什麼是零知識證明 (ZKP)？區塊鏈上經過驗證的真相協議

在區塊鏈世界中，零知識證明（Zero Knowledge Proof）通常指的是一種密碼學技術。但現在它也成為了一個有前途的新協議名稱：零知識證明（ZKP）。這個即將推出的項目重新構想了事實、聲明和可信度在網上如何被驗證，而其白名單階段正在接近，適合那些渴望成為新型驗證經濟一部分的人。
與許多僅專注於交易或隱私的區塊鏈項目不同，零知識證明（ZKP）旨在將知識本身轉變為可質押、可驗證的資產。通過由代幣驅動的拍賣和驗證者模型，該協議允許用戶提出聲明，由他人審核或質疑，並根據準確性賺取或損失代幣。在一個由錯誤信息和深度偽造塑造的時代，這可能標誌著數字信任新基礎設施層的出現。
密碼學中的零知識證明讓一方能夠證明他們知道某事，而無需揭示實際信息。零知識證明（ZKP）項目借鑒了這一概念，將其應用於社會經濟層面：證明你所知道的，並從中獲利，無需中央監督。
以下是系統的設計運作方式：
這就是零知識證明（ZKP）所稱的「知識拍賣」，一個激勵真相並讓虛假付出代價的透明系統。
在當今的互聯網上，事實往往通過算法或病毒式關注而非準確性獲得關注。零知識證明（ZKP）引入了一個去中心化的替代方案：一個用戶通過正確獲利、通過錯誤損失的系統，公開驗證並通過代幣激勵解決。
這些角色對任何人都是可接觸的：
結果是一個公共的、社區驅動的驗證系統，不依賴於機構、影響者或不透明的數據源。
零知識證明（ZKP）正在準備啟動其初始白名單階段，為希望在塑造協議中發揮關鍵作用的一群用戶提供早期訪問權。這不僅是早期訪問，還是一個機會：
早期參與可能會在系統上線後提供信譽優勢。在零知識證明（ZKP）中，信譽不是被分配的，而是通過證明賺取的。
零知識證明（ZKP）背後的願景是雄心勃勃的：創建一個公共的、去中心化的層來證明什麼是真實的。在一個對媒體、數據和AI生成內容日益懷疑的時代，對信任基礎設施的需求比以往任何時候都更加相關。
對於研究人員、作家、開發者和普通用戶來說，零知識證明（ZKP）提供了為你能夠支持的事實賺取收益的潛力。不是通過炒作，而是通過證明、社區共識和代幣化責任。
隨著白名單即將到來，大門即將向那些準備在去中心化世界中驗證和被驗證的人開放。
這篇文章《什麼是零知識證明（ZKP）？用於驗證真相的區塊鏈協議》首次發表於Blockonomi。