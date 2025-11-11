ChainOpera AI 透過由社群共同創造和協作的 AI 代理網路賦能協作智慧。它基於超級 AI 應用程式和全端 AI 基礎架構構建，支援用於設計、分發和使用 AI 代理的創作者經濟；在分散式 GPU 上進行以代理為中心的模型訓練和推理；以及用於可驗證所有權、歸屬和透明參與的 AI 原生區塊鏈。 ChainOpera 透過共享參與機制協調使用者、開發者和基礎架構供應商，從而改變智慧的創建和共享方式，開啟開放協作的 AI 新時代。