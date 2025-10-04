MetaMask 將推出用戶積分計劃以推進去中心化 AI: MetaMask 將推出用戶積分計劃以推進去中心化努力

交易所DEX+
MetaMask 將推出用戶積分計劃以推進去中心化

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/04 11:00
重點：
  • MetaMask 推出積分計劃，旨在激勵用戶參與。
  • 潛在的 MASK 代幣發行與去中心化目標一致。
  • Ethereum 可能從增加的使用率和活動中受益。

由 Consensys 開發的 MetaMask 宣布計劃推出積分計劃，用代幣獎勵交換和橋接活動，可能導致 MASK 代幣的發行。

這一舉措與 MetaMask 的去中心化努力一致，可能影響 Ethereum 市場並促使競爭性加密貨幣錢包採取類似策略。

MetaMask 通過新積分計劃提高用戶參與度

MetaMask，一款由 Consensys 開發的領先非託管 Web3 錢包，正準備推出新的積分計劃。該計劃將獎勵執行交換和橋接活動的用戶，並作為備受期待的 MASK 代幣發行的前奏。在 Consensys 首席執行官 Joseph Lubin 的管理下，該項目立足於擴大用戶參與度並去中心化 MetaMask 生態系統。

MASK 代幣即將'到來'，可能比預期更快到達。" — Joseph Lubin，Consensys 首席執行官。

市場分析師預計 Ethereum 使用率將大幅增加，這在很大程度上受到 MetaMask 對 DeFi 影響的影響。專家認為，這一策略可能會增加錢包的競爭優勢，特別是對抗已經提供有競爭力獎勵計劃的競爭對手，如 Rainbow。行業反應顯示出對 Ethereum 相關活動的重大投機興趣和潛在動力。

Ethereum 活動隨 MetaMask 代幣準備激增

你知道嗎？ MetaMask 預期的 MASK 代幣發行呼應了過去倡議中看到的策略，如 Uniswap 的 UNI 空投，顯著提高了社區參與度和平台採用率。

Ethereum (ETH) 擁有主導市場地位，市值達到了 5416.7 億美元，佔 CoinMarketCap 加密市場的 12.96%。過去 90 天 ETH 價格已增加了 78.37%。儘管如此，過去 24 小時內 0.37% 的下降表明加密市場內持續的波動性。

Ethereum(ETH)，每日圖表，截圖於 2025 年 10 月 4 日 10:54（UTC +8）的 CoinMarketCap。來源：CoinMarketCap

Coincu 研究團隊的分析師強調，MetaMask 的積分和代幣計劃可能加速 Ethereum 的用戶增長和流動性，在加密領域產生潛在的連鎖反應。專家見解強調了持續向去中心化發展的趨勢，重塑技術和金融格局。

免責聲明：本網站提供的信息僅作為一般市場評論，不構成投資建議。我們鼓勵您在投資前進行自己的研究。

來源：https://coincu.com/news/metamask-points-decentralization-rewards/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

