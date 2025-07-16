ما هي شبكة Lightning؟









شبكة Lightning هي حل لتوسيع نطاق شبكة البيتكوين، حيث تتيح للمستخدمين إرسال واستقبال كميات صغيرة من البيتكوين بسرعة وبتكلفة منخفضة. تعمل شبكة Lightning كطبقة ثانية على شبكة البيتكوين، مما يزيد من كفاءة المعاملات عبر إجراء معظمها خارج السلسلة الأساسية.





تُجري شبكة Lightning معالجة المعاملات خارج السلسلة، حيث يتم تأكيد النتيجة النهائية للمعاملة فقط على البلوكشين. وهذا يعزز من كفاءة المعاملات على شبكة البيتكوين، مما يمكّن المستخدمين من إتمام المدفوعات بتكاليف أقل وسرعات أعلى.













تستطيع شبكة البيتكوين إجراء حوالي 7 معاملات في الثانية فقط، بينما تدير الأنظمة الإلكترونية آلاف المعاملات في الثانية، مما يحد من تجربة الدفع. لكن شبكة Lightning تجري المعاملات خارج السلسلة، مما يعزز السرعة ويوفر على المستخدمين تكلفة الوقت.





تتبع رسوم معاملات البيتكوين نموذج مزايدة تنافسي، حيث يدفع المستخدمون رسومًا لكل معاملة، ويقوم المعدنون بإعطاء الأولوية للمعاملات بناءً على هذه الرسوم. خلال فترات الازدحام على شبكة البيتكوين، قد يضطر المستخدمون لدفع رسوم أعلى لضمان تنفيذ معاملاتهم بسرعة. في الماضي، وصلت متوسط رسوم المعاملات إلى أكثر من 60 دولارًا، وفي هذا العام، بسبب شعبية عملات توكن BRC-20، تجاوزت المتوسطات 30 دولارًا لفترات قصيرة.





بسبب بطء سرعة المعاملات والرسوم العالية على شبكة البيتكوين الأساسية، أصبح استخدام البيتكوين للمدفوعات اليومية غير عملي. ومع ذلك، غيّرت شبكة Lightning هذا الوضع. على شبكة Lightning، لا تتجاوز رسوم المعاملة بقيمة 100 دولار سنتًا واحدًا، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف المعاملات ويجعل البيتكوين خيارًا عمليًا للمدفوعات اليومية.









غالبًا ما تتضمن المدفوعات اليومية معاملات صغيرة ومتكررة. خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بلغ متوسط رسوم المعاملات على شبكة البيتكوين حوالي 2 دولار. عندما تتجاوز تكلفة الرسوم سعر السلعة التي تشتريها، يصبح استخدام البيتكوين خيارًا غير عملي للدفع.





تعمل شبكة Lightning على خفض رسوم المعاملات بشكل كبير، مما يجعل تأثير الرسوم على أسعار مشترياتك ضئيلًا. وهذا يقلل من العوائق أمام استخدام البيتكوين في المعاملات.









تعمل شبكة Lightning من خلال قنوات دفع، حيث يقوم المستخدمون بإنشاء قنوات دفع من نظير إلى نظير لتشكيل شبكة Lightning.





لإجراء المعاملات، ينشئ الطرفان قناة دفع بينهما عبر إرسال أموال من المعاملة الأولية إلى عنوان متعدد التوقيعات. تتم إدارة هذا العنوان متعدد التوقيعات باستخدام المفاتيح الخاصة من كلا الطرفين ويتطلب توقيعهما لإنشاء معاملات جديدة.





تعمل المحفظة متعددة التوقيعات كنسخة مكررة من سجل الأصول، حيث يتم تسجيل المعاملات التي ينشئها الطرفان في هذه النسخة المكررة. عند إغلاق القناة، يتم بث النتائج المسجلة في النسخة المكررة إلى البلوكشين لتسوية نهائية، وتُسجَّل الرصيد المتبقي على البلوكشين.





مثال بسيط

يرغب كل من (أ) و (ب) في إجراء معاملات عبر شبكة Lightning. للقيام بذلك، يجب عليهما أولاً إنشاء قناة دفع وتخزين الأموال في المحفظة الخاصة بهذه القناة. تُدار المحفظة بشكل مشترك باستخدام المفاتيح الخاصة لكلا الطرفين (أ) و (ب)، ولا يمكن فتحها إلا بموافقة الطرفين.





كما ذُكر سابقًا، تعمل المحفظة متعددة التوقيعات كنسخة مكررة من سجل الأصول، حيث تُخزن سجلات المعاملات بين (أ) و(ب) في هذه النسخة المكررة. عندما يتوقف الطرفان عن إجراء المعاملات ويقرران إغلاق قناة الدفع بينهما، يتم إرسال النتيجة النهائية للمعاملات بين (أ) و (ب) إلى شبكة البيتكوين لتأكيدها.





الآن، لنقدم سيناريو أكثر تعقيدًا بإضافة مشارك جديد، (ج).





يرغب كل من (أ) و (ب) في إجراء معاملات عبر شبكة Lightning، ولكن في هذه الحالة، لا توجد قناة دفع مباشرة بينهما. ومع ذلك، فإن (ج) لديه قنوات دفع منفصلة مع كل من (أ) و (ب).





في هذا الوضع، يمكن لـ (أ) و (ب) تمرير معاملتهما من (أ) إلى (ج)، ثم من (ج) إلى (ب)، حيث يعمل (ج) كوسيط. وبهذا، لا يحتاج (أ) و (ب) إلى إنشاء قناة دفع جديدة بينهما.





تتم المعاملة في النهاية بين (أ) و (ب)، لكن يتم تسهيلها بمساعدة (ج)، مما يسمح لـ (ج) بتحديد وتحصيل رسوم توجيه معينة مقابل تسهيل المعاملة بين (أ) و (ب).









4.1 تكاليف الدخول: هناك تكاليف مرتبطة بالدخول إلى شبكة Lightning، مما يجعل عملية تحويل الأموال إلى الشبكة مكلفة نسبيًا.





4.2 مشكلات السيولة: إذا لم يكن لدى الطرف المقابل أي رصيد في القناة، فلن تتمكن من تلقي أو إجراء المدفوعات. بينما يعالج مزودو خدمات شبكة Lightning المتخصصون هذه المشكلة، إلا أن هذا قد يؤدي إلى مخاطر محتملة نحو المركزية.





4.3 قابلية الاختراق: قنوات الدفع، المحافظ، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) كلها عرضة لهجمات القرصنة.









على الرغم من العيوب الحالية، تواصل شبكة Lightning التطور بسرعة. حتى الآن، يوجد أكثر من 16,000 عقدة في شبكة Lightning، وقد ساهمت جهود الترويج والشعبية بشكل كبير في مجالات المدفوعات والاجتماعيات.





يدعم مشروع دامج الاجتماعي ميزات الدفع والإكرامية عبر شبكة Lightning. كما أن منصة الدفع الرقمية سترايك، بالتعاون مع شوبفاي، وشبكة بلاكهوك، وNCR، قد أنشأت نظام دفع بالبيتكوين يسمح للتجار باستلام الدولارات الأمريكية بسرعة بعد دفع العملاء باستخدام العملات المشفرة. بعد اعتراف السلفادور بالبيتكوين كعملة قانونية، تم تعزيز استخدام شبكة البرق داخل البلاد.





يمثل ظهور شبكة Lightning خطوة هامة نحو تمكين البيتكوين للمدفوعات اليومية. يتم معالجة القضايا الحالية بنشاط من قبل مطوري مجتمع البيتكوين لتعزيز شبكة Lightning بشكل أكبر.





