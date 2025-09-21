交易員測試 ChatGPT 進行 Bitcoin 價格預測

當輸入 RSI、MACD 和 MVRV 指標時，ChatGPT 能反映關鍵 Bitcoin 價位

交易者測試 ChatGPT 進行 BTC 預測，但注意到缺乏鏈上數據的限制

當與人類市場判斷結合時，AI 作為桌面工具展現出潛力

交易者已開始在交易台上測試一個新問題：ChatGPT 能預測 Bitcoin 的下一步走勢嗎？該模型不會掃描區塊鏈或追蹤鯨魚錢包。但當與清晰的圖表和強大的指標結合時，它能反映出重要的價位水平。

ChatGPT 如何預測 Bitcoin 的下一步走勢？

用豐富數據和專家分析提示 GPT-5

結果取決於輸入的質量。簡單的提示會給出廣泛的答案。詳細的數據輸入，例如 RSI、MACD、MVRV 比率，會產生更精確的預測。

一個典型案例是分析師 Ali Martinez 繪製的圖表，顯示 Bitcoin 需保持在 115,400 美元以避免滑向 93,600 美元。當該圖表通過 ChatGPT 處理時，得出了相同的價位水平。

使用不同圖表和引入基本面參數來提示 ChatGPT 的 GPT-5 模型時，出現了不同的預測。

隨後我們創建了一個情境，移除了 MVRV 只保留 RSI 和 MACD，偏向轉為看跌，標示出較弱的動能。

交易者將其付諸實踐

在 X 平台上，交易者 primedealer 將一分鐘 BTC 圖表與堆疊移動平均線輸入到模型中。

有趣的是，ChatGPT 向該交易者提供了一個預測，認為 BTC 價格的看跌情緒多於看漲情緒。

我們測試的情境顯示 ChatGPT 並非憑空創造信號；它是根據輸入的信號進行結構化處理，反映分析師的邏輯。

限制依然明顯

ChatGPT 無法獲取原始區塊鏈流量、清算熱圖或實時訂單簿。這就是為什麼它無法取代 Glassnode、Santiment 或 CryptoQuant。它最適合作為一個綜合層，從提供給它的數據中快速產生結構化輸出。

Ethereum 聯合創始人 Vitalik Buterin 正是主張這樣的模型；一個在人類監督下提供協助的 AI，保持預測的合理性。

超越 Bitcoin：案例研究

分析師已經在擴展對其他資產的測試。例如，知名加密貨幣分析師 Rob Cunningham 本月早些時候要求 ChatGPT 對 XRP 價格進行預測。

值得注意的是，Cunningham 要求 ChatGPT 僅依靠即將推出的交易所交易基金可能為 XRP 帶來的 170 億美元現金流入。有趣的是，ChatGPT 做出了詳細的 XRP 價格預測，包括潛在的高點、平均值和低點。

因此，通過 ChatGPT 獲得高度信息化的 Bitcoin 價格預測是可能的。然而，明智的做法是在提示中為生成式 AI 提供正確的數據，以獲得最準確的預測。

