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幣安幣 目前實時價格為 604.83 TWD。BNB 市值為 81,521,225,107.6959120966 TWD。追蹤台灣的 BNB 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！幣安幣 目前實時價格為 604.83 TWD。BNB 市值為 81,521,225,107.6959120966 TWD。追蹤台灣的 BNB 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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幣安幣實時價格 (BNB)

1 BNB 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$19,336.4151
NT$19,336.4151NT$19,336.4151
-0.42%1D
TWD
幣安幣 (BNB) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:28:19 (UTC+8)

幣安幣 今日價格

幣安幣 (BNB) 今日實時價格為 NT$ 604.83，過去 24 小時內變化了 0.42%。目前 BNB 兌 TWD 的匯率為 NT$ 604.83 每 BNB。

幣安幣 目前市值在 NT$ 81.52B 排名第 #4，流通供應量為 134.78M BNB。過去 24 小時內，BNB 的交易價格在 NT$ 603.57（低點）和 NT$ 612.7（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 43,816.35697600799758，而歷史最低價為 NT$ 3.0726174447685480302

短期表現方面，BNB 在過去一小時內波動了 -0.13%，過去7 天內波動了 +2.26%。過去一天，總交易量達到 NT$ 8.15M

幣安幣（BNB）市場資訊

No.4

NT$ 81.52B
NT$ 81.52BNT$ 81.52B

NT$ 8.15M
NT$ 8.15MNT$ 8.15M

NT$ 81.52B
NT$ 81.52BNT$ 81.52B

134.78M
134.78M 134.78M

134,783,699.73000002
134,783,699.73000002 134,783,699.73000002

134,783,699.73000002
134,783,699.73000002 134,783,699.73000002

100.00%

3.70%

2017-07-26 00:00:00

NT$ 4.7955
NT$ 4.7955NT$ 4.7955

BNB

幣安幣 的目前市值為 NT$ 81.52B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 8.15M。BNB 的流通量為 134.78M，總供應量是 134783699.73000002，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 81.52B

幣安幣 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 603.57
NT$ 603.57NT$ 603.57
24H最低價
NT$ 612.7
NT$ 612.7NT$ 612.7
24H最高價

NT$ 603.57
NT$ 603.57NT$ 603.57

NT$ 612.7
NT$ 612.7NT$ 612.7

NT$ 43,816.35697600799758
NT$ 43,816.35697600799758NT$ 43,816.35697600799758

NT$ 3.0726174447685480302
NT$ 3.0726174447685480302NT$ 3.0726174447685480302

-0.13%

-0.42%

+2.26%

+2.26%

幣安幣（BNB）價格歷史 TWD

跟蹤 幣安幣 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -81.5555-0.42%
30天NT$ +22.43+3.85%
60天NT$ -24.1-3.84%
90天NT$ -50.33-7.69%
幣安幣 今日價格變化

今天，BNB 記錄了 NT$ -81.5555 (-0.42%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

幣安幣 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +22.43 (+3.85%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

幣安幣 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，BNB 的變化為 NT$ -24.1 (-3.84%)，從而更廣泛地了解其表現。

幣安幣 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -50.33 (-7.69%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 幣安幣（BNB）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 幣安幣 價格歷史頁面

幣安幣 分析

本分析利用人工智慧模型評估 幣安幣 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

幣安幣 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 BNB 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點R1 ＜ 現價 ≤ R2位於 R1‑R2 間高於中樞，但未進極端高價區。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。
EMA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。

BNB_USDT在4小時周期運行於中枢611.57上方，現價613.46突破R1阻力位613.33。價格處於樞紐體系上部區間，多方試圖確立高位結構。短期均線組呈現零買入信號，指標一致性顯示上行空間受限。價格偏離中枢幅度有限，市場處於窄幅震盪後的方向選擇節點。 MACD形成死叉，空頭動能開始主導短期走勢。RSI維持中性區域，未出現極端超買或超賣信號。KDJ與StochRSI指標分層，快慢線未能形成同向共鳴，動能分布分散。布林帶收口跡象顯現，波動率處於壓縮狀態，市場缺乏單邊爆發力。多空雙方在當前價位附近博弈均衡，暫無明確趨勢加速特徵。 近端關鍵阻力位於R2價位615.37，距離現價約1.91 USDT。下方第一支撐為R1轉支撐位613.33，緊貼現價。強支撐位於樞紐611.57，距離現價約1.89 USDT。S1價位609.53構成遠端參考，S2價位607.77為極限防守位置。當前價格夾擊於R1與R2之間，上下方空間均較狹窄。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 幣安幣 的價格？

BNB 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. Binance 交易所的表現與用戶增長
2. 交易手續費折扣及生態系統服務的實用需求
3. 透過代幣銷毀活動減少供應量
4. Binance Smart Chain 的採用程度與 DeFi 活動
5. 影響 Binance 的監管發展
6. 整體加密貨幣市場的情緒與氛圍
7. 其他交易所代幣的競爭壓力
8. Binance 新產品的推出與合作夥伴關係

為什麼人們想知道 幣安幣 今天的價格？

人們想要了解今日的BNB價格，因為它是在幣安交易所用於交易手續費折扣、DeFi活動以及BSC交易的主要加密貨幣。即時價格資訊有助於交易者做出明智決策、管理投資組合、評估市場趨勢，並有效掌握買賣時機。

幣安幣 的價格預測

幣安幣（BNB）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，BNB 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
幣安幣 (BNB) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，幣安幣 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 幣安幣 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 幣安幣 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 BNB 2026–2027 年價格的預測。

關於 幣安幣

Binance Coin (BNB) 是由 Binance 交易所推出的加密貨幣。BNB 最初是作為 ERC-20 代幣在以太坊區塊鏈上創建的，但在2019年遷移到 Binance 自家的區塊鏈，即 Binance Chain，並作為 Binance Chain 的原生代幣使用。BNB 在 Binance 生態系統中有多種用途，包括支付 Binance 交易所的交易費用、參與 Binance 發射台的代幣銷售等。BNB 也採用了通縮供應模型，Binance 承諾定期燒毀一部分的 BNB 供應量，以減少總供應量。

如何在台灣購買和投資 幣安幣

準備好開始使用 幣安幣 了嗎？在 MEXC 購買 BNB 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 幣安幣 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 幣安幣 (BNB) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，幣安幣 將立即存入您的錢包。
幣安幣 (BNB) 購買教程

幣安幣 能做什麼？

擁有 幣安幣 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 幣安幣 (BNB) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是幣安幣 (BNB)

什麼是BNB？ BNB 為幣安生態系統提供動力，是幣安鏈的原生資產。 BNB 是一種加密貨幣，創建於 2017 年 6 月，在 7 月的 ICO 期間推出，最初作為 ERC-20 代幣發行。旨在用於 Binance 交易所的費用減免，其範圍多年來一直在擴大。 BNB 作為幣安鏈的原生鏈代幣為幣安鏈提供動力。例如，它用於在 Binance DEX 上支付費用、發行新代幣、發送/取消訂單以及轉移資產。 BNB 還為 Binance Smart Chain 提供支持，這是一個 EVM 兼容網絡，從“go-ethereum”分叉出來。它支持智能合約並依賴於一種新的共識機制：股權證明（PoSA）共識（“Parlia”），它結合了股權證明和權力證明的要素。 BNB 用於授權驗證者的委託質押，從而為用戶和驗證者帶來質押獎勵。 除了其鏈上功能外，BNB 還有多個額外的用例，例如多個交易所（例如 Binance.com）的費用折扣、第三方服務的支付資產以及 Binance Launchpad 上的參與權和交易貨幣。

幣安幣資源

要更深入地瞭解 幣安幣，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方幣安幣網站
區塊查詢

類別 :

Alleged SEC SecuritiesAnubis EcosystemBNB Chain Ecosystem

人們還問：關於幣安幣的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:28:19 (UTC+8)

幣安幣（BNB）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 幣安幣 的更多資訊

BNBUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 BNB。在 MEXC 上探索 BNBUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 幣安幣 (BNB) 盤口

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交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
BNB/USDT
NT$19,316.274
NT$19,316.274NT$19,316.274
-0.52%
13.49K (USDT)
BNB/USDC
NT$19,293.5753
NT$19,293.5753NT$19,293.5753
-0.60%
313.54 (USDT)
BNB/USD1
NT$19,332.8984
NT$19,332.8984NT$19,332.8984
-0.55%
522.37 (USDT)

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NT$2.8830546
NT$2.8830546NT$2.8830546

+374.63%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17973534
NT$0.17973534NT$0.17973534

-4.76%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4680408
NT$0.4680408NT$0.4680408

-24.14%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.012343
NT$9.012343NT$9.012343

+21.19%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3966224
NT$9.3966224NT$9.3966224

+5.61%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.91963
NT$8.91963NT$8.91963

+140.99%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.375075237
NT$0.375075237NT$0.375075237

+79.70%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$34.6334207
NT$34.6334207NT$34.6334207

+53.26%

Heima

Heima

HEI

NT$4.8233139
NT$4.8233139NT$4.8233139

+23.33%

Humanity

Humanity

H

NT$3.58064
NT$3.58064NT$3.58064

+17.25%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

BNB
BNB
TWD
TWD

1 BNB = 19,336.415 TWD