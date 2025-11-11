Succinct Network 是一個去中心化的協議，用於對全球軟體進行證明。這個網路協調一組分散式證明者，他們透過一種名為「證明競賽」的新型激勵機制產生零知識證明，從而創建世界上最高效、最強大的證明集群。 Succinct Network 引入了與 SP1 聯合設計的全球分散式證明集群的理念，並由一種名為「證明競賽」的競爭性拍賣機制提供支持，旨在顯著擴展全球的證明能力。