قام مشروع DeFi مشروع Ethena، المعروف ببناء عملة USDe المستقرة بشكل مستقل عن دعم الدولار الأمريكي، بدمج شبكة TON (The Open Network) رسميًا، مُطلقًا بذلك أصلًا جديدًا مُولّدًا للعائد، وهو tsUSDe (TON Stقام مشروع DeFi مشروع Ethena، المعروف ببناء عملة USDe المستقرة بشكل مستقل عن دعم الدولار الأمريكي، بدمج شبكة TON (The Open Network) رسميًا، مُطلقًا بذلك أصلًا جديدًا مُولّدًا للعائد، وهو tsUSDe (TON St
تعلم/رؤى السوق/منطقة الأحداث/إطلاق Ethen... للمستخدمين

إطلاق Ethena على TON مع مكافآت جديدة مثيرة للمستخدمين

7/16/2025MEXC
0m
#أخبار السوق
TONCOIN
TON$2.059-1.90%
DeFi
DEFI$0.001028+18.43%
Ethena USDe
USDE$0.9993--%
OpenLedger
OPEN$0.27787-2.46%
Solayer
LAYER$0.2341-3.18%

قام مشروع DeFi مشروع Ethena، المعروف ببناء عملة USDe المستقرة بشكل مستقل عن دعم الدولار الأمريكي، بدمج شبكة TON (The Open Network) رسميًا، مُطلقًا بذلك أصلًا جديدًا مُولّدًا للعائد، وهو tsUSDe (TON Staked USDe). يربط هذا التكامل Ethena بمنظومة تيليجرام، التي تغطي مليار مستخدم، مُمثلًا بذلك مرحلة جديدة في التبني الجماعي للتمويل اللامركزي. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز التبني الواسع النطاق لـ USDe عبر الأجهزة المحمولة، مما يوفر للمستخدمين العالميين تجربة تخزين ودفع على السلسلة أكثر ملاءمة وكفاءة واستقرارًا.

لا يُمثل هذا خطوة رئيسية في استراتيجية إيثينا للنشر متعدد السلاسل فحسب، بل يُشير أيضًا إلى ترقية شاملة في إمكانات كسب المستخدمين: بالاستفادة من شبكة TON عالية الأداء ومزايا بوابة التواصل الاجتماعي، ستتميز tsUSDe بسهولة الوصول، وحالات استخدام أوسع، وآليات حوافز أكثر جاذبية.

1. تيليجرام × Ton: بناء "منصة التطبيقات الفائقة من الجيل التالي"


إن TON هي سلسلة كتل لامركزية Layer 1، اقترحها مؤسسا تيليجرام، Pavel وNikolai Durov. تتميز بمعاملات TPS عالية جدًا، ورسوم غاز منخفضة، وقابلية توسع قوية، وتهدف إلى دعم تطبيقات Web3 على نطاق واسع يصل إلى مئات الملايين من المستخدمين. حاليًا، تُعد TON البنية التحتية الوحيدة لسلسلة الكتل المعترف بها رسميًا من قِبل تيليجرام، وهي متكاملة تمامًا مع مليار مستخدم نشط على تيليجرام من خلال محافظ مدمجة، وبوتات، وتطبيقات صغيرة، وغيرها.

في عام 2024، أعلنت تيثر رسميًا عن إصدار USDT على شبكة TON، مما عزز التطبيقات العملية لـ TON في المدفوعات، والتسويات عبر الحدود، والتمويل اللامركزي، وغيرها. اليوم، تُصنف TON من بين أفضل عشر سلاسل كتل من حيث القيمة السوقية عالميًا، مما يمثل نظامًا بيئيًا رائدًا لسلسلة الكتل يعتمد على الهواتف المحمولة.

2. إطلاق Ethena على TON: توفير المزيد من فرص الربح للمستخدمين


إن Ethena هي المشروع الرئيسي وراء بروتوكول عملة USDe المستقرة. اندمجت Ethena رسميًا مع شبكة TON وأطلقت tsUSDe (TON Staked USDe)، وهو جيل جديد من الأصول ذات العائد بعد sUSDe، مصمم خصيصًا لمستخدمي TON. يجمع هذا الجيل بين آليات توزيع العائد على السلسلة ونظام السيولة الخاص بـ TON.

يمكن للمستخدمين إيداع TON عبر الموقع الرسمي لإيثينا للحصول على tsUSDe والمشاركة في أنشطة التعدين وجمع العائدات على منصات رائدة مثل StonFi وDeDust وEvaa وFactorial وFiva وTorch Finance.

3. ما هو tsUSDe?


إن tsUSDe (TON Staked USDe) هي عملة مستقرة ذات عائد، أطلقتها Ethena على شبكة TON، وهي في الأساس مشتقة من USDe. عندما يودع المستخدمون USDe في بروتوكول Ethena، يُحقق البروتوكول عوائد مستقرة من خلال استراتيجيات التحوط وآليات إدارة الأموال، والتي تُعاد إلى المستخدمين على شكل tsUSDe. هذا الأصل مُدمج في شبكة TON، ومتوافق مع محفظة تيليجرام وتطبيقات نظامها البيئي، حيث يجمع بين الاستقرار والعائد، مما يجعله مناسبًا لمختلف حالات الاستخدام على السلسلة.

3.1 المزايا الأساسية لـ tsUSDe


  • عملة مستقرة خوارزمية مبتكرة: تعتمد tsUSDe على عملة USDe المستقرة غير المضمونة بالدولار الأمريكي من Ethena’، مما يُحررها من قيود احتياطي الفيات التقليدية لتحقيق قيمة ثابتة.
  • عائد مستمر: يعني امتلاك tsUSDe المشاركة في آلية التخزين، مما يسمح للمستخدمين بتلقي توزيعات فائدة مستمرة من البروتوكول، مما يُمكّن من نمو الأصول بشكل مطرد.
  • تكامل عميق مع نظام TON البيئي: tsUSDe هو أصل أصلي لشبكة TON، يمكن تداوله بحرية داخل محفظة تيليجرام والتطبيقات اللامركزية ذات الصلة، مما يتيح الوصول بسلاسة إلى منصة تواصل اجتماعي تضم مئات الملايين من المستخدمين.
  • مريح وفعال: يدعم عمليات إيداع وسحب سريعة واستخدامًا متعدد التطبيقات، مما يُحسّن بشكل كبير تجربة DeFi على الأجهزة المحمولة للمستخدمين.

3.2 كيفية المشاركة في تخزين tsUSDe؟


  • يمكن للمستخدمين سحب USDe من منصة MEXC إلى محفظة TON وتخزين tsUSDe عبر الموقع الرسمي لعملة Ethena.
  • تشمل المحافظ المدعومة TONKeeper وTON Space (ابحث عن @Wallet على تيليجرام) وMyTonWallet وTONHub وغيرها.
  • بعد التخزين، يمكن للمستخدمين توفير السيولة أو التعدين على منصات مثل StonFi وDeDust لكسب مكافآت إضافية.

4. MEXC: تمكين التوسع العالمي لـ TON و Ethena


أصبحت عملة Ethena حجر الزاوية في منظومة TON DeFi. بالاستفادة من قناة تيليجرام التي تضم مليار مستخدم، سيُحقق توزيع واعتماد USDe انتشارًا أوسع للهواتف المحمولة. بالنسبة للمستخدمين، لا يُمثل هذا تجربة استخدام سلسة أكثر سهولة فحسب، بل يُمثل أيضًا فرصة ذهبية لاغتنام فرص التمويل اللامركزي عالية العائد.

بصفتها منصة عالمية رائدة لتداول الأصول الرقمية، تدعم MEXC بشكل كامل التداول الفوري والآجل لـ USDe وTON، وقد أتاحت عمليات سحب USDe على شبكة TON. منذ استثمار MEXC Ventures الاستراتيجي في TON عام 2023، دعمت MEXC باستمرار نمو مشاريع منظومة TON، وأصبحت بوابة حيوية لمستخدمي TON العالميين الذين يدخلون مجال التمويل اللامركزي.

على MEXC، يمكن للمستخدمين الذين يمتلكون 0.1 USDe على الأقل الاستمتاع بأرباح يومية سنوية تصل إلى 4% على ممتلكاتهم، دون الحاجة إلى التسجيل أو التخزين أو الإغلاق. تُحسب الأرباح تلقائيًا يوميًا بناءً على أدنى رصيد يومي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين زيارة الموقع الرسمي لـ Ethena للحصول بسهولة على tsUSDe عن طريق المراهنة على TON!

إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تُعتبر توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُقدم نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

ما هو بروتوكول Aria؟ أول بروتوكول Web3 يرمز حقوق الملكية الفكرية الموسيقية

ما هو بروتوكول Aria؟ أول بروتوكول Web3 يرمز حقوق الملكية الفكرية الموسيقية

المخلص1) يُحوّل بروتوكول Aria حقوق التأليف والنشر الموسيقية إلى توكنات قابلة للتداول، مما يُمكّن مستثمري التجزئة من الاستثمار في أصول الملكية الفكرية التي كانت تقتصر سابقًا على المؤسسات.2) جمع بروتوكو

ما هي Ethena؟ دليل شامل لبروتوكول الدولار الاصطناعي للكريبتو الأصلي

ما هي Ethena؟ دليل شامل لبروتوكول الدولار الاصطناعي للكريبتو الأصلي

الملخص1) دولار USDe هو دولار اصطناعي، وليس عملة مستقرة مدعومة بالفيات: فهو مدعوم بأصول كريبتو وصفقات آجلة قصيرة مقابلة، بدلاً من احتياطيات الفيات التقليدية.2) يضمن تحوط دلتا الاستقرار: يحافظ البروتوكو

ما هو BIANRENSHENG (BINANCELIFE)؟ من ميم الإنترنت إلى ظاهرة الكريبتو

ما هو BIANRENSHENG (BINANCELIFE)؟ من ميم الإنترنت إلى ظاهرة الكريبتو

تلخيص1) إنجازٌ تاريخي: أصبحت بيانرينشنغ (BINANCELIFE) أول عملة ميم صينية تُطرح على منصة بينانس، كاسرةً بذلك تقاليد السوق.2) نموٌّ هائل: في غضون ثلاثة أيام فقط من إطلاقها، ارتفعت قيمتها السوقية من الصف

ما هو بروتوكول x402؟ دليل شامل للمزايا الخمس الأساسية لمعيار الدفع HTTP الأصلي

ما هو بروتوكول x402؟ دليل شامل للمزايا الخمس الأساسية لمعيار الدفع HTTP الأصلي

الملخص1) يُفعّل بروتوكول x402 رمز حالة HTTP 402، الذي كان خاملاً لمدة 30 عامًا، مما يُمكّن من إمكانيات الدفع عبر الويب الأصلية.2) تُحدث رسوم البروتوكول الصفرية والتسوية في ثانيتين ثورة في قيود التكلفة

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص