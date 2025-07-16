ما هو تداول عقود بيتكوين ETF الفورية ؟





في عامي 2013 و2018، قدم التوأم وينكلفوس طلبات لإنشاء صناديق تداول البيتكوين ETF مرتين، وتم رفضهما من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). اعتبارًا من عام 2023، يتزايد عدد المؤسسات المالية التي تنضم إلى الطابور لتقديم طلبات لصناديق تداول البيتكوين ETF الفورية.





لماذا يزداد الاهتمام بتقديم طلبات لصناديق تداول البيتكوين ETF الفورية، ولماذا تجذب هذه الصناديق كل هذا الانتباه؟ هذه هي الأسئلة التي سيحللها ويجيب عنها هذا المقال.









صندوق الأسهم المتداولة ETF هو اختصار لـ Exchange Traded Fund، ويعني صندوق تداول متاح في البورصة، وهو نوع من صناديق الاستثمار المشابهة للأسهم التي يمكن تداولها في سوق الأوراق المالية.





تستخدم صناديق ETF شكلًا من أشكال الضمان المادي لتأمين أصول محددة. يحتاج المستثمرون فقط إلى شراء أسهم الصناديق التي تصدرها المؤسسة، مما يسمح لهم بالاحتفاظ بشكل غير مباشر بالتعرض للاستثمارات الأساسية المرتبطة.





تشير صناديق تداول بيتكوين ETF الفورية إلى صناديق تداول في البورصة تحتفظ بالبيتكوين كأصل أساسي لها. عندما يشتري المستخدمون صناديق تداول بيتكوين ETF الفورية، فإنهم يشترون البيتكوين بشكل غير مباشر، ولكن في الواقع لا يمتلكون البيتكوين بشكل مباشر. حتى الآن، لا يوجد صناديق تداول بيتكوين ETF فورية فعلية متاحة.









2.1 الامتثال التنظيمي: يتم تداول صناديق تداول البيتكوين الفورية في البورصات التقليدية للأوراق المالية وتخضع للإشراف التنظيمي من قبل المؤسسات المعنية. الأسواق المنظمة تمنح المستثمرين المزيد من الثقة وتوفر ضمانات لهم.





2.2 عائق استثماري منخفض: لا يحتاج المستثمرون إلى تعلم وإتقان تفاصيل كريبتو مثل استخدام المحافظ الرقمية. تغليف صناديق البيتكوين في شكل منتج مالي تقليدي يقلل من حواجز الدخول للمستثمرين.





2.3 فعالية التكلفة: عادة ما تكون تكاليف صناديق تداول بيتكوين ETF الفورية أقل مقارنة بشراء البيتكوين مباشرة، مما يجعلها جذابة للمستثمرين الذين يهتمون بتخفيض التكاليف.





2.4 الأمان: المستخدمون الذين يحصلون على صناديق تداول بيتكوين ETF الفورية لا يحتفظون فعليًا بالبيتكوين. وبينما يستفيدون من تقلبات أسعار البيتكوين، فإنهم يتجنبون مخاطر الفقدان أو السرقة المرتبطة بالمحافظ الرقمية.









صناديق الاستثمار هي صناديق استثمار مغلقة تُدرج في البورصات. في مجال العملات الرقمية، يُعد GBTC من شركة Grayscale مثالًا على منتج استثماري مرتبط بالبيتكوين.





الفرق الرئيسي بين صناديق التداول ETFs ومنتجات الصناديق الاستثمارية يكمن في أن صناديق التداول مفتوحة، حيث يمكن لصانعي السوق إنشاء وحدات أو استردادها بحرية، مما يضمن توفر السيولة الكافية. في المقابل، صناديق الاستثمار مغلقة، وليست قابلة للتكوين بسهولة، ولا تمتلك خطط استرداد نشطة.





يمكن شراء وبيع صناديق التداول من قبل المتداولين اليوميين، بينما صناديق الاستثمار يمكن تداولها مرة واحدة فقط في نهاية يوم التداول. كما أن تكاليف صناديق التداول عادة ما تكون أقل من تلك المتعلقة بصناديق الاستثمار.









حتى الآن، رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات جميع طلبات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة بيتكوين.





في عام 2013، قدم الأخوان وينكلفوس وثيقة S-1 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، معلنين رسميًا نيتهما لإطلاق صندوق تداول مرتبط بالبيتكوين. وفي عام 2018، قدما طلبًا آخر، ولكن تم رفض الطلبين من قبل الهيئة.





في أغسطس 2018، قدمت شركة إدارة الأصول VanEck طلبًا لإنشاء صناديق تداول بيتكوين ETF الفورية، وسحبته في سبتمبر ثم أعادت تقديم الطلبات في مارس 2021 ويونيو 2022، وتم رفض جميعها من قبل الهيئة.





في أبريل 2021، قدمت شركة Valkyrie Investments طلبًا لصناديق تداول بيتكوين ETF الفوري، وتم رفضه من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC في ديسمبر.





في مايو 2021، قدمت Fidelity طلبًا لصناديق تداول بيتكوين ETF الفورية، وتم رفضه من قبل الهيئة في فبراير 2022.





في يونيو 2021، تعاونت ARK Invest مع مزود صناديق التداول السويسري 21Shares لتقديم طلب للحصو علي حصص ARK 21 بيتكوين ETF الفورية. تم رفض هذا الطلب من قبل الهيئة في أبريل 2022، وتم تقديمه مرة أخرى في مايو، ولكن تم رفضه مجددًا في يناير 2023.





في يوليو 2021، قدمت شركة إدارة الصناديق Global X طلبًا، والذي تم رفضه من قبل الهيئة SEC في مارس 2022.





في أكتوبر 2021، قدمت Bitwise أول طلب لصندوق تداول البيتكوين ETF الفورية. وتم رفضه من قبل الهيئة SEC في يونيو 2022.





في 19 أكتوبر 2021، وافقت الولايات المتحدة على أول صناديق تداول بيتكوين ETF للعقود الآجلة .





قدمت شركة Grayscale طلبًا في نفس الوقت لتحويل GBTC إلى صناديق تداول بيتكوين ETF الفورية، ولكن تم رفض الطلب من قبل الهيئة في يونيو 2022، مستندةً إلى عدم كفاية الجهود لمنع الاحتيال المحتمل. رفعت Grayscale دعوى قضائية ضد الهيئة وفازت في أغسطس 2023.





في ديسمبر 2021، قدمت WisdomTree طلبًا لصناديق تداول بيتكوين ETF الفورية، وتم رفضه في أكتوبر 2022.





في أبريل 2023، قدمت ARK Invest و21Shares طلبهما الثالث لصناديق تداول بيتكوين ETF الفورية.





في يونيو 2023، قدمت كل من BlackRock وValkyrie طلبات لصناديق تداول بيتكوينETF الفوري.





من يوليو إلى أغسطس 2023، قدمت كل من WisdomTree وVanEck وFidelity/Wise Origin وBitwise وGlobal X طلبات مرة أخرى إلى الهيئة.









على الرغم من التطور الكبير الذي شهدته العملات المشفرة في السنوات الأخيرة والاهتمام المتزايد بهذا المجال، يظل حجم سوق العملات المشفرة صغيرًا نسبيًا مقارنة بالتمويل التقليدي. يمثل اعتماد صناديق تداول البيتكوين ETF الفوري قبولًا واعترافًا من الأسواق الرئيسية، مما من شأنه أن يعزز قبول البيتكوين بين المستثمرين بشكل أكبر.





من المتوقع أن يؤدي اعتماد صناديق تداول البيتكوين ETF الفوري إلى جذب تدفق أكبر لرأس المال، مما يزيد من السيولة في سوق العملات المشفرة بأكمله. كما يمثل تعميمًا أكبر وتعرضًا أوسع للبيتكوين، مما يتيح لمزيد من المستخدمين التعرف على العملات المشفرة وفهمها والمشاركة فيها.





والأهم من ذلك، أن الحصول على موافقة صناديق تداول البيتكوين ETF الفوري يمثل اعترافًا قانونيًا من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة بالبيتكوين كمنتج مالي. وهذا يمثل علامة فارقة أخرى في تاريخ تطوير البيتكوين.





ورغم أن هيئة الأوراق المالية والبورصات لم توافق بعد على أي طلبات لصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة التي تعمل بالعملة المشفرة بيتكوين ETF الفوري ، فإن دخول مؤسسات مالية كبيرة تقليدية مثل BlackRock يشير إلى تحول في المشهد. وتدفع هذه التطورات الهيئات التنظيمية إلى تحسين الأطر التنظيمية بشكل عاجل. والموافقة النهائية على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة التي تعمل بالعملة المشفرة بيتكوين ETF الفوري ليست سوى مسألة وقت.