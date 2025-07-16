إطلاق Ethena على TON مع مكافآت جديدة مثيرة للمستخدمين

قام مشروع DeFi مشروع Ethena، المعروف ببناء عملة USDe المستقرة بشكل مستقل عن دعم الدولار الأمريكي، بدمج شبكة TON (The Open Network) رسميًا، مُطلقًا بذلك أصلًا جديدًا مُولّدًا للعائد، وهو tsUSDe (TON Staked USDe). يربط هذا التكامل Ethena بمنظومة تيليجرام، التي تغطي مليار مستخدم، مُمثلًا بذلك مرحلة جديدة في التبني الجماعي للتمويل اللامركزي. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز التبني الواسع النطاق لـ USDe عبر الأجهزة المحمولة، مما يوفر للمستخدمين العالميين تجربة تخزين ودفع على السلسلة أكثر ملاءمة وكفاءة واستقرارًا.





لا يُمثل هذا خطوة رئيسية في استراتيجية إيثينا للنشر متعدد السلاسل فحسب، بل يُشير أيضًا إلى ترقية شاملة في إمكانات كسب المستخدمين: بالاستفادة من شبكة TON عالية الأداء ومزايا بوابة التواصل الاجتماعي، ستتميز tsUSDe بسهولة الوصول، وحالات استخدام أوسع، وآليات حوافز أكثر جاذبية.









إن TON هي سلسلة كتل لامركزية Layer 1، اقترحها مؤسسا تيليجرام، Pavel وNikolai Durov. تتميز بمعاملات TPS عالية جدًا، ورسوم غاز منخفضة، وقابلية توسع قوية، وتهدف إلى دعم تطبيقات Web3 على نطاق واسع يصل إلى مئات الملايين من المستخدمين. حاليًا، تُعد TON البنية التحتية الوحيدة لسلسلة الكتل المعترف بها رسميًا من قِبل تيليجرام، وهي متكاملة تمامًا مع مليار مستخدم نشط على تيليجرام من خلال محافظ مدمجة، وبوتات، وتطبيقات صغيرة، وغيرها.





في عام 2024، أعلنت تيثر رسميًا عن إصدار USDT على شبكة TON، مما عزز التطبيقات العملية لـ TON في المدفوعات، والتسويات عبر الحدود، والتمويل اللامركزي، وغيرها. اليوم، تُصنف TON من بين أفضل عشر سلاسل كتل من حيث القيمة السوقية عالميًا، مما يمثل نظامًا بيئيًا رائدًا لسلسلة الكتل يعتمد على الهواتف المحمولة.









إن Ethena هي المشروع الرئيسي وراء بروتوكول عملة USDe المستقرة . اندمجت Ethena رسميًا مع شبكة TON وأطلقت tsUSDe (TON Staked USDe)، وهو جيل جديد من الأصول ذات العائد بعد sUSDe، مصمم خصيصًا لمستخدمي TON. يجمع هذا الجيل بين آليات توزيع العائد على السلسلة ونظام السيولة الخاص بـ TON.





يمكن للمستخدمين إيداع TON عبر الموقع الرسمي لإيثينا للحصول على tsUSDe والمشاركة في أنشطة التعدين وجمع العائدات على منصات رائدة مثل StonFi وDeDust وEvaa وFactorial وFiva وTorch Finance.









إن tsUSDe (TON Staked USDe) هي عملة مستقرة ذات عائد، أطلقتها Ethena على شبكة TON، وهي في الأساس مشتقة من USDe. عندما يودع المستخدمون USDe في بروتوكول Ethena، يُحقق البروتوكول عوائد مستقرة من خلال استراتيجيات التحوط وآليات إدارة الأموال، والتي تُعاد إلى المستخدمين على شكل tsUSDe. هذا الأصل مُدمج في شبكة TON، ومتوافق مع محفظة تيليجرام وتطبيقات نظامها البيئي، حيث يجمع بين الاستقرار والعائد، مما يجعله مناسبًا لمختلف حالات الاستخدام على السلسلة.









عملة مستقرة خوارزمية مبتكرة: تعتمد tsUSDe على عملة USDe المستقرة غير المضمونة بالدولار الأمريكي من Ethena’، مما يُحررها من قيود احتياطي الفيات التقليدية لتحقيق قيمة ثابتة.

عائد مستمر: يعني امتلاك tsUSDe المشاركة في آلية التخزين، مما يسمح للمستخدمين بتلقي توزيعات فائدة مستمرة من البروتوكول، مما يُمكّن من نمو الأصول بشكل مطرد.

تكامل عميق مع نظام TON البيئي: tsUSDe هو أصل أصلي لشبكة TON، يمكن تداوله بحرية داخل محفظة تيليجرام والتطبيقات اللامركزية ذات الصلة، مما يتيح الوصول بسلاسة إلى منصة تواصل اجتماعي تضم مئات الملايين من المستخدمين.

مريح وفعال: يدعم عمليات إيداع وسحب سريعة واستخدامًا متعدد التطبيقات، مما يُحسّن بشكل كبير تجربة DeFi على الأجهزة المحمولة للمستخدمين.









يمكن للمستخدمين سحب USDe من منصة MEXC إلى محفظة TON وتخزين tsUSDe عبر الموقع الرسمي لعملة Ethena.

تشمل المحافظ المدعومة TONKeeper وTON Space (ابحث عن @Wallet على تيليجرام) وMyTonWallet وTONHub وغيرها.

بعد التخزين، يمكن للمستخدمين توفير السيولة أو التعدين على منصات مثل StonFi وDeDust لكسب مكافآت إضافية.









أصبحت عملة Ethena حجر الزاوية في منظومة TON DeFi . بالاستفادة من قناة تيليجرام التي تضم مليار مستخدم، سيُحقق توزيع واعتماد USDe انتشارًا أوسع للهواتف المحمولة. بالنسبة للمستخدمين، لا يُمثل هذا تجربة استخدام سلسة أكثر سهولة فحسب، بل يُمثل أيضًا فرصة ذهبية لاغتنام فرص التمويل اللامركزي عالية العائد.





بصفتها منصة عالمية رائدة لتداول الأصول الرقمية، تدعم MEXC بشكل كامل التداول الفوري والآجل لـ USDe TON ، وقد أتاحت عمليات سحب USDe على شبكة TON. منذ استثمار MEXC Ventures الاستراتيجي في TON عام 2023، دعمت MEXC باستمرار نمو مشاريع منظومة TON، وأصبحت بوابة حيوية لمستخدمي TON العالميين الذين يدخلون مجال التمويل اللامركزي.





على MEXC، يمكن للمستخدمين الذين يمتلكون 0.1 USDe على الأقل الاستمتاع بأرباح يومية سنوية تصل إلى 4% على ممتلكاتهم، دون الحاجة إلى التسجيل أو التخزين أو الإغلاق. تُحسب الأرباح تلقائيًا يوميًا بناءً على أدنى رصيد يومي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين زيارة الموقع الرسمي لـ Ethena للحصول بسهولة على tsUSDe عن طريق المراهنة على TON!



