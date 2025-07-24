什麼是合約中的生效時間？





MEXC合約交易一共有五種委託類型：限價委託、市價委託、計劃委託、跟蹤委託、只做Maker。其中，限價委託、市價委託、計劃委託可以設置生效時間，生效時間是指您的訂單在被執行之前維持的有效時間，您可以根據時間參數進行選擇。









限價委託提供3種生效時間選項：GTC、IOC、FOK。





GTC（一直有效直到取消）：此種訂單將持續有效直到完全成交或被取消。





IOC（立即成交或取消）：此種訂單若在指定價格不能立即成交，則撤銷未成交的部分。





FOK（全部成交或取消）：此種訂單若不能全部成交則立即全部撤銷。









一般而言，市價將立即成交，但您可以選擇MTL （市價轉限價訂單）。





MTL （市價轉限價訂單）是指訂單按市價單提交並以當前市場最優價格執行。 如果訂單僅被部分執行，則餘下的訂單被取消並以一個具有與被執行部分同樣價格的限價單被重新提交。









計劃委託有效時間分為24小時有效、7天內有效和長期有效三種。





24小時有效：您的計劃委託單將在24小時內有效，超過24小時將無效。





7天內有效：您的計劃委託單將在7天內有效，超過7天將無效。





長期有效：您的計劃委託單將長期有效。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



