Quant 及其 QNT Token 的區塊鏈不可知方法

Quant 是一個區塊鏈項目，旨在提供不同區塊鏈網絡之間的互操作性和數字資產與數據的無縫交換。以下是 Coinidol.com 對 Quant 及其原生加密貨幣 QNT 的深入解析。

不同區塊鏈之間的無縫互動



Quant 的主要重點是創建一個互操作性網絡，允許各種區塊鏈網絡相互通信並共享數據。這使得數字資產和數據能夠跨不同區塊鏈進行轉移。



其 Overledger 技術作為其互操作性解決方案的基礎。Overledger 的設計目的是促進不同區塊鏈和傳統系統之間的無縫互動。Quant 的網絡充當數字資產網關，允許在不同區塊鏈網絡之間轉移代幣和資產。



為了實現這一目標，建立在 Quant 網絡之上的多鏈應用程序（MApps）被用來利用其互操作性功能並實現跨鏈互動和數據共享。



QNT 是基於 Ethereum 區塊鏈的 Quant 網絡的原生實用代幣。它在 Quant 生態系統中用於各種目的，包括訪問和使用 Overledger 技術、參與治理以及支付網絡服務費用。



如今，QNT 位於前 100 名加密貨幣之列，市值達到了 11.8 億美元。同時，Quant 項目與各種組織和企業合作，將其互操作性解決方案整合到現實世界的用例中，如供應鏈管理、金融和醫療保健。









免責聲明。本文僅供參考，不應被視為 Coinidol.com 的背書。所提供的數據由作者收集，並非由任何公司或代幣開發者贊助。這些不是購買或出售加密貨幣的建議。讀者在投資資金前應進行自己的研究。