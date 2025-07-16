أنماط الشموع الصعودية

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت
في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس
1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو
1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا
في تداول الكريبتو، يشير تحليل المؤشرات الفنية إلى طريقة كمية تستخدم صيغًا رياضية وإحصائية لتقييم اتجاهات السوق. من خلال معالجة بيانات الأسعار والحجم من خلال حسابات محددة، يوفر هذا التحليل للمستثمرين ر
أصبح تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة شائعًا بين المستثمرين بفضل مرونته وتنوع أزواج التداول المتاحة. وتشتهر MEXC للعقود الآجلة، على وجه الخصوص، بتقديمها أكثر من 1,300 زوج تداول برسوم منخفضة للغاية
تحليل البيانات الفنية هو أداة شائعة الاستخدام في الاستثمار المالي، يهدف إلى التنبؤ باتجاهات السوق المستقبلية من خلال دراسة تحركات الأسعار التاريخية وبيانات التداول. تتناول هذه المقالة الفرضيات الأساسي
مؤشر بارابوليك سار (SAR) (التوقف والانعكاس) هو أداة تحليل فني شائعة الاستخدام، مصممة لتحديد اتجاه الأسعار وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة. يرسم هذا المؤشر سلسلة من النقاط الصغيرة على مخطط الأسعار - موضو