأصول وتحسين الاستراتيجيات. تتيح هذه الأداة للمستخدمين تتبع جميع التدفقات الداخلة والخارجة في حسابات العقود الآجلة الخاصة بهم بشكل شامل، وتحديد مصادر الأرباح والخسائر بسرعة، وبناء نظام إدارة أصول أكثر فعالية. تقدم هذه المقالة دليلًا شاملًا لميزة "بيان العقود الآجلة"، يشمل تعريفها ومزاياها وكيفية استخدامها وتطبيقاتها العملية.

بيان العقود الآجلة في MEXC هو وحدة مخصصة مصممة لتتبع تدفقات رأس المال في حساب العقود الآجلة الخاص بك. يركز على السجلات المالية التفصيلية لكل صفقة مُنجزة، بما في ذلك الإيداعات والسحوبات، وإيرادات الربح والخسارة المحققة، ورسوم التداول، وعمليات التصفية، وعمليات التخفيض التلقائي للديون. تُمكّن هذه الميزة المستخدمين من إجراء مراجعات آنية وتحليلات دقيقة، مما يُساعد على تحسين استراتيجيات التداول وتحسين الأداء العام. بخلاف علامة تبويبالطلبات، التي تُركز على وضع الطلبات والبيانات المُنفذة، يُركز بيان العقود الآجلة على تدفقات الأموال الفعلية وسجلات إيرادات الربح والخسارة داخل الحساب. على سبيل المثال، أثناء إغلاق الصفقة أو التصفية أو دفع الرسوم، يُمكن للمستخدمين رؤية الطابع الزمني والمبلغ ونوع المعاملة والمصدر المُحدد لكل تدفق رأس مال في بيان العقود الآجلة. تُعد هذه الأداة قيّمة بشكل خاص لتحليل التداول التاريخي، وتقييم الاستراتيجيات، وإدارة المخاطر.

2. الفرق بين بيان وطلبات العقود الآجلة


على الرغم من أن كلتا الأداتين تندرجان ضمن أداة حساب العقود الآجلة، إلا أنهما تخدمان أغراضًا مختلفة وتركزان على أنواع مميزة من المعلومات.

يعتمد بيان العقود الآجلة على منظور مالي، ويوفر رؤية شاملة للصفقات المنجزة. ويسجل جميع تحركات الأموال الفعلية في حساب العقود الآجلة، مثل PNL والرسوم والتحويلات، مما يُسهّل على المستخدمين إدارة الأصول وحساب تكاليف التداول بدقة.

في المقابل، تُقدم علامة تبويب "الطلبات" منظورًا تداوليًا، حيث تعرض سجلًا لنشاط الطلبات. يشمل ذلك الطلبات المفتوحة الحالية، والأسعار المُنفذة، وحالة الطلب، وغيرها. تُساعد هذه العلامة المستخدمين على مراجعة استراتيجيات التداول وإجراء تعديلات تكتيكية بناءً على سلوك الطلبات التاريخي.


مقارنة الوظائف
بيان العقود الآجلة

الطلبات
الغرض الأساسي

عرض حركة الأصول وتفاصيل PNL
عرض حالة الطلب وسجل التداول
التركيز على البيانات
تدفقات رأس المال، والرسوم، والتصفية، وما إلى ذلك.
الطلبات المفتوحة، سجل التداول، وما إلى ذلك.
الميزة الرئيسية

يدعم إدارة الأصول وتحليل PNL
يدعم مراجعة الاستراتيجية وتعديلات التداول

باختصار، يساعدك بيان العقود الآجلة على تتبع أين تذهب أموالك، بينما تساعدك الطلبات على فهم كيفية تطور صفقاتك.

3. المزايا الرئيسية لبيان العقود الآجلة


بالنسبة لمتداولي العقود الآجلة، يُعد فهم PNL على مستوى الحساب، وهيكل التكلفة، والتعرض للمخاطر أمرًا أساسيًا لتحسين الاستراتيجيات ورفع كفاءة رأس المال. تُعد ميزة بيان العقود الآجلة من MEXC أداة احترافية مصممة لتلبية هذه الاحتياجات. تتجلى مزاياها الأساسية في الجوانب الثلاثة التالية:

3.1 واجهة نظيفة وعرض بيانات واضح


مقارنةً بصفحة الطلبات، التي تحتوي على بيانات كثيفة ومجموعة واسعة من الأبعاد، يُركز بيان العقود الآجلة على تدفقات رأس المال المُنجزة، مُسلِّطًا الضوء على البيانات المالية الرئيسية من خلال تصنيف مُنظَّم. يُمكن للمستخدمين بسهولة الاطلاع على جميع المعاملات خلال الثلاثين يومًا الماضية في لمحة واحدة، بما في ذلك التفاصيل المهمة مثل وقت المعاملة، والرسوم، ونوع المعاملة، والرمز، والمبلغ، والاتجاه. وهذا يُحسِّن الكفاءة بشكل كبير ويُحسّن تجربة المستخدم بشكل عام.

مسار التنقل: المحفظة ← العقود الآجلة ← كشف بيان العقود الآجلة. يدعم التصفية حسب نطاق التاريخ، والتوكن، ونوع المعاملة، مما يتيح للمستخدمين تحديد السجل المطلوب بسرعة.

3.2 فئات منظمة جيدًا تركز على المقاييس الرئيسية


تُصنّف ميزة بيان العقود الآجلة تغيرات الأصول حسب نوع المعاملة، مُقدّمةً إطارًا تحليليًا واضحًا وعمليًا يُركّز على أهم المؤشرات للمتداولين، وأداء الأرباح والخسائر، وتكاليف رأس المال. وتغطي أربع فئات أساسية:

رسوم التداول

تتضمن كل عملية تداول مستقبلية يتم تنفيذها رسومًا، والتي يمكن أن تصبح تكلفة كبيرة للمتداولين ذوي التردد العالي. على سبيل المثال، إذا فتح مستخدم مركز تداول BTCUSDT بقيمة 1 دولار أمريكي بسعر السوق، مع مبلغ مُعبأ قدره 10,000 دولار أمريكي، ورسوم بنسبة 0.02%، فسيتم خصم 2 دولار أمريكي من الفاتورة كرسوم تداول. يمكن للمستخدمين الانتقال إلى بيان العقود الآجلة ← نوع المعاملة ← رسوم التداول للاطلاع على تفاصيل الخصم، مما يُتيح حسابات أرباح أكثر دقة.

معدل المحقق من الصفقات المغلقة

يُسجِّل هذا البند الربح أو الخسارة الفعليين لكل صفقة مغلقة، وهو مقياس أساسي لتقييم فعالية استراتيجية التداول. على سبيل المثال، إذا فتح مستخدم صفقة ETHUSDT طويلة بسعر 2,500 USDT وأغلقت الصفقة عند 2,600 USDT، فسيُسجِّل بيان العقود الآجلة تلقائيًا صافي الربح المُحقَّق +100 USDT (بعد خصم الرسوم). يُساعد هذا المستخدمين على فهم صافي الربح لكل صفقة بدقة وتحسين استراتيجيات الدخول والخروج.

التصفية

إذا انخفض هامش حساب العقود الآجلة عن مستويات الصيانة، فقد يُفعّل النظام التصفية أو التخفيض التلقائي للرافعة المالية (ADL). تُسجّل هذه الأحداث بوضوح في كشف بيان العقود الآجلة. على سبيل المثال، إذا فشل المستخدم في إيقاف الخسارة خلال فترة انخفاض حاد في السوق، وتمت تصفية صفقة BTC طويلة، فسيعرض كشف البيان قيد تصفية، يتضمن الوقت، ومبلغ PNL، وسعر التصفية، مما يُمكّن المستخدم من مراجعة مسار إدارة المخاطر.

تخفيض الرافعة المالية تلقائيًا (ADL)

خلال ظروف السوق القاسية أو فترات الرافعة المالية العالية في ظل الهامش المتبادل، قد يُخفّض النظام تلقائيًا مراكز المستخدم ويُعيد تخصيصها للأطراف المقابلة لتجنب الأرصدة السالبة. يُسمى هذا التخفيض التلقائي للرافعة المالية (ADL). على سبيل المثال، إذا كان المستخدم يمتلك صفقة قصيرة عالية العائد وخاضعًا لتخفيض تلقائي للرافعة المالية بنسبة 50% بسبب تصفية الطرف المقابل، فسيُظهر بيان العقود الآجلة قيدًا في تخفيض تلقائي للرافعة المالية، يتضمن الكمية المخفضة والطابع الزمني والتأثير على PNL، مُعلمًا المستخدم بأن صفقته قد تم تعديلها بشكل سلبي.

من خلال هذه السجلات المُصنّفة والمُفصّلة، يحصل المستخدمون على رؤية شاملة للتكلفة الحقيقية ونتائج كل صفقة. يُتيح هذا تحليلًا أعمق لسلوك التداول، وتحديد نقاط القوة والضعف، ويرسي الأساس لبناء استراتيجيات أكثر ثباتًا.

4. كيفية استخدام ميزة بيان العقود الآجلة


4.1 على الموقع الإلكتروني


قم بتسجيل الدخول إلى MEXC وانتقل إلى المحفظة ← العقود الآجلة ← بيان العقود الآجلة للوصول إلى الميزة.



*BTN-عرض بيان العقود الآجلةt&BTNURL=https://www.mexc.com/assets/bill-future*

4.2 على التطبيق


افتح تطبيق MEXC وانتقل إلى المحفظة ← العقود الآجلة ← بيان العقود الآجلة للوصول إلى الميزة.


4.3 نظرة عامة على الميزات


جميع البيانات: يعرض جميع سجلات تدفق رأس المال خلال الثلاثين يومًا الماضية افتراضيًا، مرتبة ترتيبًا زمنيًا.
فلتر نوع المعاملة: يتيح للمستخدمين عرض سجلات مُفصَّلة لفئات مُحددة، مثل رسوم التداول أو PNL المحقق.
رسوم التمويل: يعرض جميع مدفوعات التمويل المُتكبَّدة أثناء الاحتفاظ بالصفقات. على سبيل المثال، إذا كان لدى المستخدم صفقة طويلة لعقود BTCUSDT الدائمة، وكان معدل التمويل الحالي +0.01%، فسيخصم النظام تلقائيًا المبلغ المُقابل من حساب المستخدم في وقت تسوية التمويل المُجدوَّل.
تحويلات الأموال: يُسجِّل تحويلات الأصول بين حسابات العقود الفورية والآجلة (باستثناء المكافآت أو العلاوات).

4.4 ملاحظات

- استعلامات البيانات مدعومة للمعاملات خلال الثلاثين يومًا الماضية.
- سجلات المكافآت وتفاصيل PNL المتعلقة بها غير معروضة حاليًا.
- قد يختلف تصميم الواجهة قليلاً حسب نظام التشغيل؛ يُرجى مراجعة تجربة الاستخدام الفعلية داخل التطبيق.


*BTN-عرض بيان العقود الآجلة&BTNURL=https://www.mexc.com/assets/bill-future*

5. الملخص


باعتبارها عنصرًا أساسيًا في منظومة تداول العقود الآجلة في MEXC، تُوفر ميزة بيان العقود الآجلة للمستخدمين رؤيةً مُنظّمة لتدفقات رأس المال، وأساسًا متينًا لمراجعة الاستراتيجية. بفضل تصنيفها متعدد الأبعاد وعرضها السهل للبيانات، يُمكن للمتداولين الحصول على رؤية شاملة لتدفقات رأس المال، وتحسين شفافية الاستراتيجية، وضمان استقرار عمليات الحساب.

بالنسبة للمستخدمين الذين يتطلعون إلى تحسين كفاءة التداول وتعزيز إدارة الأصول، تُعدّ ميزة "بيان العقود الآجلة" في MEXC بلا شك ميزةً جديرةً بالاستخدام والأولوية.

إخلاء مسؤولية: لا تُشكل هذه المادة نصيحةً بشأن الاستثمارات، أو الضرائب، أو الشؤون القانونية، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاستشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها ليست توصيةً بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" معلوماتٍ للرجوع إليها فقط، ولا تُشكل نصيحةً استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة والاستثمار بحذر. جميع قرارات الاستثمار ونتائجها تقع على عاتق المستخدم وحده.

المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

ما هي التصفية الإجبارية؟

ما هي التصفية الإجبارية؟

1. ما هي التصفية الإجباريةتحدث التصفية الإجبارية عندما يصل هامشك إلى مستوى هامش الصيانة، مما يؤدي إلى الحاجة إلى تصفية مركزك، مما يؤدي إلى خسارة كل هامش الصيانة لديك. عندما يصل السعر العادل إلى سعر ال

ما هي توقعات العقود الآجلة؟ طريقة تداول عقود آجلة بسيطة وسهلة

ما هي توقعات العقود الآجلة؟ طريقة تداول عقود آجلة بسيطة وسهلة

يجذب تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية عددًا لا يُحصى من المستثمرين بفضل رافعة مالية عالية وقدرته على تحقيق الربح في الأسواق الصاعدة والهابطة. ومع ذلك، فإن آلياته المعقدة، مثل الهامش والرافعة المالي

كيفية تجنب التصفية: أفضل الممارسات لاستخدام إضافة الهامش التلقائي لحماية صفقاتك

كيفية تجنب التصفية: أفضل الممارسات لاستخدام إضافة الهامش التلقائي لحماية صفقاتك

في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، تُعد إدارة الهامش مهارةً أساسيةً يجب على كل متداول إتقانها، لأنها تُحدد مباشرةً الربحية وضبط المخاطر. من بين الأدوات المتنوعة التي تُقدمها MEXC، تلعب ميزة إضافة

دليل نسخ التداول للمتداولين الرائدين

دليل نسخ التداول للمتداولين الرائدين

نسخ التداول هو استراتيجية استثمارية في تداول العملات المشفرة تسمح للمستثمرين بنسخ صفقات المتداولين ذوي الخبرة تلقائيًا. بالنسبة للمبتدئين ذوي المعرفة أو الخبرة المحدودة في التداول، يوفر نسخ التداول طر

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص