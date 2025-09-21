交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
交易者測試 ChatGPT 進行比特幣價格預測的文章發表在 BitcoinEthereumNews.com。當輸入 RSI、MACD 和 MVRV 指標時，ChatGPT 能反映關鍵比特幣價位。交易者測試 ChatGPT 進行 BTC 預測，但注意到缺乏鏈上數據的限制。AI 與人類市場判斷結合時，展現出作為桌面工具的潛力。交易者已開始測試一個新問題：ChatGPT 能預測比特幣的下一步走勢嗎？該模型無法掃描區塊鏈或追蹤鯨魚錢包。但當結合清晰的圖表和強大的指標時，它能反映重要價位。 ChatGPT 如何預測比特幣的下一步走勢？使用豐富數據和專家分析提示 GPT-5 結果取決於輸入的質量。簡單的提示會得到廣泛的回答。詳細的數據，如 RSI、MACD、MVRV 比率，會產生更精確的預測。例如，分析師 Ali Martinez 繪製的圖表顯示比特幣需保持在 $115,400 以避免滑向 $93,600。當該圖表通過 ChatGPT 處理時，返回了相同的價位。使用不同圖表提示 ChatGPT 的 GPT-5 模型並引入基本面參數時，出現了不同的預測。我們隨後創建了一個情境，移除 MVRV 只保留 RSI 和 MACD，偏向轉為看跌，標示出動能減弱。 交易者將其付諸實踐 在 X 平台上，交易者 primedealer 將一分鐘 BTC 圖表與堆疊移動平均線輸入模型。有趣的是，ChatGPT 向交易者提供了預測，認為 BTC 價格的看跌情緒多於看漲情緒。 "我詢問 ChatGPT 是否能分析一分鐘圖表並報告情況...實際上相當令人印象深刻。當市場似乎不明朗時，我可能會開始使用它來檢查更高時間框架圖表的情緒。$BTC pic.twitter.com/MN8RhcFAen — primedealer (@primedealer) 2025年9月19日" 我們測試的情境表明，ChatGPT 並非憑空創造信號；它是根據輸入的信號進行結構化處理，反映分析師的邏輯。 限制依然明顯 ChatGPT 無法獲取原始區塊鏈...交易者測試 ChatGPT 進行比特幣價格預測的文章發表在 BitcoinEthereumNews.com。當輸入 RSI、MACD 和 MVRV 指標時，ChatGPT 能反映關鍵比特幣價位。交易者測試 ChatGPT 進行 BTC 預測，但注意到缺乏鏈上數據的限制。AI 與人類市場判斷結合時，展現出作為桌面工具的潛力。交易者已開始測試一個新問題：ChatGPT 能預測比特幣的下一步走勢嗎？該模型無法掃描區塊鏈或追蹤鯨魚錢包。但當結合清晰的圖表和強大的指標時，它能反映重要價位。 ChatGPT 如何預測比特幣的下一步走勢？使用豐富數據和專家分析提示 GPT-5 結果取決於輸入的質量。簡單的提示會得到廣泛的回答。詳細的數據，如 RSI、MACD、MVRV 比率，會產生更精確的預測。例如，分析師 Ali Martinez 繪製的圖表顯示比特幣需保持在 $115,400 以避免滑向 $93,600。當該圖表通過 ChatGPT 處理時，返回了相同的價位。使用不同圖表提示 ChatGPT 的 GPT-5 模型並引入基本面參數時，出現了不同的預測。我們隨後創建了一個情境，移除 MVRV 只保留 RSI 和 MACD，偏向轉為看跌，標示出動能減弱。 交易者將其付諸實踐 在 X 平台上，交易者 primedealer 將一分鐘 BTC 圖表與堆疊移動平均線輸入模型。有趣的是，ChatGPT 向交易者提供了預測，認為 BTC 價格的看跌情緒多於看漲情緒。 "我詢問 ChatGPT 是否能分析一分鐘圖表並報告情況...實際上相當令人印象深刻。當市場似乎不明朗時，我可能會開始使用它來檢查更高時間框架圖表的情緒。$BTC pic.twitter.com/MN8RhcFAen — primedealer (@primedealer) 2025年9月19日" 我們測試的情境表明，ChatGPT 並非憑空創造信號；它是根據輸入的信號進行結構化處理，反映分析師的邏輯。 限制依然明顯 ChatGPT 無法獲取原始區塊鏈...

交易員測試 ChatGPT 進行 Bitcoin 價格預測

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 02:08
1
1$0.02103-28.10%
Threshold
T$0.01284-0.61%
Echo
ECHO$0.0263-6.77%
比特幣
BTC$104,486.09-1.86%
Moonveil
MORE$0.004167-13.00%
  • 當輸入 RSI、MACD 和 MVRV 指標時，ChatGPT 能反映關鍵 Bitcoin 價位
  • 交易者測試 ChatGPT 進行 BTC 預測，但注意到缺乏鏈上數據的限制
  • 當與人類市場判斷結合時，AI 作為桌面工具展現出潛力

交易者已開始在交易台上測試一個新問題：ChatGPT 能預測 Bitcoin 的下一步走勢嗎？該模型不會掃描區塊鏈或追蹤鯨魚錢包。但當與清晰的圖表和強大的指標結合時，它能反映出重要的價位水平。

ChatGPT 如何預測 Bitcoin 的下一步走勢？

用豐富數據和專家分析提示 GPT-5

結果取決於輸入的質量。簡單的提示會給出廣泛的答案。詳細的數據輸入，例如 RSI、MACD、MVRV 比率，會產生更精確的預測。

一個典型案例是分析師 Ali Martinez 繪製的圖表，顯示 Bitcoin 需保持在 115,400 美元以避免滑向 93,600 美元。當該圖表通過 ChatGPT 處理時，得出了相同的價位水平。

使用不同圖表和引入基本面參數來提示 ChatGPT 的 GPT-5 模型時，出現了不同的預測。 

隨後我們創建了一個情境，移除了 MVRV 只保留 RSI 和 MACD，偏向轉為看跌，標示出較弱的動能。 

交易者將其付諸實踐

在 X 平台上，交易者 primedealer 將一分鐘 BTC 圖表與堆疊移動平均線輸入到模型中。 

有趣的是，ChatGPT 向該交易者提供了一個預測，認為 BTC 價格的看跌情緒多於看漲情緒。

我們測試的情境顯示 ChatGPT 並非憑空創造信號；它是根據輸入的信號進行結構化處理，反映分析師的邏輯。

限制依然明顯

ChatGPT 無法獲取原始區塊鏈流量、清算熱圖或實時訂單簿。這就是為什麼它無法取代 Glassnode、Santiment 或 CryptoQuant。它最適合作為一個綜合層，從提供給它的數據中快速產生結構化輸出。

Ethereum 聯合創始人 Vitalik Buterin 正是主張這樣的模型；一個在人類監督下提供協助的 AI，保持預測的合理性。

相關：Buterin 拒絕 AI 運行的治理，推動帶有人類審查的"信息金融"

超越 Bitcoin：案例研究

分析師已經在擴展對其他資產的測試。例如，知名加密貨幣分析師 Rob Cunningham 本月早些時候要求 ChatGPT 對 XRP 價格進行預測。 

值得注意的是，Cunningham 要求 ChatGPT 僅依靠即將推出的交易所交易基金可能為 XRP 帶來的 170 億美元現金流入。有趣的是，ChatGPT 做出了詳細的 XRP 價格預測，包括潛在的高點、平均值和低點。 

因此，通過 ChatGPT 獲得高度信息化的 Bitcoin 價格預測是可能的。然而，明智的做法是在提示中為生成式 AI 提供正確的數據，以獲得最準確的預測。

相關：ChatGPT 基於 170 億美元 ETF 流入和 12 個月 FOMO 的 XRP 價格目標

免責聲明： 本文提供的信息僅供參考和教育目的。本文不構成任何形式的財務建議或其他建議。Coin Edition 對使用所提及的內容、產品或服務而導致的任何損失不承擔責任。讀者在採取與公司相關的任何行動前應謹慎行事。

來源：https://coinedition.com/can-chatgpt-predict-bitcoins-next-move-traders-find-out-putting-ai-to-the-test/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.664-7.21%
Union
U$0.0061-1.07%
Index Cooperative
INDEX$0.882-0.11%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06144-5.79%
Sleepless AI
AI$0.0615-4.68%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

Coinbase 在 MON 發行前推出代幣銷售平台供投資者使用

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,486.09
$104,486.09$104,486.09

-0.54%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,562.19
$3,562.19$3,562.19

+1.21%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.44
$163.44$163.44

-1.71%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4559
$2.4559$2.4559

-2.89%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17775
$0.17775$0.17775

-0.82%