شراء بيتكوين في أقل من دقيقة

للمستخدمين الجدد الذين يقومون بأول عملية شراء لبيتكوين، يُوصى بالبدء بإتمام الإيداع، ثم استخدام ميزة التداول الفوري لشراء بيتكوين بسرعة.
لإرشادات الإيداع، يرجى الرجوع إلى: ① كيفية إيداع الكريبتو على منصة MEXC (الويب)كيفية إيداع الكريبتو المشفرة على منصة MEXC (التطبيق)

يمكنك أيضًا اختيار خدمة شراء العملات المشفرة لشراء بيتكوين باستخدام عملات الفيات. حاليًا، تتوفر هذه الخدمة في بعض البلدان والمناطق فقط. إذا كنت تنوي شراء بيتكوين مباشرة خارج المنصة، يرجى أن تكون على دراية بالمخاطر العالية المرتبطة بذلك بسبب غياب الضمانات، وعليك أخذ الحذر والتفكير بعناية.

شراء البيتكوين على الموقع الإلكتروني


الخطوة 1: قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لـ MEXC، ثم انقر على [فوري] في الزاوية العليا اليسرى - [العقود الفورية].


الخطوة 2: في منطقة "الرئيسي"، اختر زوج التداول الخاص بك. حالياً، تدعم MEXC أزواج التداول الرئيسية، بما في ذلك BTC/USDT، BTC/USDC، BTC/TUSD، وغيرها.


الخطوة 3: على سبيل المثال، عند الشراء باستخدام زوج التداول BTC/USDT، يمكنك اختيار أحد أنواع الطلبات الثلاثة التالية: ① طلب الحد ② السوق ③ وقف الحد
تتميز هذه الأنواع الثلاثة بخصائص مختلفة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى أنواع طلبات التداول الفوري المختلفة.

① الشراء بسعر الحد
أدخل السعر المثالي للشراء والكمية المراد شراؤها، ثم انقر على [شراء BTC].
يرجى ملاحظة أن الحد الأدنى لقيمة الطلب هو 5 USDT. إذا كان السعر المحدد للشراء يختلف بشكل كبير عن سعر السوق الحالي، فقد لا يتم تنفيذ الطلب فورًا وسيظهر في قسم "الطلبات المفتوحة" أدناه.


② شراء بسعر السوق
أدخل حجم الشراء أو الكمية المراد ملئها، ثم انقر على [شراء BTC]. سيقوم النظام بتنفيذ الطلب بسرعة بسعر السوق، مما يساعدك على شراء البيتكوين. يرجى ملاحظة أن الحد الأدنى لقيمة الطلب هو 5 USDT.


③ وقف الحد
باستخدام طلبات وقف الحد، يمكنك إعداد أسعار التشغيل مسبقًا، بالإضافة إلى الكميات والمبالغ المراد شراؤها. عندما يصل سعر السوق إلى سعر التشغيل، سيقوم النظام بوضع طلب الحد بالسعر المحدد مسبقًا.
على سبيل المثال، إذا أخذنا زوج التداول BTC/USDT في الاعتبار، وكان السعر الحالي لعملة البيتكوين 27,250 USDT. بناءً على التحليل الفني، تتوقع أن يؤدي كسر السعر حاجز 28,000 USDT إلى بدء اتجاه صعودي. في هذه الحالة، يمكنك استخدام طلب وقف الحد بسعر تشغيل يبلغ 28,000 USDT وسعر شراء محدد يبلغ 28,100 USDT.
بمجرد وصول سعر البيتكوين إلى 28,000 USDT، سيقوم النظام فورًا بوضع طلب الحد للشراء عند 28,100 USDT. قد يتم ملء الطلب بسعر 28,100 USDT أو أقل.
يرجى ملاحظة أن 28,100 USDT هو سعر الحد، وإذا كانت تقلبات السوق شديدة للغاية، فقد لا يتم ملء الطلب.


شراء البيتكوين عبر التطبيق


الخطوة 1: قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق MEXC واضغط على [تداول].




الخطوة 2: اختر نوع الطلب وزوج التداول. يمكنك اختيار واحد من الأنواع الثلاثة التالية للطلبات: ① الحد ② السوق ③ وقف الحد. للاطلاع على الفروقات بين هذه الأنواع الثلاثة، يرجى الرجوع إلى قسم "شراء البيتكوين على الموقع الإلكتروني" أعلاه. كما يمكنك الضغط على [BTC/USDT] للتبديل إلى زوج تداول آخر.


الخطوة 3: على سبيل المثال، لوضع طلب السوق باستخدام زوج التداول BTC/USDT، اضغط على [شراء BTC].


إخلاء المسؤولية:ينطوي تداول العملات الرقمية على مخاطر. هذه المعلومات لا تقدم نصيحة بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الأمور القانونية أو المالية أو المحاسبية أو أي خدمات ذات صلة، كما أنها لا تشكل نصيحة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. يوفر "MEXC تعلم" معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المتضمنة وممارسة الحذر عند الاستثمار. المنصة ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.


