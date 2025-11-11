TAC 是首個專為 TON 生態系統和 Telegram 打造的兼容 EVM 的區塊鏈。它從一開始就提供完整的 DeFi 功能，預先部署應用程序，提供以太坊和 BTC 流動性，並透過 TON 錢包無縫存取。 TAC 擁有超過 1 億個錢包並整合 Telegram，是迄今為止最具分發就緒性的 EVM 公鏈。