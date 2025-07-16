في المقال "أنماط الشموع الصعودية"، قدمنا الأنماط الشموعية الصعودية الشائعة. أما الأنماط الشموعية الهبوطية، فهي عكس ذلك وتتشكل بعد الاتجاه الصعودي. يشير ظهور الأنماط الشموعية الهبوطية إلى احتمال حدوث افي المقال "أنماط الشموع الصعودية"، قدمنا الأنماط الشموعية الصعودية الشائعة. أما الأنماط الشموعية الهبوطية، فهي عكس ذلك وتتشكل بعد الاتجاه الصعودي. يشير ظهور الأنماط الشموعية الهبوطية إلى احتمال حدوث ا
أنماط الشموع الهبوطية

في المقال "أنماط الشموع الصعودية"، قدمنا الأنماط الشموعية الصعودية الشائعة. أما الأنماط الشموعية الهبوطية، فهي عكس ذلك وتتشكل بعد الاتجاه الصعودي. يشير ظهور الأنماط الشموعية الهبوطية إلى احتمال حدوث انعكاس في الاتجاه من صعودي إلى هبوطي. عندما تظهر هذه الأنماط الشموعية الهبوطية، يجب علينا تحليلها وتقييمها بناءً على موقع السوق المحدد. تشمل الأنماط الشموعية الهبوطية الشائعة ما يلي: نمط الرجل المعلق، نمط نجم الرماية، نمط الابتلاع الهبوطي، نمط نجم المساء، نمط الغربان السوداء الثلاثة.

من المهم ملاحظة أنه، على عكس الأسواق المالية التقليدية، تظهر الرسوم البيانية للشموع في سوق العملات الرقمية اللون الأخضر لزيادة الأسعار واللون الأحمر لانخفاض الأسعار.

1. نمط الرجل المعلق


نمط الرجل المعلق هو أحد الأنماط الشموعية الهبوطية. يشير إلى حالة يحدث فيها، بعد جولة من الزيادات في الأسعار، تكوين شمعة ذات ظل سفلي طويل وجسم صغير عند النقطة العالية. يمكن أن تكون هذه الشمعة إما هبوطية أو صعودية. يُعد نمط الرجل المعلق إشارة قوية على الاتجاه الهبوطي. الشمعة الثانية التي تتبع نمط الرجل المعلق تكون عادة هبوطية، وكلما كانت هذه الشمعة أطول، زادت احتمالية بدء الاتجاه الهبوطي.


2. نمط نجم الرماية


يتم تسمية نمط نجم الرماية بشكل مناسب لأنه يشبه بصريًا منظار البندقية وله شكل مشابه للمطرقة المقلوبة. يظهر نمط نجم الرماية عادة في قمة الاتجاه الصعودي ويعد إشارة أكثر وضوحًا على احتمال حدوث انعكاس في الاتجاه. جسم نمط نجم الرماية قصير نسبيًا، بينما الظل العلوي طويل. يمكن أن يكون إما شمعة صعودية صغيرة أو شمعة هبوطية.


3. نمط الانغماس الهبوطي


نمط الانغماس الهبوطي يحدث عادة في نهاية الاتجاه الصعودي ويتكون من شمعتين. الشمعة الأولى هي شمعة صعودية صغيرة، تليها شمعة ثانية هي شمعة هبوطية كبيرة، تبتلع الشمعة الصعودية الصغيرة. يشير نمط الانغماس الهبوطي عادة إلى تقلبات كبيرة في الأسعار، ومن غير المرجح أن يكون الاتجاه التالي للسوق متفائلًا. كلما كان جسم الشمعة الهبوطية الثانية أكبر، زادت أهمية الاتجاه الهبوطي المحتمل.


4. نمط نجم المساء


يظهر نمط نجم المساء خلال الاتجاه الصعودي ويعد إشارة إلى أن اتجاه سعر السوق قد يكون في ذروته، مع مستوى موثوقية نسبيًا. إذا أظهر السوق نمط نجم المساء، فيجب التعامل معه بحذر.

يتكون نمط نجم المساء من ثلاث شمعات وله اتجاه معكوس مقارنة بنمط نجم الصباح. الشمعة الأولى في نمط نجم المساء هي شمعة صعودية، تليها شمعة ثانية قد تكون شمعة هبوطية صغيرة، شمعة صعودية صغيرة، أو شمعة دوجي. الشمعة الثالثة هي شمعة هبوطية، ويكون سعرها الأدنى أقل من السعر الأدنى للشمعة الأولى.


5. نمط الغربان السوداء الثلاثة


نمط الغربان السوداء الثلاثة يتكون من ثلاث شموع هبوطية متتالية بدون أو مع ظلال قصيرة جدًا. يكون سعر الافتتاح في كل يوم تداول مشابهًا لسعر الإغلاق في اليوم السابق، ولكن مع زيادة الضغط البيعي، يستمر سعر الإغلاق في الانخفاض. عادةً ما يكون نمط الغربان السوداء الثلاثة بداية لاتجاه هبوطي.


