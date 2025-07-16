







1992 年美國科幻小說家 Neal Stephenson 在小說《雪崩》（Snow Crash）首次提出「元宇宙」一詞，這部著作勾勒出了一幅人們通過數字化身在一個虛擬三維空間中生活的景象。在這個被稱為「元宇宙」的虛擬世界裏，有著完整運行的經濟、數據、內容、IP 等等。





元宇宙是一個平行於現實世界，又獨立於現實世界的虛擬空間，是映射現實世界的在線虛擬世界，是越來越真實的數字虛擬世界。





「元宇宙第一股」—— Roblox 根據自身平臺的特點定義了元宇宙應該具有的八個屬性：身份（Identity）、朋友（Friend）、沉浸感（Immersive）、低門檻（Low Friction）、多元化（Variety）、隨時隨地（Anywhere）、經濟系統（Economy）、文明（Civility）。





從本質來看元宇宙就是運用區塊鏈、雲計算、AI、物聯網等新技術創造一個超大規模的可擴展和可交互的 3D 虛擬環境，用戶可以在其中體驗與其他真實用戶的同步持續交互，每個用戶都擁有獨立的三維呈現，包括身份、歷史、權力、對象、通訊和交易等，這是一個完整人類社會，也將會產生一個完整的閉環經濟系統。









沉浸式體驗：用戶通過 AR 增強現實、VR 虛擬現實和 MR 混合現實技術體驗到元宇宙無處不在的沉浸感，在元宇宙世界中體驗遊戲、社交、辦公等各種現實線上線下活動場景。





持久化：即把數據保存在可永久保存的儲存裝置中。





去中心化：對於這個特征，可以用支付系統來做比喻。比如我們要進行轉賬，現有的方法無非是銀行卡或者PayPal等支付方式，但他們的共同特征是都需要一個中心化的機構才能完成轉賬。而對於去中心化來說最主要的差別就是不需要中心化的機構，所有的交互都只需要交互雙方，無需中心的輔助。





在線三維虛擬環境：元宇宙的世界基本是現實世界的鏡像，虛擬環境也就是現實世界的虛擬化產物。









區塊鏈技術：區塊鏈技術保障了價值傳輸體系，實現經濟系統運行的穩定、高效、透明和確定性，確保我們在元宇宙中持有的資產在現實世界依舊屬於我們。





感官模擬技術：增強現實（AR）、虛擬現實（VR）、混合現實（MR）、味覺真實（VT）、擴展現實（XR）技術的持續叠代升級，深化感知交互。





人工智能（AI）：元宇宙需要處理大量的信息，如數據隱私保護、網絡安全維護、安全漏洞檢查等，這些工作交給 AI 處理將提高效率，滿足元宇宙的正常運行。





雲計算：元宇宙所需要的的存儲成本和計算能力巨大，包括實時網絡傳輸、GPU服務器、邊緣計算、空間定位算法等。如果想要用戶有一個良好流暢的遊戲體驗，雲計算必不可少。





電子遊戲技術：支持遊戲的程序代碼和資源（圖像、聲音、動畫）的遊戲引擎。









2021 年通常被稱為元宇宙元年。元宇宙概念的火熱離不開資本的入場，這一年大量的元宇宙項目誕生。





2021 年 3 月 9 日，美國 VR 社交遊戲平臺 Rec Room 完成 1 億美元估值。





2021 年 3 月 10 日，Roblox 在紐交所上市，成為元宇宙第一股，市值突破 400 億美元。





2021 年 4 月 13 日，Epic Games 融資 10 億美元用於構建元宇宙。





2021 年 8 月 29 日，字節跳動 90 億人民幣收購 VR 創業公司 Pico（小鳥看看），布局硬件入口。





2021 年 10 月 29 日，Facebook 更名 Meta，紮克伯格宣布投資 150 億美元扶持元宇宙內容創作。





2021 年 11 月 2 日，微軟推出 Dynamics 365 connected Spaces 和 Meth for Teams 兩款產品發展元宇宙。





2021 年 11 月 9 日，英偉達宣布產品路線升級為「GPU+CPU+DPU」的三芯戰略，將 Omniverse 平臺定位成工程師的元宇宙。





2021 年 11 月 10 日，Unity 16 億美元收購特效公司 Weta Digitao，布局元宇宙。





2021 年 12 月 9 日，Meta 旗下 VR 社交平臺 Horizon Worlds 向美國和加拿大的 18 歲以上人群開放。









元宇宙要創建一個可擴展可交互的完整的虛擬世界，需要涵蓋諸多領域，如經濟、社交、零售、娛樂、廣告、文化、旅行和健康等。









DeFi 去中心化金融，是基於區塊鏈技術的金融體系，在 2020 年夏天呈爆發式增長，其各種應用取得很大進展，至今仍保持較高熱度，應用涉及去中心化借貸、去中心化交易所、支付等領域。









NFT 非同質化通證，獨一無二且不可分割，這將成為元宇宙重要的基礎設施。目前 NFT 的應用領域涵蓋遊戲、藝術品、收藏品、數字音樂、虛擬資產、身份特征、數字證書等等，像 Cryptopunks、BAYC 等系列 NFT 作品風靡一時，被大家熟知。GameFi = Game + DeFi + NFT，指的是由區塊鏈遊戲 Axie Infinity 的爆火而吸引外界廣泛關註的以 P2E（play to earn，邊玩遊戲邊賺錢）為核心的一種商業模式。Axie 的單日收入曾多次超過王者榮耀的日均收入而備受關註。GameFi 成為人們了解元宇宙的窗口，隨著鏈遊的發展，人們對元宇宙的認識也不斷提升。









遊戲如今最熱門的元宇宙遊戲當屬沙盒（Sandbox）。用戶可以將沙盒遊戲理解為在區塊鏈上運行的我的世界（Minecraft）遊戲。這個遊戲內容完全由玩家進行管理，每個玩家也可以參與創作並貢獻優質內容。在遊戲中玩家可以使用Sand作為代幣進行交易。可交易的遊戲內容有：遊戲土地、遊戲素材等。









數字地產（MANA）。元宇宙上有很多平臺提供數字地產，如 Decentraland 是基於 VR 平臺的元宇宙數字地產項目。同樣的用戶可以在 Decentraland 世界裏創建、體驗、開發平臺內容來獲得收益。一些著名的藝術家和設計師已經加入這些項目，並且開始創作優質的藝術作品。Decentraland 為這些藝術家們提供了展示平臺，也為玩家提供了大量優質內容。









元宇宙強社交性、沉浸式體驗、虛擬身份認同強等優勢吸引全球科技巨頭紛紛入局，成為投資機構和巨頭爭奪的下一個風口。但目前元宇宙仍然是一個不斷演變、不斷發展的概念，處於發展階段的最早期，面臨各板塊應用割裂、聯系和交互體驗差、用戶持續參與度低等問題，很難打造出一個完整的虛擬世界。



