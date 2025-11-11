「小史萊姆，大影響——每一次挖掘都解鎖下一步。」SLIMEX 是一個由 $SLX 驅動的互動式 Web3 遊戲生態系統，其起源於熱門放置類角色扮演遊戲《史萊姆礦工》，並透過史萊姆 IP 拓展至遊戲和服務領域。它將 Web2 規模的可訪問性與 Web3 所有權相結合，提供季節性遊戲、NFT 整合和可擴展的獎勵。 SLIMEX 擁有超過 2,200 萬用戶和超過 15 萬日均玩家，正在建立一個遊戲、創作者和互動經濟蓬勃發展的下一代網路。