أنماط الشموع الصعودية

7/16/2025MEXC
في مقالات سابقة على تعلم MEXC، قمنا بتقديم أساسيات مخططات K-line (الشموع). في المقالين التاليين، سوف نناقش الأنماط الشموع الصعودية والهبوطية الشائعة. لنبدأ مع الأنماط الشموع الصعودية. كما يشير الاسم، تشير هذه الأنماط إلى احتمالية أعلى لوجود اتجاه صاعد في السوق بعد ظهورها. تشمل الأنماط الشموع الصعودية الشائعة ما يلي: نمط المطرقة، نمط المطرقة العكسية، نمط الابتلاع الصعودي، نمط النجم الصباحي، نمط الجنود الثلاثة البيض.

من المهم ملاحظة أنه، على عكس الأسواق المالية التقليدية، تظهر مخططات الشموع للعملات الرقمية اللون الأخضر لارتفاع الأسعار واللون الأحمر لانخفاض الأسعار.

1. نمط الشمعة المطرقة


عادةً ما يتم العثور على نمط الشمعة المطرقة في أسفل الاتجاه الهبوطي. يشير هذا النمط عادةً إلى أن الضغط الشرائي قوي، ورغم وجود الضغط البيعي، فإن القوة الشرائية الكبيرة تدفع السعر في النهاية للارتفاع مرة أخرى، مما يشكل نمط المطرقة. يشير ظهور نمط المطرقة إلى احتمال أكبر لحدوث اتجاه صعودي لاحقًا.


2. نمط الشمعة المطرقة العكسية


يتميز نمط الشمعة المطرقة العكسية بجسم صغير وظل علوي طويل. يظهر عادة في أسفل الاتجاه الهبوطي ويعد إشارة محتملة لانعكاس صعودي. إذا تشكل نمط المطرقة العكسية بالقرب من مستوى دعم قوي، فإن الإشارة الصعودية تصبح أقوى.
يشير ظهور هذا النمط إلى أن الضغط الشرائي قد بدأ في الزيادة، مما يشير إلى احتمال تحول السوق نحو الاتجاه الصعودي بعد فترة من الهبوط.


3. نمط الابتلاع الصعودي


يتكون نمط الابتلاع الصعودي من شمعتين: الأولى شمعة هبوطية تليها شمعة صعودية. يظهر هذا النمط غالبًا في نهاية الاتجاه الهبوطي. حيث تبتلع الشمعة الصعودية الأخيرة تمامًا الشمعة الهبوطية السابقة. يحدث نمط الابتلاع الصعودي عندما يضعف الضغط البيعي في نهاية الاتجاه الهبوطي، ويقوى الضغط الشرائي. هذا يشير إلى احتمال بداية اتجاه صعودي حيث يصبح المشترون أقوى من البائعين.


4. نمط النجم الصباحي


نمط النجم الصباحي هو نمط شموع صعودي كلاسيكي وغالبًا ما يشير إلى انعكاس الاتجاه عند القاع. ولذلك، فإن هذا النمط يكون ذا أهمية خاصة عندما يظهر ضمن اتجاه هبوطي.

يتكون نمط النجم الصباحي من ثلاث شموع. الشمعة الأولى هي شمعة هبوطية كبيرة ناتجة عن بيع الذعر، مما يؤدي إلى ظهور شمعة هبوطية كبيرة. الشمعة الثانية تظهر نطاقًا صغيرًا من التذبذب، مما يشكل جسم النجم، والتي يمكن أن تكون شمعة هبوطية أو صعودية. الشمعة الثالثة هي شمعة صعودية كبيرة، مما يشير إلى أن الضغط الشرائي قد امتص تمامًا الضغط البيعي.


5. نمط الجنود الثلاثة البيض


نمط الجنود الثلاثة البيض هو نمط صعودي شائع نسبيًا. يشير إلى ثلاث شموع صعودية متتالية تظهر بعد شمعة هبوطية. عندما يحدث هذا المزيج من الشموع، فإنه يشير إلى احتمال أعلى لحدوث حركة صعودية مستمرة.
تزداد فعالية نمط الجنود الثلاثة البيض بناءً على حجم أجسام الشموع الصعودية الثلاث. كلما كانت الأجسام أكبر، زادت احتمالية حدوث اتجاه صعودي لاحق.


إخلاء المسؤولية:لا تقدم هذه المعلومات نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو القضايا القانونية أو المالية أو المحاسبية أو أي خدمات ذات صلة، ولا تشكل نصيحة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم "تعلم MEXC" المعلومات لأغراض المرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من أنك تفهم تمامًا المخاطر المعنية واتخاذ الحذر عند الاستثمار. لا تتحمل المنصة مسؤولية قرارات الاستثمار للمستخدمين.


