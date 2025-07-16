1. 什麽是元宇宙 1992 年美國科幻小說家 Neal Stephenson 在小說《雪崩》（Snow Crash）首次提出「元宇宙」一詞，這部著作勾勒出了一幅人們通過數字化身在一個虛擬三維空間中生活的景象。在這個被稱為「元宇宙」的虛擬世界裏，有著完整運行的經濟、數據、內容、IP 等等。 元宇宙是一個平行於現實世界，又獨立於現實世界的虛擬空間，是映射現實世界的在線虛擬世界，是越來越真實的數字虛擬1. 什麽是元宇宙 1992 年美國科幻小說家 Neal Stephenson 在小說《雪崩》（Snow Crash）首次提出「元宇宙」一詞，這部著作勾勒出了一幅人們通過數字化身在一個虛擬三維空間中生活的景象。在這個被稱為「元宇宙」的虛擬世界裏，有著完整運行的經濟、數據、內容、IP 等等。 元宇宙是一個平行於現實世界，又獨立於現實世界的虛擬空間，是映射現實世界的在線虛擬世界，是越來越真實的數字虛擬
什麽是元宇宙？

1. 什麽是元宇宙


1992 年美國科幻小說家 Neal Stephenson 在小說《雪崩》（Snow Crash）首次提出「元宇宙」一詞，這部著作勾勒出了一幅人們通過數字化身在一個虛擬三維空間中生活的景象。在這個被稱為「元宇宙」的虛擬世界裏，有著完整運行的經濟、數據、內容、IP 等等。

元宇宙是一個平行於現實世界，又獨立於現實世界的虛擬空間，是映射現實世界的在線虛擬世界，是越來越真實的數字虛擬世界。

「元宇宙第一股」—— Roblox 根據自身平臺的特點定義了元宇宙應該具有的八個屬性：身份（Identity）、朋友（Friend）、沉浸感（Immersive）、低門檻（Low Friction）、多元化（Variety）、隨時隨地（Anywhere）、經濟系統（Economy）、文明（Civility）。

從本質來看元宇宙就是運用區塊鏈、雲計算、AI、物聯網等新技術創造一個超大規模的可擴展和可交互的 3D 虛擬環境，用戶可以在其中體驗與其他真實用戶的同步持續交互，每個用戶都擁有獨立的三維呈現，包括身份、歷史、權力、對象、通訊和交易等，這是一個完整人類社會，也將會產生一個完整的閉環經濟系統。

2. 元宇宙特征


沉浸式體驗：用戶通過 AR 增強現實、VR 虛擬現實和 MR 混合現實技術體驗到元宇宙無處不在的沉浸感，在元宇宙世界中體驗遊戲、社交、辦公等各種現實線上線下活動場景。

持久化：即把數據保存在可永久保存的儲存裝置中。

去中心化：對於這個特征，可以用支付系統來做比喻。比如我們要進行轉賬，現有的方法無非是銀行卡或者PayPal等支付方式，但他們的共同特征是都需要一個中心化的機構才能完成轉賬。而對於去中心化來說最主要的差別就是不需要中心化的機構，所有的交互都只需要交互雙方，無需中心的輔助。

在線三維虛擬環境：元宇宙的世界基本是現實世界的鏡像，虛擬環境也就是現實世界的虛擬化產物。

3. 元宇宙技術基礎


區塊鏈技術：區塊鏈技術保障了價值傳輸體系，實現經濟系統運行的穩定、高效、透明和確定性，確保我們在元宇宙中持有的資產在現實世界依舊屬於我們。

感官模擬技術：增強現實（AR）、虛擬現實（VR）、混合現實（MR）、味覺真實（VT）、擴展現實（XR）技術的持續叠代升級，深化感知交互。

人工智能（AI）：元宇宙需要處理大量的信息，如數據隱私保護、網絡安全維護、安全漏洞檢查等，這些工作交給 AI 處理將提高效率，滿足元宇宙的正常運行。

雲計算：元宇宙所需要的的存儲成本和計算能力巨大，包括實時網絡傳輸、GPU服務器、邊緣計算、空間定位算法等。如果想要用戶有一個良好流暢的遊戲體驗，雲計算必不可少。

電子遊戲技術：支持遊戲的程序代碼和資源（圖像、聲音、動畫）的遊戲引擎。

4. 資本入場


2021 年通常被稱為元宇宙元年。元宇宙概念的火熱離不開資本的入場，這一年大量的元宇宙項目誕生。

2021 年 3 月 9 日，美國 VR 社交遊戲平臺 Rec Room 完成 1 億美元估值。

2021 年 3 月 10 日，Roblox 在紐交所上市，成為元宇宙第一股，市值突破 400 億美元。

2021 年 4 月 13 日，Epic Games 融資 10 億美元用於構建元宇宙。

2021 年 8 月 29 日，字節跳動 90 億人民幣收購 VR 創業公司 Pico（小鳥看看），布局硬件入口。

2021 年 10 月 29 日，Facebook 更名 Meta，紮克伯格宣布投資 150 億美元扶持元宇宙內容創作。

2021 年 11 月 2 日，微軟推出 Dynamics 365 connected Spaces 和 Meth for Teams 兩款產品發展元宇宙。

2021 年 11 月 9 日，英偉達宣布產品路線升級為「GPU+CPU+DPU」的三芯戰略，將 Omniverse 平臺定位成工程師的元宇宙。

2021 年 11 月 10 日，Unity 16 億美元收購特效公司 Weta Digitao，布局元宇宙。

2021 年 12 月 9 日，Meta 旗下 VR 社交平臺 Horizon Worlds 向美國和加拿大的 18 歲以上人群開放。

5. 元宇宙應用場景


元宇宙要創建一個可擴展可交互的完整的虛擬世界，需要涵蓋諸多領域，如經濟、社交、零售、娛樂、廣告、文化、旅行和健康等。

5.1 經濟


DeFi 去中心化金融，是基於區塊鏈技術的金融體系，在 2020 年夏天呈爆發式增長，其各種應用取得很大進展，至今仍保持較高熱度，應用涉及去中心化借貸、去中心化交易所、支付等領域。

5.2 娛樂


NFT 非同質化通證，獨一無二且不可分割，這將成為元宇宙重要的基礎設施。目前 NFT 的應用領域涵蓋遊戲、藝術品、收藏品、數字音樂、虛擬資產、身份特征、數字證書等等，像 Cryptopunks、BAYC 等系列 NFT 作品風靡一時，被大家熟知。GameFi = Game + DeFi + NFT，指的是由區塊鏈遊戲 Axie Infinity 的爆火而吸引外界廣泛關註的以 P2E（play to earn，邊玩遊戲邊賺錢）為核心的一種商業模式。Axie 的單日收入曾多次超過王者榮耀的日均收入而備受關註。GameFi 成為人們了解元宇宙的窗口，隨著鏈遊的發展，人們對元宇宙的認識也不斷提升。

5.3 遊戲


遊戲如今最熱門的元宇宙遊戲當屬沙盒（Sandbox）。用戶可以將沙盒遊戲理解為在區塊鏈上運行的我的世界（Minecraft）遊戲。這個遊戲內容完全由玩家進行管理，每個玩家也可以參與創作並貢獻優質內容。在遊戲中玩家可以使用Sand作為代幣進行交易。可交易的遊戲內容有：遊戲土地、遊戲素材等。

5.4 其他


數字地產（MANA）。元宇宙上有很多平臺提供數字地產，如 Decentraland 是基於 VR 平臺的元宇宙數字地產項目。同樣的用戶可以在 Decentraland 世界裏創建、體驗、開發平臺內容來獲得收益。一些著名的藝術家和設計師已經加入這些項目，並且開始創作優質的藝術作品。Decentraland 為這些藝術家們提供了展示平臺，也為玩家提供了大量優質內容。

6. 總結


元宇宙強社交性、沉浸式體驗、虛擬身份認同強等優勢吸引全球科技巨頭紛紛入局，成為投資機構和巨頭爭奪的下一個風口。但目前元宇宙仍然是一個不斷演變、不斷發展的概念，處於發展階段的最早期，面臨各板塊應用割裂、聯系和交互體驗差、用戶持續參與度低等問題，很難打造出一個完整的虛擬世界。

這既是機遇又是挑戰，盡管元宇宙技術成熟及規則共識還需要很長一段時間的實踐，基礎設施也不是很完善，但元宇宙的火爆和出圈讓人們認識到其發展潛力，對科技巨頭和投資者來說未嘗不是一個好的發展契機和機會。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

一文了解什麽是 Telegram Bot

一文了解什麽是 Telegram Bot

Telegram 作為全球最出名的社交軟件之一，擁有超過 8 億的用戶量，每天新增註冊量超過 250 萬。由於其通訊加密受到廣大用戶喜愛。Telegram 的機器人一直是其主要功能之一，很多群組通過第三方機器人來進行自動化管理，驗證、剔除廣告人群。在 Discord 被區塊鏈項目方大規模使用前，早期的社群都在 Telegram 中，上一輪牛市以 DeFi 為代表的項目基本上都使用 Telegram

什麽是NFT

什麽是NFT

NFT 是一種擁有唯一標識符的代幣，並具有額外的參數，允許你在上面存儲某些信息。這種獨特的標識符是代幣不可偽造的原因。附加信息可以是任何信息，如文本、圖像、音頻和視頻文件。NFT 全稱 None Fungible Token，即非同質化代幣。區別於比特幣、以太坊這些同質化代幣（Fungible Token），每一個 NFT 都是獨一無二的。1. NFT 和同質化代幣區別1.1 是否同質：從名字中可

什麽是 Web 3.0？

什麽是 Web 3.0？

2014 年 Gavin Wood 博士提出了一種革命性的 Web 3.0 設想。他的理念是：Web 3.0 是為讓互聯網更加去中心化、可驗證、安全而發起的一組廣泛的運動和協議；Web 3.0 願景是實現無服務器、去中心化的互聯網，即用戶掌握自己身份、數據和命運的互聯網；Web 3.0 將啟動新全球數字經濟系統，創造新業務模式和新市場，打破平臺壟斷，推動廣泛的、自下而上的創新。1. 從 Web 1

什麼是去中心化借貸

什麼是去中心化借貸

和 DEX 一樣，去中心化借貸也是 DeFi 最重要的組成部分之一。如果說 2020 年 DeFi Summer 是由於不同 DEX 相互競爭開啟吸引流動性大戰而爆發，那麽 Compound 借貸和 DEX 的結合激勵刺激，則是這場盛宴的序幕。1. 什麽是去中心借貸在傳統金融體系中，用戶需要擁有銀行賬號完成身份驗證才能享受金融服務，如涉及借貸，還將需要提供大量個人及抵押物資料，經過層層審查，流程繁

