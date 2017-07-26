幣安幣 今日價格

幣安幣 (BNB) 今日實時價格為 NT$ 604.83，過去 24 小時內變化了 0.42%。目前 BNB 兌 TWD 的匯率為 NT$ 604.83 每 BNB。

幣安幣 目前市值在 NT$ 81.52B 排名第 #4，流通供應量為 134.78M BNB。過去 24 小時內，BNB 的交易價格在 NT$ 603.57（低點）和 NT$ 612.7（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 43,816.35697600799758，而歷史最低價為 NT$ 3.0726174447685480302。

短期表現方面，BNB 在過去一小時內波動了 -0.13%，過去7 天內波動了 +2.26%。過去一天，總交易量達到 NT$ 8.15M。

幣安幣（BNB）市場資訊

排名 No.4 市值 NT$ 81.52BNT$ 81.52B NT$ 81.52B 成交量（24H） NT$ 8.15MNT$ 8.15M NT$ 8.15M 完全稀釋市值 NT$ 81.52BNT$ 81.52B NT$ 81.52B 流通量 134.78M 134.78M 134.78M 最大供應量 134,783,699.73000002 134,783,699.73000002 134,783,699.73000002 總供應量 134,783,699.73000002 134,783,699.73000002 134,783,699.73000002 流通率 100.00% 市場佔有率 3.70% 發行日期 2017-07-26 00:00:00 發行價格 NT$ 4.7955NT$ 4.7955 NT$ 4.7955 所屬公鏈 BNB

幣安幣 的目前市值為 NT$ 81.52B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 8.15M。BNB 的流通量為 134.78M，總供應量是 134783699.73000002，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 81.52B。