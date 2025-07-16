Fragmetric (FRAG): إدارة الأصول المعيارية وإعادة بناء البنية التحتية على Solana

مع تزايد أهمية إدارة الأصول على السلسلة وإعادة إيداعها كركائز أساسية في منظومة التمويل اللامركزي (DeFi)، تُقدم Fragmetric حلاً رائدًا عالي المرونة وقابل للتركيب على شبكة Solana. من خلال تقديم معيار الأصول FRAG-22 ونموذج إيداع سائل متعدد الأصول، تُقدم Fragmetric تجربة إيداع موحدة وآلية توزيع عوائد فعّالة، مما يُسهم في بناء بنية تحتية أكثر أمانًا ومرونة لتعاون الأصول، مُصممة خصيصًا للمستخدمين والمطورين.





Fragmetricهو بروتوكول إدارة أصول معياري مبني على شبكة Solana. تتمثل مهمته في توفير إدارة موحدة للسيولة، وتجميع المكافآت، ودعم حوكمة معياري لأنواع مُختلفة من أصول الإيداع، بما في ذلك SOL وتوكن الإيداع السائلة الرائدة (LSTs).





يتمحور البروتوكول حول عنصرين رئيسيين:





معيار FRAG-22: إطار عمل لإدارة الأصول قائم على امتدادات Solana Token، مما يتيح ربط الأصول المتعددة والتحكم المعياري.

أصول Frag (مثل fragSOL وfragJTO): توكن تمثيلية يتم استلامها عند إيداع المستخدمين لأصول التخزين. تتميز هذه التوكن بالسيولة وقابلية التجميع، وتدعم إعادة توزيع العائد تلقائيًا.



من خلال إطار عمل موحد للأصول ونموذج مكافآت آلي، تهدف Fragmetric إلى تحسين كفاءة رأس المال في التخزين، وتقليل التعقيد التشغيلي، وتوفير البنية التحتية الأساسية للجيل القادم من تعاون الأصول في التمويل اللامركزي.









يمكن للمستخدمين إيداع أصول متنوعة في Fragmetric، بما في ذلك SOL (التوكن الأصلي) ومجموعة من LSTs (مثل JitoSOL وmSOL وbSOL وJTO وغيرها).





عند الإيداع، يتلقى المستخدمون أصولًا مجزأة مقابلة (مثل fragSOL) تُمثل صفقاتهم المخزنة. تُعد هذه الأصول المجزأة سائلة، ويمكن استخدامها في بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) للتداول، أو لإضافة حصص، أو غيرها من الأنشطة المُدرة للعائدات.









من خلال تجميع مصادر دخل متعددة، تُتيح أصول frag لحامليها إمكانية تحقيق عوائد مُركبة، مصدرها الرئيسي:





مكافآت مُحقق نقاط البيع: مكافآت كتل الرهان التقليدية

إيرادات MEV (أقصى قيمة قابلة للاستخراج): مُدمجة مع فرص MEV عبر شبكة Jito

حوافز خدمة الشبكة المعيارية (AVS): مكافآت من المشاركة في خدمات لامركزية مثل Switchboard (أوراكل) وشبكة Ping (بنية تحتية للعقد)







FRAG-22 هو معيار أصول أصلي قدمته Fragmetric على Solana، وتم بناؤه باستخدام إضافات التوكن. يقدم الميزات الرئيسية التالية:





تمثيل موحد للأصول: يربط مختلف أصول التخزين بأصول التجزئة، مما يُبسط إدارة المحفظة وتكاملها.

وحدات تحكم قابلة للبرمجة: تُمكّن من إدارة ديناميكية للتحويلات والمكافآت والمعلمات عبر أدوات التحويل.

تتبع وتوزيع المكافآت تلقائيًا: يُعالج التناقضات في أنظمة مكافآت LST التقليدية لتحسين الدقة والإنصاف.

قابلية تجميع متوافقة مع التمويل اللامركزي (DeFi): تُعزز نماذج الأصول الموحدة التوافق والتكامل عبر بروتوكولات التمويل اللامركزي.







خضعت جميع المكونات الأساسية لـ Fragmetric للتدقيق والتحقق الرسمي من قِبل Certora وQuantstamp. ويشمل ذلك نظام توزيع المكافآت، وضوابط أذونات العقود، والبنية التحتية لتوجيه الأصول عبر الوحدات، مما يضمن أمانًا قويًا للبروتوكول وإدارة شفافة للأصول.





FRAG هو توكن الحوكمة الأصلي لبروتوكول Fragmetric، بإجمالي عرض ثابت يبلغ مليار توكن، يُصدر من خلال نموذج توزيع لمرة واحدة - دون أي تضخم إضافي مُخطط له. بالإضافة إلى دوره الأساسي في الحوكمة، يُمكن لحاملي توكن FRAG وضع FRAG في محفظة للمشاركة في مقترحات البروتوكول والتصويت. كما يُؤدي التوكن وظائف تحفيزية مهمة داخل النظام البيئي: يتيح وضع FRAG في محفظة الوصول إلى نقاط الإيردروب (نقاط F) ويعزز من ترجيح المكافآت. في المستقبل، سيتم استخدام FRAG أيضًا لتحفيز مطوري الوحدات، والمشاركين في الشبكة، ودمج خدمات التحقق النشط الجديدة (AVS)، مما يجعل التوكن المحرك الرئيسي للقيمة والتنسيق في جميع أنحاء النظام. نظرة عامة على تخصيص التوكن وفتحها:





الفئة التخصيص جدول الاستحقاق المساهمون الأساسيون 20%

استحقاق بعد سنة واحدة (cliff) + استحقاق خطي على مدى سنتين المستثمرون الأوائل 22% إصدار مبدئي بنسبة 10%، والباقي بعد سنة واحدة (cliff) + استحقاق على مدى سنتين المؤسسة 13% استحقاق خطي على مدى 4 سنوات على أساس ربع سنوي تطوير المجتمع والنظام البيئي 30% إصدار مبدئي لثلث الكمية، والباقي يستحق على مدى 4 سنوات الإيردروب 15% يتم الإصدار على مراحل؛ تم تخصيص 1.8% في الموسم الأول









اكتمل أول حدث إيردروب لـ Fragmetric (الموسم الأول) بلقطة سريعة في يونيو 2025، وفُتح باب المطالبات في 2 يوليو. وُزّع الإيردروب على أعضاء المجتمع النشطين، بمن فيهم مالكو أصول مثل fragSOL وfragJTO. لم يمثل هذا الإيردروب علامة فارقة رئيسية في التوزيع الأولي لتوكن FRAG فحسب، بل كان يهدف أيضًا إلى تشجيع

مشاركة المستخدمين، وتعزيز مشاركة المجتمع، وتمهيد الطريق للحوكمة اللامركزية.





في الوقت نفسه، أُدرج توكن FRAG رسميًا للتداول في 1 يوليو 2025، عبر منصات تداول متعددة، بما في ذلك MEXC. بلغ العرض الأولي المتداول حوالي 202 مليون توكن. مع استمرار تطور البروتوكول وتعميق مشاركة المجتمع، من المتوقع أن تتوسع فائدة FRAG لتتجاوز الحوكمة الأساسية والتحصيل لتشمل مجموعة أوسع من حوافز النظام البيئي والتعاون عبر البروتوكولات.













تقدم Fragmetric حلاً شاملاً لكفاءة الأصول، والحوكمة المعيارية، وتكامل العائد المتبادل من خلال نموذج FRAG-22 القياسي ونموذج إعادة التحصيل متعدد الأصول. يكمن ابتكارها في استخدام آليات موحدة وآلية لتحقيق التوازن بين سيولة الأصول والعائد المركب. في المستقبل، تهدف Fragmetric إلى توسيع نطاق دعمها لمجموعة أوسع من توكن التخزين السائل (LSTs) وخدمات التحقق النشط (AVSs)، والتكامل مع شبكة أوسع من المطورين المعياريين، وبناء بنية تحتية تعاونية للأصول تخدم منظومة Solana والنظام البيئي متعدد السلاسل بالكامل.





كمشروع يجمع بين الابتكار التقني والتطبيق العملي، تُظهر Fragmetric مزايا هيكلية واضحة وإمكانات طويلة الأجل في قطاع تمويل التخزين، وهي جديرة بالمتابعة.





