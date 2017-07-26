幣安幣實時價格 (BNB)
幣安幣 (BNB) 今日實時價格為 NT$ 604.83，過去 24 小時內變化了 0.42%。目前 BNB 兌 TWD 的匯率為 NT$ 604.83 每 BNB。
幣安幣 目前市值在 NT$ 81.52B 排名第 #4，流通供應量為 134.78M BNB。過去 24 小時內，BNB 的交易價格在 NT$ 603.57（低點）和 NT$ 612.7（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 43,816.35697600799758，而歷史最低價為 NT$ 3.0726174447685480302。
短期表現方面，BNB 在過去一小時內波動了 -0.13%，過去7 天內波動了 +2.26%。過去一天，總交易量達到 NT$ 8.15M。
No.4
100.00%
3.70%
2017-07-26 00:00:00
BNB
幣安幣 的目前市值為 NT$ 81.52B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 8.15M。BNB 的流通量為 134.78M，總供應量是 134783699.73000002，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 81.52B。
-0.13%
-0.42%
+2.26%
+2.26%
跟蹤 幣安幣 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -81.5555
|-0.42%
|30天
|NT$ +22.43
|+3.85%
|60天
|NT$ -24.1
|-3.84%
|90天
|NT$ -50.33
|-7.69%
今天，BNB 記錄了 NT$ -81.5555 (-0.42%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +22.43 (+3.85%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，BNB 的變化為 NT$ -24.1 (-3.84%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -50.33 (-7.69%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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目前 BNB 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|R1 ＜ 現價 ≤ R2
|位於 R1‑R2 間
|高於中樞，但未進極端高價區。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|中軌 < 價格 ≤ 上軌
|中軌與上軌間
|偏強，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|0 買
|0‑20% 賣出
|均線全面下排，短期顯著低於長期。
|EMA 組
|0 買
|0‑20% 賣出
|均線全面下排，短期顯著低於長期。
BNB_USDT在4小時周期運行於中枢611.57上方，現價613.46突破R1阻力位613.33。價格處於樞紐體系上部區間，多方試圖確立高位結構。短期均線組呈現零買入信號，指標一致性顯示上行空間受限。價格偏離中枢幅度有限，市場處於窄幅震盪後的方向選擇節點。 MACD形成死叉，空頭動能開始主導短期走勢。RSI維持中性區域，未出現極端超買或超賣信號。KDJ與StochRSI指標分層，快慢線未能形成同向共鳴，動能分布分散。布林帶收口跡象顯現，波動率處於壓縮狀態，市場缺乏單邊爆發力。多空雙方在當前價位附近博弈均衡，暫無明確趨勢加速特徵。 近端關鍵阻力位於R2價位615.37，距離現價約1.91 USDT。下方第一支撐為R1轉支撐位613.33，緊貼現價。強支撐位於樞紐611.57，距離現價約1.89 USDT。S1價位609.53構成遠端參考，S2價位607.77為極限防守位置。當前價格夾擊於R1與R2之間，上下方空間均較狹窄。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，幣安幣 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
Binance Coin (BNB) 是由 Binance 交易所推出的加密貨幣。BNB 最初是作為 ERC-20 代幣在以太坊區塊鏈上創建的，但在2019年遷移到 Binance 自家的區塊鏈，即 Binance Chain，並作為 Binance Chain 的原生代幣使用。BNB 在 Binance 生態系統中有多種用途，包括支付 Binance 交易所的交易費用、參與 Binance 發射台的代幣銷售等。BNB 也採用了通縮供應模型，Binance 承諾定期燒毀一部分的 BNB 供應量，以減少總供應量。
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什麼是BNB？ BNB 為幣安生態系統提供動力，是幣安鏈的原生資產。 BNB 是一種加密貨幣，創建於 2017 年 6 月，在 7 月的 ICO 期間推出，最初作為 ERC-20 代幣發行。旨在用於 Binance 交易所的費用減免，其範圍多年來一直在擴大。 BNB 作為幣安鏈的原生鏈代幣為幣安鏈提供動力。例如，它用於在 Binance DEX 上支付費用、發行新代幣、發送/取消訂單以及轉移資產。 BNB 還為 Binance Smart Chain 提供支持，這是一個 EVM 兼容網絡，從“go-ethereum”分叉出來。它支持智能合約並依賴於一種新的共識機制：股權證明（PoSA）共識（“Parlia”），它結合了股權證明和權力證明的要素。 BNB 用於授權驗證者的委託質押，從而為用戶和驗證者帶來質押獎勵。 除了其鏈上功能外，BNB 還有多個額外的用例，例如多個交易所（例如 Binance.com）的費用折扣、第三方服務的支付資產以及 Binance Launchpad 上的參與權和交易貨幣。
要更深入地瞭解 幣安幣，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
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